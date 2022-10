Ontvang nu Galaxy Buds2 Pro bij aankoop van een Samsung S22, S22+ of S22 Ultra (ADV)

Toe aan een nieuwe smartphone? Als je nu bij Samsung een S22, S22+ of S22 Ultra koopt, kies je uit exclusieve kleuren. Bovendien krijg je de Galaxy Buds2 Pro-oordopjes helemaal gratis!

Gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Samsung S22

In de Galaxy S22 Series vind je de beste smartphones die Samsung te bieden heeft. De gewone S22 is met zijn 6,1 inch-scherm lekker compact, terwijl de S22+ juist een groot 6,6 inch-display heeft. Ga je voor het neusje van de zalm? Kies dan voor de S22 Ultra met zijn 6,8 inch-scherm en ingebouwde S Pen. Daarmee creëer je de mooiste kunstwerken.

Dankzij #YouMake maak je jouw gadgets persoonlijker dan ooit. Zo kies je op de website van Samsung uit exclusieve kleuren voor de S22 Series. Bovendien krijg je tot en met 1 november gratis Galaxy Buds2 Pro-oordopjes ter waarde van 229 euro bij je bestelling!

Dit moet je weten over de Samsung S22 Series

De normale Galaxy S22 is door zijn 6,1 inch-scherm gemakkelijk met één hand te bedienen. Toch lever je qua prestaties niets in, want hij beschikt over dezelfde snelle processor als zijn grotere broertjes. Met de vernieuwde 50 megapixel-camera maak je bovendien nóg mooiere foto’s, zeker als de avond valt. Daarnaast fotografeer je in een wijdere hoek met de groothoeklens en haal je het beeld juist dichterbij met de telecamera.

Op het 6,6 inch-scherm van de S22+ zien je favoriete series en films er beter uit dan ooit. Het gaat net als bij de andere varianten om een amoled-scherm dat perfecte zwartwaardes en een heel hoog contrast toont. Bovendien heeft de S22+ een grotere batterij, waardoor je nog langer van je smartphone geniet. Is de accu toch leeg? Je laadt ‘m met 45 Watt in een mum van tijd weer op. Zowel bij de S22 als bij de S22+ kies je op Samsung.com uit de exclusieve kleuren grafiet, crème, blauw en violet.

De S22 Ultra is het absolute paradepaardje. Niet alleen heeft hij met 6,8 inch het grootste scherm, op de achterkant tref je maar liefst vier lenzen aan. De 108 megapixel-hoofdcamera zorgt voor ongekend veel details in je foto’s. Daarnaast kun je aan de slag met de groothoeklens en maar liefst twee telecamera’s. Je schiet dus in elke situatie het perfecte plaatje. Ook beschikt de S22 Ultra over een ingebouwde S Pen. Daarmee maak je eenvoudig aantekeningen of de mooiste kunstwerken. Je kiest bij Samsung uit de exclusieve kleuren grafiet, blauw en rood.

Tijdelijk veel voordeel

Tijdelijk is het wel heel aantrekkelijk om een Samsung S22-smartphone aan te schaffen. Je ontvangt tot en met 1 november namelijk gratis Galaxy Buds2 Pro-oordopjes ter waarde van 229 euro bij je bestelling. Daarnaast profiteer je van 30 procent korting op de gelijktijdige aanschaf van een horloge uit de Galaxy Watch5 Series. Ook krijg je vier maanden lang gratis YouTube Premium en drie maanden Spotify Premium. Alsof dat nog niet genoeg is, ontvang je daar bovenop maximaal 381 euro inruilkorting als je je oude smartphone inlevert.

Ook Galaxy Buds2 Pro bij de Samsung Z Flip4 en Z Fold4

Ben je op zoek naar een vouwbare smartphone? Dan passen de Samsung Galaxy Z Flip4 en Z Fold4 waarschijnlijker beter bij jou. Gelukkig ontvang je ook bij deze toestellen nu gratis Galaxy Buds2 Pro!

De Z Flip4 is de ideale keuze als je niet met een grote smartphone in je broekzak rond wil lopen. Hij neemt weinig ruimte in, maar beschikt eenmaal opengeklapt toch over een fraai 6,7 inch-oled-scherm. De Z Fold4 lijkt op een normale telefoon, maar als je hem openvouwt heb je een compacte 7,6 inch-tablet voor je neus.

In de Bespoke Studio op samsung.com kun je de Z Flip4 helemaal naar je eigen wensen aanpassen. Je kiest namelijk zelf de kleur van de voorkant, achterkant en het frame, waardoor er vele verschillende combinaties mogelijk zijn. Bij het frame heb je de keuze uit zilver, zwart of goud. Voor de voor- en achterkant kies je uit geel, wit, navy, kaki en rood. Ontdek jouw stijl!

Daarnaast krijg je nu ook €100 extra inruilwaarde bij de Flip4 als je hem via de Bespoke studio koopt. Deze actie loopt t/m 1 november.

Personaliseer je gadgets met #YouMake

Met #YouMake van Samsung zit je zelf aan de ontwerptafel. Je kiest uit exclusieve kleuren en kunt bepaalde producten helemaal naar je eigen wensen aanpassen. Zo worden je gadgets écht persoonlijk.