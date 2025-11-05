De grote Black Friday sale is begonnen!

Sanne Rosendaal
5 november 2025, 14:58
Samsung S25 voor minder dan 350 euro (of gratis Watch 7 of tablet)

De Samsung Galaxy S25 is een krachtige en compacte telefoon. Er is nu een scherpe aanbieding. Momenteel is ‘ie minder dan 350 euro, maar je kan ook een gratis Galaxy Watch 7 of Tab A11 bij je aankoop krijgen.

Samsung Galaxy S25 met gratis Watch 7 of Tab A11

Heb jij de Samsung S25 op het oog? Snappen we, want hij is lekker snel en heeft een compact formaat van 6,2 inch. Regelmatig zijn er goede acties voor te vinden, zodat je niet de adviesprijs van 899 euro hoeft te betalen. Als los toestel ben je bijvoorbeeld momenteel 594,90 euro kwijt bij Bol.

In combinatie met een abonnement profiteer je van meer voordeel. Zo krijg je via Odido een gratis Galaxy Watch 7 ter waarde van 369 euro. Bij KPN, Vodafone en Mobiel.nl ontvang je de Galaxy Tab A11. Bij Mobiel.nl is dit zowel bij een los toestel als in combinatie met een abonnement. Het goedkoopste is om voor Odido te kiezen en je hebt hem in handen vanaf 432 euro.

Ontdek de S25 voor 600 euro en gratis Galaxy Watch 7

Ontdek de S25 voor 624 euro en gratis Tab A11

Ontdek de S25 voor 648 euro en gratis Tab A11

Ontdek de S25 vanaf 432 euro en gratis Tab A11

Samsung Galaxy S25 voor minder dan 350 euro

Maken die gratis gadgets jou minder uit en wil je gewoon de S25 zo goedkoop mogelijk in huis halen? Dan moet je bij Belsimpel zijn, waar je in combinatie met een abonnement van Odido de telefoon in huis haalt vanaf 346 euro. Dit is wel met de grootste bundel van 49,50 euro per maand, maar ook met een kleinere bundel ben je voordelig uit.

Heb je bijvoorbeeld genoeg aan een bundel van 10GB? Dan kies je het beste voor Lebara bij Belsimpel. Nu betaal je voor de S25 485 euro en heb je een abonnement met een lage maandprijs. Momenteel betaal je het eerste jaar slechts 4 euro per maand. Gemiddeld kom je daardoor op maar 6 euro per maand uit.

Ontdek de S25 vanaf 346 euro

Ontdek de S25 voor 485 euro

Alles over de Samsung S25

Je kiest voor de Samsung Galaxy S25 op het moment dat je een krachtige telefoon zoekt, maar dan in een compact jasje. Hij draait op de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Elite, en heeft een relatief klein scherm van 6,2 inch. Daardoor past hij in vrijwel elke broekzak.

Foto’s maak je met één van de drie camera’s op de achterkant van het toestel. Dit zijn een hoofdcamera van 50 megapixel, een 12 megapixel-groothoeklens en er is een 10 megapixel-telelens aanwezig. Daarmee haal je jouw onderwerpen tot drie keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Daarna pas je jouw kiekjes aan tot ze perfect zijn dankzij AI. Dat is alom vertegenwoordigd op het toestel. Zo ontvang je elke ochtend een overzicht met de belangrijkste meldingen. Bijvoorbeeld wat het weer wordt of welke afspraken je die dag in je agenda hebt staan.

7.5
Reviewscore

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

