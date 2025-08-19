Tijdelijk slechts 299 euro voor Samsung S25 met gratis Galaxy Watch 7

Ben jij op zoek naar een goede actie voor jouw nieuwe telefoon? De Samsung Galaxy S25 is momenteel voor een wel heel lage prijs én met een gratis Galaxy Watch 7 bij Mobiel.nl te scoren.

Samsung S25 met gratis Galaxy Watch 7

Het zijn de Slimme Keuze-weken bij Mobiel.nl en dat betekent uitstekende aanbiedingen. Dit is dus een goed moment om jouw telefoon, smartwatch of sim only-abonnement te bestellen.

Zo is de Samsung S25 momenteel wel heel goedkoop. In combinatie met een abonnement van Odido heb je ‘m in handen vanaf 299 euro én krijg je de Galaxy Watch 7 ter waarde van 319 euro gratis. Hiervoor kies je voor het grootste abonnement, maar ook met een kleinere bundel is ‘ie lekker voordelig. Bij het kleinste abonnement van 2GB zijn de toestelkosten slechts 372 euro.

Samsung Galaxy S25: compacte krachtpatser

De Samsung Galaxy S25 kwam begin dit jaar uit en is een compact toestel door het scherm van 6,2 inch. Onder de motorkap is de Snapdragon 8 Elite-chip te vinden, die alle taken soepel en razendsnel uitvoert.

De snelle hardware is vooral voor alle Galaxy AI-functies uitstekend, want daarmee zit ‘ie bomvol. Now Brief geeft je een overzicht met een samenvatting van je dag. Wat het weer is, je agendapunten en welke afleveringen van je favoriete serie die je kan kijken, zie je allemaal hier terug.

Daarnaast schiet je mooie kiekjes met één van de vier camera’s, die je vervolgens tot perfectie bewerkt. Verwijder ongewilde objecten of photobombers, maar ook verander je die donkere wolken in een stralend zonnetje. Een groot pluspunt is verder het updatebeleid: je krijgt zeven jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

Gratis Galaxy Watch 8 bij Odido

Heb je liever de allernieuwste Galaxy Watch bij je Samsung S25? Dan moet je direct bij Odido zijn. Hier ontvang je tijdens de Prijzenslag de Galaxy Watch 8 bij je aankoop. Voor het toestel leg je wel meer neer: 552 euro.

Nog veel meer aanbiedingen tijdens Slimme Keuze-weken

Neem vooral een kijkje tussen alle aanbiedingen van Mobiel.nl tijdens de Slimme Keuze-weken. Er zit heel veel leuks tussen, zoals de Samsung A17 die je momenteel gratis krijgt bij een Lebara-abonnement. Of ga voor een sim only van Simyo en je krijgt 100 euro cashback.