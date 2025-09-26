Scoor de Samsung S25 voor minder dan 300 euro (met gratis Galaxy Watch 6)

26 september 2025, 11:22
Scoor de Samsung S25 voor minder dan 300 euro (met gratis Galaxy Watch 6)

Wil jij een krachtige smartphone in een compact formaat? Dan is de Samsung Galaxy S25 de juiste keuze voor jou. Tijdelijk scoor je hem ook nog eens met veel korting en haal je hem met gratis Galaxy Watch 6 in huis voor slechts 299 euro.

Samsung S25 met gratis Galaxy Watch 6

Mobiel.nl bestaat 25 jaar en dat vieren ze met uitstekende acties. Zo haal je bijvoorbeeld nu de Samsung S25 in huis voor minder dan 300 euro, terwijl de adviesprijs op 899 euro ligt. Als los toestel is hij het goedkoopste bij Bol, waar hij 575 euro kost. Combineer je de telefoon met een abonnement, dan heb je ‘m al in handen vanaf 299 euro én krijg je een gratis smartwatch bij je bestelling.

→ Liever een andere provider? We zetten in dit artikel de beste Samsung S25-acties op een rij

Dat regel je door bij Mobiel.nl te kiezen voor Odido en het grootste abonnement te kiezen. Nu snappen we dat niet iedereen zo’n dure bundel wil, maar ook met een kleinere is de S25 nog erg goedkoop. Met 10GB betaal je ook nog slechts 372 euro voor het toestel.

Scoor de S25 met gratis Watch 6 vanaf 299 euro

Ontdek de S25 als los toestel voor 575 euro

Bekijk alle aanbiedingen bij Mobiel.nl

Gratis Galaxy Watch 8 bij providers

Hoewel de Galaxy Watch 6 zeker nog een uitstekende smartwatch is, is het niet de nieuwste. Onlangs bracht Samsung de Galaxy Watch 8 uit en die krijg je momenteel gratis bij je toestel bij alle providers. Hier betaal je wel wat meer voor de S25. Odido is ook hier het goedkoopst en betaal je 552 euro.

Bekijk de S25 met gratis Watch 8 voor 552 euro

Bekijk de S25 met gratis Watch 8 voor 576 euro

Bekijk de S25 met gratis Watch 8 voor 624 euro

Bekijk de S25 met gratis Watch 8 voor 624 euro

Bekijk de S25 met gratis Watch 8 voor 672 euro

Meer over de Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 verscheen begin dit jaar en is dankzij het 6,2‑inch scherm een compacte smartphone. Binnenin draait de krachtige Snapdragon 8 Elite‑processor, die zorgt voor vloeiende prestaties bij al je apps en taken.

De sterke hardware komt vooral goed van pas bij de uitgebreide Galaxy AI‑functies. Zo geeft de functie Now Brief je een handig dagoverzicht met onder meer het weer, je afspraken en nieuwe afleveringen van series die je kunt streamen.

Foto’s maak je met de viervoudige camera-opstelling, waarna je ze eenvoudig kunt bewerken met slimme AI-tools. Zo verwijder je ongewenste objecten of personen uit je foto en kun je zelfs grijze luchten omtoveren tot blauw. Een ander belangrijk voordeel is het lange updatebeleid: de Galaxy S25 ontvangt maar liefst zeven jaar Android‑ en beveiligingsupdates.

Scoor de S25 met gratis Watch

Zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt?

Wist je dat we handige prijsvergelijkers hebben voor vrijwel alle toestellen? Hierin geef je met de filters aan wat je wensen zijn en vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan. Dat scheelt je veel uitzoekwerk!

Ontdek de S25 prijsvergelijker voor abonnementen

Ontdek de S25 prijsvergelijker voor los toestel

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

