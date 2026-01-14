Samsung S25 Ultra fors in prijs gedaald (en gratis Galaxy Watch 8)

De Samsung Galaxy S25 Ultra is nu ongeveer een jaar uit en daardoor flink goedkoper geworden. Bovendien krijg je bij de providers momenteel een gratis Galaxy Watch 8 bij je aankoop.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Ultra tijdelijk flink goedkoper

Je gaat voor de Samsung Galaxy S25 Ultra als je het beste van het beste wil. Hij is uitgerust met een krachtige processor en de allerbeste camera’s. Bovendien zorgt Galaxy AI ervoor dat jouw dagelijkse leven efficiënter loopt. Hieraan hing bij introductie een flink prijskaartje van 1449 euro.

Gelukkig is ‘ie als los toestel in prijs verlaagd naar 979 euro bij Bol. Je krijgt echter 25 procent korting op de huidige adviesprijs als je hem via de ICS Samsung Store bestelt en dan betaal je 884,25 euro. Hiervoor moet je een creditcard van Visa of Mastercard hebben, die je al vanaf 35,95 euro per jaar hebt (Mastercard Classic). Daarna kan je hem gewoon opzeggen en heb jij bijna 60 euro bespaard op je telefoon.

Nog meer besparen doe je door hem aan te schaffen in combinatie met een abonnement. De laagste toestelprijs betaal je in combinatie met een Odido Unlimited-abonnement bij Belsimpel: 660 euro.

Dat is maar liefst 319 euro goedkoper, maar ook met een kleiner abonnement bespaar je flink. Bekijk dus goed wat bij jouw smartphonegebruik past. Daarnaast ontvang je momenteel een gratis Galaxy Watch 8 LTE (t.w.v. 429 euro) als je hem in huis haalt via KPN, Odido of Vodafone.

Gratis Galaxy Watch 8 LTE bij de providers

Bestel je jouw nieuwe Samsung S25 Ultra bij KPN, Odido of Vodafone, dan ontvang je nog tot en met 18 januari 2026 een gratis Galaxy Watch 8 met ondersteuning voor mobiel internet. Daardoor hoef je jouw smartphone niet in de buurt te hebben om gebruik te maken van alle functies.

Ook Galaxy AI is op de smartwatch te vinden. Hij kan antwoorden op je berichten suggereren, zodat je razendsnel kan reageren. Natuurlijk houd je ook je gezondheidswaarden met de Watch 8 nauwkeurig in de gaten en mis je nooit meer een melding.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Ultra is hier het goedkoopst

Wil jij de laagste prijs betalen voor je S25 Ultra? We zochten de beste aanbieding voor je uit. Zoals we hierboven al zeggen is hij als los toestel het voordeligst bij Bol. Hier betaal je 979 euro. Wil je de laagste toestelprijs, dan kies je voor het duurste Odido-abonnement van Belsimpel en hij kost je 660 euro. Hier liggen de abonnementskosten echter ook flink hoog (49,50 euro per maand).

Wil je wel onbeperkt internet, maar ook rekening houden met je maandelijkse kosten? Dan kan je het beste kiezen voor Vodafone bij Belsimpel. De S25 Ultra kost je nu 791 euro, maar voor het goedkoopste onbeperkt internetabonnement betaal je slechts 27,50 euro per maand. Je krijgt hierbij een internetsnelheid van 1Gbit/s, waardoor je één van de snelste verbindingen hebt.

Heb je liever minder data? Dan is Lebara een voordelige optie en betaal je 834 euro voor je telefoon en gemiddeld 7 euro per maand voor een 10GB-bundel. De eerste zes maanden ontvang je namelijk 50 procent korting.

Vergelijk zelf de laagste prijzen

Als je zeker wil weten of je de beste deal voor jou te pakken hebt, gebruik je onze prijsvergelijker. Deze hebben we voor de S25 Ultra voor zowel losse toestellen als in combinatie met een abonnement.

Door middel van de filters geef je jouw wensen aan en krijg je alleen het aanbod te zien waarin jij geïnteresseerd bent. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.