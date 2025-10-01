Samsung S25 Ultra voor minder dan de helft van de prijs

Als je één van de beste smartphones van dit moment in huis wil halen, dan moet je bij de Samsung Galaxy S25 Ultra zijn. Deze kost je momenteel ook nog eens minder dan de helft van de adviesprijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 Ultra voor slechts 648 euro

De Galaxy S25 Ultra is het toptoestel van Samsung, is enorm krachtig en beschikt over uitstekende camera’s. Hij had bij introductie in januari een adviesprijs van maar liefst 1449 euro, maar je haalt hem nu vanaf slechts 648 euro in huis. Daarvoor sluit je een abonnement af van Vodafone bij Belsimpel met onbeperkt internet, maar ook met een kleinere bundel bespaar je flink.

De webwinkel heeft momenteel de Bizarre Belsimpel Dagen, waardoor je veel populaire smartphones en sim only-abonnementen met hoge korting in huis kunt halen. Heb je toch liever een los toestel? Dan betaal je 920 euro bij Bol, wat alsnog 529 euro goedkoper is dan bij de introductie.

Samsung S25 Ultra met gratis Galaxy Watch 8 LTE

Tijdelijk ontvang je bij de providers bovendien een gratis Galaxy Watch 8 LTE ter waarde van 429 euro. Voor het toestel betaal je dan wel wat meer. KPN vraagt 1008 euro voor de S25 Ultra. Bij Vodafone is ‘ie 1032 euro en bij Odido betaal je 1065,01 euro.

Zou je de Galaxy Watch 8 bij een los toestel kopen, dan ben je duurder uit. De laagste prijs van de Galaxy Watch 8 met 4G ondersteuning is namelijk 339 euro bij Belsimpel.

Profiteer ook van klantvoordeel als je al een abonnement voor vast internet bij één van de providers hebt. Dit is bij alle drie tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement (bij onbeperkt data) en dubbele data. Daarnaast geeft KPN je een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement. Odido geeft je naast de korting op je mobiele abonnement ook nog eens 5 euro korting per maand op je internet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 Ultra met een andere provider

Wil je geen Vodafone, maar een andere provider, bijvoorbeeld omdat je dan klantvoordeel krijgt? Dan vind je hier de laagste prijzen:

Over de Samsung Galaxy S25 Ultra

De Samsung S25 Ultra is een krachtige smartphone, die draait op een van de snelste chips van dit moment. Daardoor kan hij alle AI-functies makkelijk aan en gaat multitasken met twee vingers in de neus. Op de achterkant zijn drie lenzen te vinden, zodat je altijd de perfecte foto’s schiet.

Met de hoofdcamera maak je foto’s van maximaal 200 megapixel. Ook zijn er een 50 megapixel-groothoeklens en een periscopische telelens aanwezig. Daarmee zoom je tot vijf keer optisch in en ook de digitale zoom die tot 10 keer vergroot, zit bomvol detail. Maximaal kan je tot 100x inzoomen.

In de behuizing zit ook de S-Pen weer verstopt. Die gebruik je om aantekeningen te maken op je scherm of je creatieve ideeën te schetsen.

Vind de laagste prijs voor de Samsung S25 Ultra

Met onze prijsvergelijkers weet je zeker dat je de laagste prijs te pakken hebt. Die hebben we voor vrijwel elk toestel en voor zowel losse telefoons als in combinatie met een abonnement. Gebruik de filters om je wensen en voorkeuren door te geven en de laagste prijs staat direct bovenaan de pagina.