Samsung Galaxy S26 Ultra nu met gratis Samsung Tab A11+!

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Samsung verwent je dubbel: 69 procent korting op deze populaire telefoon én gratis Galaxy Watch 8

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
8 juli 2026, 14:00
5 min leestijd
Samsung verwent je dubbel: 69 procent korting op deze populaire telefoon én gratis Galaxy Watch 8

Is jouw telefoon aan vervanging toe? Dan is dit hét moment om te kiezen voor een toestel uit de Samsung Galaxy S26-serie. Je krijgt nu hoge kortingen én op een aantal plekken zelfs een gratis Galaxy Watch 8.

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Samsung Galaxy S26-serie met gratis Galaxy Watch 8

De Galaxy S26-serie is Samsungs beste creatie tot nu toe en bestaat uit drie telefoons, met voor iedereen wel een goede keuze. De reguliere Galaxy S26 is er voor mensen die een compacte smartphone willen. De Galaxy S26 Ultra is het beste van Samsung en de S26 Plus is de beste keuze als je wél een groot scherm wil, maar de geavanceerde functies niet nodig hebt.

Tijdelijk scoor je alle drie de toestellen met hoge kortingwen en krijg je een Galaxy Watch 8 of Tab A11 Plus cadeau. We vertellen je hieronder alles over de beste aanbiedingen.

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij KPN (gratis Tab A11+)

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij KPN (gratis Tab A11+)
Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Vodafone (gratis Watch 8)

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Vodafone (gratis Watch 8)
Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Odido (gratis Watch 8)

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Odido (gratis Watch 8)
Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Ben (gratis Watch 8)

Bekijk de Samsung Galaxy S26 bij Ben (gratis Watch 8)

In dit artikel

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 met 69% korting en cadeau

Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 is de compacte keuze van de serie met zijn 6,3 inch-scherm. Hierdoor is hij goed met één hand te bedienen, maar toch is het een krachtig model. Foto’s maak je met één van de drie lenzen, waaronder een telelens die je gebruikt om tot drie keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Na het nemen van je kiekje kan Galaxy AI je foto’s nog naar een hoger niveau tillen.

Het toestel had bij de introductie in februari een adviesprijs van 999 euro, maar hij is nu al te vinden voor 639 euro bij Bol. Hier krijg je echter geen gratis smartwatch of tablet, daarvoor moet je toch echt bij de providers zijn. De Galaxy Watch 8 ontvang je bij alle providers, behalve KPN. Hier krijg je een Galaxy Tab A11+ cadeau.

Heb je een van deze cadeaus niet nodig en heb je liever korting? Dan kun je het best bestellen bij Mobiel.nl. Hier krijg je 150 euro cashback (vergeet deze niet aan te vragen!), waardoor je de S26 uiteindelijk vanaf 305 euro in huis haalt. Dit is bij een abonnement van Odido, maar ook de andere providers zijn flink voordeliger dan een los toestel.

Bekijk S26 met gratis Galaxy Tab A11+

Bekijk S26 met gratis Galaxy Tab A11+
Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk de S26 met 150 euro cashback

Bekijk de S26 met 150 euro cashback
Bekijk de S26 voor 639 euro

Bekijk de S26 voor 639 euro

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S26 Ultra met 56% korting en cadeau

Samsung Galaxy S26 Ultra

Heb jij het liefst het beste wat Samsung te bieden heeft, dan kies je voor de Galaxy S26 Ultra. Deze is uitgerust met uitstekende set camera’s, maar het is ook de eerste telefoon ooit met een ingebouwd privacy-scherm. Hierdoor kan niemand zomaar met je meekijken. Dit schakelt automatisch in bij bepaalde apps of zorgt er voor dat alleen je meldingen niet zichtbaar zijn voor pottenkijkers.

Van een adviesprijs vanaf 1449 euro is hij ondertussen in prijs gezakt naar 906 euro bij Bol. Nog meer besparen doe je door bij Belsimpel te kiezen voor Odido: dan heb je ‘m in handen vanaf 636 euro. Heb je liever een gratis Galaxy Watch 8 of Galaxy Tab A11+ bij je nieuwe Samsung-smartphone, dan moet je direct bij Vodafone, Odido of KPN zijn.

Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Tab A11+

Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Tab A11+
Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 Ultra met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk de S26 Ultra vanaf 363 euro (met Odido)

Bekijk de S26 Ultra vanaf 363 euro (met Odido)
Bekijk de S26 Ultra voor 906 euro

Bekijk de S26 Ultra voor 906 euro

Samsung Galaxy S26 Plus met 63% korting en cadeau

Samsung S26 Plus

Vind je het grote scherm van de Ultra wel wat, maar zijn alle andere functies voor jou niet nodig? Dan is de Galaxy S26 Plus een goede optie om te overwegen. Als bijkomend voordeel heeft deze ook dat de batterij groter is dan de reguliere S26 én sneller oplaadt. Hij heeft een adviesprijs van 1249 euro, maar is ondertussen bij Bol te vinden voor 739 euro.

Bij KPN, Vodafone en Odido krijg je er echter een gratis Galaxy Tab A11+ of Galaxy Watch 8 bij. De voordeligste optie is om je bestelling te plaatsen bij Belsimpel. Hier kies je voor een abonnement van Odido en je hebt het toestel in huis vanaf 456 euro.

Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Tab A11+

Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Tab A11+
Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Watch 8

Bekijk S26 Plus met gratis Galaxy Watch 8
Bekijk de S26 Plus vanaf 456 euro (met Odido)

Bekijk de S26 Plus vanaf 456 euro (met Odido)
Bekijk de S26 Plus voor 739 euro

Bekijk de S26 Plus voor 739 euro

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