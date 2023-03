Samsung-aanbiedingen: Tijdelijk gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Galaxy S23 Series en meer (ADV)

Met je telefoon bedien je tegenwoordig alles: van je oordopjes en smartwatch tot aan je koelkast. Breid je collectie slimme apparaten uit tijdens het SmartThings Festival bij Samsung, want je ontvangt tijdelijk veel voordeel!

Samsung SmartThings Festival

De SmartThings-app van Samsung laat je allerlei slimme apparaten met elkaar synchroniseren en maakt je leven een stukje eenvoudiger. De app deelt inzichten over de apparaten, helpt je bij huishoudelijke klusjes en meer!

Je profiteert nu tijdelijk van veel voordeel, want het is SmartThings Festival bij Samsung. Scoor Galaxy-smartphones, Galaxy-tablets, Galaxy Watches en meer met veel voordeel. Ontdek snel waarom jij een Samsung Galaxy S23 in huis wil halen en welk model het best bij jou past!

Gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Galaxy S23 Series

De Samsung Galaxy S23 Series bestaat uit drie smartphones. Het instapmodel, de Galaxy S23, is een compacte krachtpatser. Met de Galaxy S23+ krijg je diezelfde krachtpatser, maar dan met een groter scherm om comfortabel te scrollen of streamen. Het ultieme vlaggenschip is de Galaxy S23 Ultra, waarmee je het beste van het beste in huis haalt.

Tot en met 2 april ontvang je de Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 euro cadeau bij aankoop van één van de Galaxy S23-toestellen. Daarnaast ontvang je 40 procent voordeel op accessoires. Koop je gelijktijdig met een S23-model ook een horloge uit de Galaxy Watch5 Series of Tab S8 Series? Dan ontvang je daar nog eens 25 procent voordeel op!

Samsung Galaxy S23: compacte krachtpatser

De Samsung Galaxy S23 is een handzaam toestel door het 6,1 inch-scherm. Dat kijkt overigens heerlijk weg, dankzij het amoled-scherm met hoog contrast en ververssnelheid van 120Hz. Overgangen, swipen en tussen apps wisselen zien er door de hoge ververssnelheid vloeiend uit.

De Snapdragon 8 Gen 2-processor kan elke taak die je ‘m geeft aan. Het is de krachtigste chip van dit moment én hij is energiezuinig. In samenwerking met de 3900 mAh-accu kom je makkelijk de dag door.

Met de Galaxy S23 heb je de beschikking over drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en presteert goed bij ieder licht. Verder is er een groothoeklens en een telelens om tot drie keer optisch in te zoomen. Bovendien maak je je selfies met de verbeterde frontcamera.

Samsung Galaxy S23+: comfortabel streamen

Vond je de Samsung Galaxy S23 goed klinken, maar heb je als intensieve smartphonegebruiker liever een groter scherm? Dan is de Galaxy S23+ perfect voor je. Het scherm is met 6,6 inch namelijk net een slag groter.

In een groter toestel is er ook ruimte voor een forse batterij. Daar heeft Samsung zeker gebruik van gemaakt, want in de Galaxy S23+ zit een accu van 4700 mAh. Zelfs de intensieve gebruiker komt daar makkelijk de dag mee door.

Samsung is voorloper op het gebied van updatebeleid, dus met een toestel uit de Galaxy S23 Series zit je voorlopig goed. De komende vier Android-updates, tot en met Android 17, zie je op je smartphone verschijnen. Bovendien is je telefoon vijf jaar beschermd tegen hackers met beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy S23 Ultra: neusje van de zalm

Met de Samsung Galaxy S23 haal je helemaal het beste van het beste in huis. Zo heeft Samsung voor de cameraset alles uit de kast getrokken, zodat jij topfoto’s kan schieten. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel en je hebt beschikking over een extra telelens. Objecten haal je nu tot tien keer optisch dichterbij.

Zoals we vanuit de Galaxy S22 Ultra gewend zijn, wordt ook bij de Galaxy S23 Ultra de S Pen geleverd. Met deze handige stylus maak je tekeningen of notities op je scherm. Je zet hem ook in tijdens presentaties als presenter of bij het maken van foto’s op afstand.

Het uitkiezen van een kleur is ook nog een hele opgave. Je hebt namelijk de keuze uit de vier standaardkleuren zwart, groen, lila en crème. Daarbij zijn er nog vier extra kleuren die exclusief via Samsung te verkrijgen zijn: limoengroen, blauw, grijs en rood. Voor welke kleur ga jij?

Nog meer acties tijdens het Samsung Smartthings Festival

Ben je al voorzien van een goede smartphone, maar heb je wel baat bij een nieuwe tablet of laptop? Ook bij de Galaxy Tab S8 Series en de gloednieuwe Galaxy Book3 Series ontvang je de Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 cadeau. Ontdek snel welke variant bij jou past.

Ook op andere producten krijg je tijdelijk veel voordeel. Zo krijg je tot 150 euro voordeel op de Galaxy Fold4 en schaf je de Galaxy Watch5 met 10 procent voordeel aan. De acties lopen tot en met 2 april, dus wees er snel bij!