Samsung SmartThings Festival: voordeel op de Galaxy Watch5, Tab S8 en nog veel meer (ADV)

Het is SmartThings Festival bij Samsung! Je profiteert nu van voordeel op heel veel slimme apparaten. Wij zetten de beste SmartThings-deals voor je op een rijtje.

Samsung SmartThings Festival

Vanaf nu passen al je apparaten zich aan aan jouw levensstijl. Met één app bedien je al je apparaten tegelijk en wordt je smartphone een afstandsbediening voor je huis. Je komt meer te weten over je apparaten, wordt geholpen bij huishoudelijke klusjes en meer.

Tijdens het SmartThings Festival van Samsung breid je nu voordelig je smart-collectie uit. Je krijgt namelijk tot 15 procent SmartThings-stapelkorting bij aankoop van drie producten of meer. Ontdek welke SmartThings-deals jouw leven gaan vereenvoudigen!

Tot 150 euro voordeel op de Galaxy Z Fold4 en Flip4

Vind jij het scherm van de grootste smartphones maar klein? Met de Samsung Galaxy Z Fold4 haal je een kleine tablet in huis. Met deze vouwtelefoon multitask je als de beste en met één van de vijf camera’s die het toestel rijk is, schiet je altijd een fraaie foto. De Galaxy Z Fold4 is verkrijgbaar in de kleuren groengrijs, beige, zwart en – exclusief bij Samsung – in het rood.

Je telefoon dichtklappen zoals in de jaren 2000, maar dan in een modern jasje. Gooi daar de specificaties van een vlaggenschip bij en je hebt de Samsung Galaxy Z Flip4. Al je selfies zijn – dankzij het kleine schermpje naast de hoofdcamera – nu van topkwaliteit. De Galaxy Z Flip4 is verkrijgbaar in vier standaard kleuren, maar je past ‘m ook geheel naar eigen smaak aan met de Galaxy Bespoke-editie.

Actie: tijdelijk ontvang je 100 euro voordeel bij aankoop van de Samsung Galaxy Flip4 en zelfs 150 euro bij aankoop van de Galaxy Fold4 tijdens het SmartThings Festival. Wees er snel bij, want deze actie loopt maar tot en met 2 april. Het voordeel wordt direct verrekend in de winkelwagen.

Gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Tab S8 Series

Al je slimme apparaten bedienen gaat simpel vanaf een tablet, zoals één van de drie modellen in de Tab S8 Series. De meest compacte en betaalbare tablet uit deze reeks is de Tab S8. Deze heeft namelijk een bescheiden 11 inch-lcd-scherm.

Wil je de ultieme krachtpatser en het beste van het beste? Dan moet je bij de Tab S8 Ultra zijn met zijn 14,6 inch-amoled-scherm. Is het scherm van het Ultra-model je net te groot af, maar wil je wel kunnen genieten van het amoled-display? De Tab S8 Plus is de gulden middenweg met zijn 12,4 inch-amoled-scherm.

Actie: tijdelijk ontvang bij aankoop van de Samsung Galaxy Tab S8 Series gratis Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 euro. Ze verschijnen meteen in je winkelwagentje bij Samsung. Je profiteert tot en met 2 april van deze actie.

10 procent voordeel op de Galaxy Watch5 (Pro)

Met de Samsung Galaxy Watch5 heb je een slim horloge om je pols. Je houdt je gezondheidswaarden bij en het aantal stappen dat je gezet hebt, maar ook alle meldingen van WhatsApp of mailtjes komen op je pols binnen. De Galaxy Watch5 is verkrijgbaar in twee groottes met ieder verschillende kleuren.

Samsung heeft de Galaxy Watch5 Pro in een sterkere behuizing gegoten, waardoor je in ruigere omgevingen niet bang hoeft te zijn voor beschadigingen. Elke taak kun je daarom met een Galaxy Watch5 Pro om je pols aan. Je koopt de smartwatch in het zwart of grijs en tijdens het SmartThings Festival is ‘ie extra voordelig.

Actie: tijdelijk ontvang je 10 procent voordeel op de Samsung Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro. Deze actie loopt tot en met 2 april. Wees er dus snel bij, want dat is dichterbij dan je denkt!

Gratis soundbar bij aankoop van een Samsung TV

Kan jouw thuisbioscoop wel een nieuwe smart-tv gebruiken? Welk formaat je ook wil – groot of klein – Samsung heeft een QLED-TV voor jou. Met QLED geniet je van hoge helderheid, ook bij veel lichtinval.

Die thuisbioscoop wordt dankzij Samsung helemaal compleet. Het merk doet je namelijk tijdens het SmartThings Festival een gratis soundbar cadeau. Welke soundbar je ontvangt, hangt af van de TV die je in huis haalt. De actie loopt tot en met 9 april.

Nog veel meer voordeel bij Samsung

Heb je de smaak te pakken en wil je je hele huis slim maken? Een slimme droger stelt droogprogramma’s voor op basis van je waspatronen en de slimme Bespoke Jet-stofzuiger leegt zichzelf. Tijdens het SmartThings Festival geniet je ook van veel voordeel op huishoudelijke apparaten.

Je ontvangt tot 15 procent voordeel bij aankoop van drie of meer producten. Houd je het bij twee producten, dan profiteer je van 10 procent voordeel. Verder ontvang je tot en met 2 april bij aankoop van slimme huishoudelijke apparatuur een Veloretti-fietsvoucher ter waarde van maximaal 399 euro.