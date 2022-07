Connect al je favoriete Samsung-producten makkelijk met SmartThings en #YouMake (ADV)

Bij Samsung heb jij de controle: met #YouMake bepaal je zelf hoe je producten er uitzien en dankzij SmartThings werken ze ook nog eens perfect samen. We vertellen je graag hoe het werkt!

Stem al je Samsung-producten op elkaar af

Ben jij het zat dat anderen jouw stijl bepalen? Met #YouMake van Samsung zit je zelf aan de ontwerptafel. Kies voor een uniek design van je smartphone en smartwatch, maar ook van je nieuwe koelkast of televisie. Op Samsung.com sleutel je net zolang aan het concept tot het helemaal aan jouw wensen voldoet.

Je kunt een project zelfs tussentijds opslaan om later verder te werken! Ook kies je uit exclusieve kleuren voor bijvoorbeeld de Smart Monitor M8 of Samsung Galaxy S22. Zo creëer jij je eigen signatuur, thuis én onderweg.

Verbind je Samsung-producten met SmartThings

SmartThings van Samsung maakt je leven eenvoudiger en je huis persoonlijker. Met de app laat je al je geschikte apparaten met elkaar communiceren en je kunt ze bovendien vanaf elke locatie bedienen. Zo krijg je een melding als de was klaar is. Ben je niet thuis? Kies voor een speciaal programma dat je kleren fris houdt tot je ze wel uit de trommel kunt halen.

Met SmartThings krijg je kortom een afstandsbediening van je woning. Je hoeft niet meer op te staan om de lichten te dimmen, want dat kan ook prima met een spraakcommando. Daarnaast automatiseer je je agenda, zodat de gordijnen bijvoorbeeld elke werkdag om dezelfde tijd opengaan. En in de zomer zorgt het systeem dat de airconditioning jouw huis perfect op temperatuur heeft na een lange werkdag.

Met SmartThings en #YouMake van Samsung heb jij de touwtjes dus stevig in handen. Je kiest zelf hoe je producten eruitzien en laat ze ook nog eens naadloos samenwerken!

Deze producten zijn te personaliseren met #YouMake

Ben je benieuwd welke Samsung-producten je kunt personaliseren met #YouMake? We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Smartphones

De Samsung Galaxy S22 is een compacte toptelefoon met een razendsnelle processor en een vernieuwde camera die nóg betere foto’s maakt in het donker. Exclusief bij Samsung koop je ‘m in de kleuren grijs, geel, blauw en paars.

Liever een maatje of twee groter? De Samsung Galaxy S22 Ultra is een enorme smartphone met S Pen, waardoor je de mooiste tekeningen maakt. De vier camera’s zorgen er bovendien voor dat je in elke situatie het perfecte kiekje schiet. Samsung biedt dit toestel zelf aan in de exclusieve kleuren grijs, blauw en rood.

Actie: tijdelijk ontvang je 100 euro voordeel bij aankoop van de Samsung S22 of S22 Ultra. Deze actie loopt van 4 juli tot en met 31 juli 2022. Ook profiteer je van 25 procent voordeel als je tegelijkertijd een Galaxy Tab S8 koopt.

Smartwatches

De Samsung Galaxy Watch4 en Watch4 Classic zijn een verlengstuk van je smartphone én houden je gezondheid goed in de gaten. Dankzij het besturingssysteem WearOS kun je jouw favoriete apps bovendien gemakkelijk installeren. In de Watch4 Bespoke Studio kies je uit talloze combinaties van behuizingen en bandjes. Zo creëer je de smartwatch die perfect bij jou en al je andere Samsung-producten past.

Actie: Tijdelijk ontvang je bij aankoop van de Galaxy Watch4 via de Watch Design Studio 34,99 euro voordeel op een horlogebandje naar keus. Deze actie loopt van 11 tot en met 31 juli 2022 en is exclusief geldig in de Samsung-shop.

Monitor

De Smart Monitor M8 is veel meer dan zomaar een 32 inch 4K-beeldscherm. De meegeleverde SlimFit-camera zorgt voor kraakheldere videogesprekken en de ingebouwde speakers vullen je kamer met geluid. Dat is handig als je Netflix of YouTube kijkt. Deze apps zijn in de monitor ingebouwd, je hebt er dus geen pc voor nodig! Bij Samsung kies je uit de exclusieve kleur blauw. Daarnaast kun je kiezen voor een groene, roze of witte variant. Welke is het mooist in jouw interieur?

Televisies

Met The Frame tover je jouw televisie om in een minimalistische schilderijlijst, waarop je overdag prachtige kunstwerken weer kunt geven. Je kiest uit ruim 1600 schilderijen of foto’s, maar kunt ook je eigen creaties gebruiken. Daarnaast zijn er verschillende lijsten beschikbaar, zodat je het ontwerp afstemt op jouw woonkamer.

Deze televisie is verkrijgbaar in 32 tot en met 85 inch en de nieuwe The Frame (2022) heeft een matte display, waardoor je geen weerspiegeling meer hebt.

Actie: Tijdelijk ontvang je bij aankoop van the Frame een verwisselbare lijst ter waarde van 149 euro. Deze actie loopt tot en met 28 augustus 2022. Ook kan je na aankoop van The Frame in 65-inch of groter, je registeren voor een Museumkaart ter waarde van 64,90 euro. Deze actie loopt tot 31 juli 2022.

Bespoke Koelkast

Weg met die saaie koelkasten! Bespoke is verkrijgbaar als klassieke koelvriescombinatie, 1-deurs koelkast en 1-deurs vrieskast in diverse afmetingen en fraaie kleuren. Je stelt zelf jouw ideale opstelling samen. Veranderen je behoeftes? Dan kun je hem eenvoudig uitbreiden zonder een heel nieuwe koelkast te hoeven kopen.

Actie: tijdelijk ontvang je bij Samsung 20 procent voordeel op drie huishoudelijke producten of 15 procent bij twee. Let wel op: accessoires zijn uitgesloten van de actie. Deze aanbieding loopt van 4 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022.

Stofzuiger

Met de Bespoke Jet wordt het huishouden een feestje. Deze geavanceerde steelstofzuiger kun je namelijk eenvoudig opladen en legen met het All-in-one Clean Station. De Bespoke Jet gaat bacteriegroei verder effectief tegen en vangt 99,999 procent van alle stofdeeltjes op. Uiteraard zijn er meerdere kleuren beschikbaar, zodat hij zich helemaal thuisvoelt in jouw woning.

Actie: de Bespoke Jet stofzuiger valt ook onder huishoudelijke apparaten en dus ontvang je ook hier 20 procent voordeel bij aankoop van drie producten of 15 procent bij twee.