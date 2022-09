Samsung Spotlight Festival: dit zijn de 5 beste aanbiedingen (ADV)

Tijdens het Samsung Spotlight Festival profiteer je van veel voordeel en krijg je toffe gadgets cadeau bij je favoriete producten. We zetten de vijf beste aanbiedingen van Samsung voor je op een rij.

Toffe deals tijdens het Samsung Spotlight Festival

Het Samsung Spotlight Festival is de perfecte gelegenheid om jouw favoriete producten in huis te halen. Als je twee of drie apparaten koopt, profiteer je namelijk van voordeel dat oploopt tot wel 10 procent. Bovendien krijg je bij veel Samsung-producten toffe gadgets cadeau! Dit zijn de vijf beste aanbiedingen.

1. Samsung Galaxy Watch5 (Pro) met gratis Galaxy Buds Live

De Samsung Galaxy Watch5 is de nieuwste smartwatch van Samsung. Hij vormt een natuurlijk verlengstuk van je smartphone, want je ziet berichtjes en telefoontjes gewoon binnenkomen op je pols. Uiteraard is het horloge dankzij de vele sensoren ook zeer geschikt om je gezondheid in de gaten te houden. Zo meet je het zuurstofgehalte in je bloed en vertelt de Watch5 je ook hoe het met je slaap gesteld is.

Je koopt de duurzame Samsung Galaxy Watch5 in kasten van 40 of 44 millimeter. Wil je meer? Kijk dan naar de Galaxy Watch5 Pro. Deze heeft een behuizing van 45 millimeter, die bovendien van super sterk titanium is gemaakt. Ook heeft het Pro-model een grotere batterij, waardoor hij nog langer meegaat.

Tot en met 2 oktober krijg je bij aanschaf van de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) Galaxy Buds Live-oordopjes cadeau ter waarde van 69 euro. En dat is nog niet alles, want je ontvangt ook gratis een draadloze lader én een tweede horlogebandje van 39,99 euro bij aankoop via de Watch Bespoke Studio.

2. Samsung S22 Series nu met 100 euro voordeel

Ben je toe aan een nieuwe smartphone? In de Samsung Galaxy S22 Series vind je de beste toestellen die Samsung te bieden heeft. De gewone S22 is met 6,1 inch lekker compact, terwijl de S22+ een groter 6,6 inch-display heeft dat ideaal is om te Netflixen. Beide modellen beschikken over een nieuwe 50 megapixel-camera die nóg scherpere kiekjes maakt in het donker.

De Galaxy S22 Ultra beschikt over een royaal 6,8 inch-display. Hij wordt geleverd met een S Pen die je gebruikt om aantekeningen of de mooiste kunstwerken te maken. Bovendien beschik je in totaal over vijf camera’s, zodat je in iedere situatie de perfecte foto schiet.

Nu is het ideale moment om jouw S22 te scoren. Tot en met 2 oktober ontvang je namelijk 100 euro voordeel én tot 381 extra inruilwaarde als je je oude telefoon inlevert. Daarnaast krijg je vier maanden YouTube Premium en drie maanden Spotify Premium cadeau.

Ben je ook op zoek naar een nieuwe smartwatch of oordopjes? Bij aankoop van de S22 krijg je maar liefst 30 procent korting op de gelijktijdige aanschaf van een Galaxy Watch5 (Pro) of Galaxy Buds2 Pro!

3. Samsung Galaxy Z Fold4 met gratis Galaxy Watch5

Met de Samsung Galaxy Z Fold4 til je jouw smartphonebeleving naar nieuwe hoogtes. Je vouwt het toestel namelijk open tot een compacte tablet waarop multitasken een eitje is. Ook games zien er op het grote scherm beter uit dan ooit. De Fold4 heeft bovendien een nieuwe 50 megapixel-camera waarmee je prachtige foto’s maakt in het donker. En dankzij de razendsnelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor hoef je nooit meer te wachten tot jouw favoriete app is geopend.

Tot en met 25 september profiteer je van een berg voordeel bij aanschaf van de Galaxy Z Fold4. Zo krijg je een Samsung Galaxy Watch5 ter waarde van 299 euro helemaal gratis! Ook ontvang je tot 450 euro inruilwaarde als je je oude toestel inlevert én een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering ter waarde van 139 euro. Alsof dat nog niet genoeg is, profiteer je ook van vier maanden gratis YouTube Premium en drie maanden Spotify Premium.

4. Samsung Galaxy Buds2 Pro met gratis Wireless Mono Charger

Wil jij onderweg naar muziek luisteren in de hoogste kwaliteit? Dat kan met de Samsung Galaxy Buds2 Pro. De hoogwaardige drivers zorgen voor uitstekend geluid, terwijl de actieve ruisonderdrukking achtergrondgeluiden wegfiltert. Natuurlijk zijn de Buds2 Pro waterbestendig, zodat je ze met een gerust hart in de regen draagt.

Tot en met 2 oktober krijg je bij aankoop van de Galaxy Buds2 Pro een Wireless Mono Charger cadeau ter waarde van 39 euro. Zo kun je jouw nieuwe oortjes direct draadloos opladen.

5. Samsung Galaxy Tab S8 Series met gratis Keyboard Cover

In de Galaxy Tab S8 Series vind je Samsungs beste tablets. De gewone S8 is met 11 inch lekker compact, terwijl de S8+ met zijn 12,4 inch-scherm perfect is om te Netflixen op de bank. Ben je op zoek naar een echte laptopvervanger? Kijk dan naar de S8 Ultra, die over een 14,6 inch-display beschikt. Samsung levert bij alle modellen een S Pen mee, zodat je de mooiste tekeningen kunt maken.

Met een toetsenbord haal je nóg meer uit deze tablets. Tot en met 30 oktober krijg je van Samsung daarom een gratis Keyboard Cover bij jouw Tab S8, met een adviesprijs tot wel 349 euro. Je ontvangt daarnaast tot 150 euro extra inruilwaarde als je je oude tablet inlevert. En als kers op de taart krijg je vier maanden gratis YouTube Premium én drie maanden Spotify Premium.

Extra voordeel als je meerdere producten koopt

Dat waren ze, de vijf beste aanbiedingen tijdens het Samsung Spotlight Festival. Je krijgt nóg meer voordeel als je meerdere Samsung-producten bestelt. Bij aankoop van drie apparaten gaat er 10 procent van het totaalbedrag af. Bij twee producten is dat 5 procent. Deze actie is geldig in combinatie met de bovenstaande aanbiedingen!