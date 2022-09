Tijdelijk 100 euro cashback op de Samsung S22 Series en nog veel meer voordeel (ADV)

Tijdens het Samsung Spotlight Festival profiteer je van 100 euro cashback op de Galaxy S22 Series en nog veel meer voordeel. We vertellen je graag alles over deze toffe actie.

Veel voordeel op de Samsung Galaxy S22 Series

De Samsung Galaxy S22 Series bestaat uit drie modellen met elk hun unieke eigenschappen. De gewone S22 is een compacte krachtpatser, terwijl je met de S22+ juist over een lekker groot scherm beschikt. Met de S22 Ultra haal je het neusje van de zalm in huis.

Tot en met 2 oktober ontvang je namelijk een grootse cashback op alle varianten en profiteer je van nog veel meer toffe acties. Ontdek snel waarom jij een S22 in huis wil halen en welk model het best bij jou past!

Actie: 100 euro cashback en nog veel meer voordeel

Tijdens het Samsung Spotlight Festival ontvang je tot en met 2 oktober 100 euro cashback op alle modellen uit de S22 Series. Dat is nog niet alles, want je profiteert ook van maximaal 381 euro inruilvoordeel als je je oude smartphone inlevert.

Daarnaast krijg je vier maanden YouTube Premium en drie maanden Spotify Premium cadeau. Koop je gelijktijdig met een S22-model ook een horloge uit de Galaxy Watch5 Series of Buds2 Pro-oordopjes? Dan ontvang je daar ook nog eens 30 procent voordeel op!

Samsung Galaxy S22: compacte krachtpatser

Ben je op zoek naar een compacte telefoon die niets inlevert op het gebied van snelheid en features? Dan is de Samsung Galaxy S22 het ideale toestel. Het fraaie ontwerp is volledig symmetrisch en voelt door de glazen behuizing luxueus aan. Samsung gebruikt een laagje Gorilla Glass Victus+ op het scherm en de achterkant, dat je telefoon uitstekend beschermt tegen krassen en val- of stootschade.

Dankzij de rappe Exynos 2200-processor van de S22 vlieg je door alle taken heen. Het 6,1 inch-oled-scherm is met zijn hoge verversingssnelheid van 120Hz bovendien een lust voor het oog. Zowel games, series als je favoriete websites zien er prachtig uit.

Maak je graag foto’s met je smartphone? De Samsung S22 beschikt over drie camera’s, waaronder een groothoeklens en een telelens om mee in te zoomen. De primaire camera is volledig vernieuwd en beschikt over een resolutie van 50 megapixel. Daardoor schiet je nog mooiere kiekjes dan voorheen, zeker als je in het donker fotografeert.

Samsung Galaxy S22+: ideaal voor je favoriete series

De Samsung Galaxy S22+ lijkt sterk op de gewone S22, maar heeft een veel groter 6,6 inch-scherm. Dat is natuurlijk ideaal als je graag Netflix kijkt op je telefoon of hem bijvoorbeeld gebruikt om je agenda bij te houden. Ook stopt Samsung een grotere batterij in de S22+, waardoor je nóg langer van je toestel kunt genieten. Bovendien laadt hij met 45 Watt een stuk sneller op.

Samsung voorziet de S22+ net als zijn kleinere broertje van maar liefst vier grote Android-upgrades. Ook krijg je vijf jaar lang regelmatig beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden.

Daarmee loopt Samsung voorop in de markt. Natuurlijk beschikken zowel de S22 als de S22+ over 5G, waardoor je gebruik kunt maken van het nieuwste mobiele netwerk. Je kiest tot slot bij beide toestellen uit verschillende kleuren, waarvan een paar exclusieve die alleen via Samsung zelf beschikbaar zijn!

Samsung Galaxy S22 Ultra: het neusje van de zalm

Wie het beste van het beste wil, kan niet om de Samsung Galaxy S22 Ultra heen. Hij is met zijn 6,8 inch-display het grootste model uit de S22 Series. Dankzij de afgeronde schermranden ziet het toestel er bovendien zeer luxueus uit. Ook levert Samsung een S Pen bij de Ultra. Daarmee maak je gemakkelijk aantekeningen op het scherm tijdens een college of vergadering. Ook gebruik je de stylus om prachtige kunstwerken te creëren op je smartphone.

De Samsung S22 Ultra is verder hét toestel voor fotografen. Met de 108 megapixel-camera leg je ieder detail moeiteloos vast. Daarnaast beschik je over een groothoeklens en maar liefst twee camera’s om 3x of 10x mee in te zoomen.

Dankzij Space Zoom kun je het beeld zelfs 100x dichtbij halen, zodat je bijvoorbeeld de maan vast kunt leggen. Je kiest bij dit model uit de standaardkleuren rood, wit, groen en zwart. Via Samsung zelf heb je ook nog de keuze uit verschillende exclusieve kleuren waaronder lichtblauw, lichtrood of graphite.

Welke S22 past bij jou?

Welke S22 het best bij jou past, hangt natuurlijk helemaal af van je wensen. De S22 is compact en past gemakkelijk in je broekzak. Dit is hét model als je wat kleinere handen hebt. Bovendien is het ook de voordeligste keuze. De S22+ biedt qua formaat een mooie middenweg en is ideaal als je veel series kijkt op je telefoon.

Maak je veel gebruik van de camera’s op je smartphone en wil je onderweg (aan)tekeningen maken met de S Pen? Dan is de Samsung S22 Ultra jouw ideale toestel.

Nog meer acties tijdens het Samsung Spotlight Festival

Samsung heeft tijdens het Spotlight Festival nog veel meer toffe aanbiedingen. Zo ontvang je bij aankoop van de Galaxy Watch5 (Pro) gratis Galaxy Buds Live-oordopjes met een adviesprijs van 69 euro. Ga je liever voor de Galaxy Buds2 Pro? Dan krijg je een Wireless Mono Charger ter waarde van 39 euro cadeau.

Daarnaast profiteer je ook nog van bundelvoordeel. Wanneer je drie Samsung-producten koopt, gaat er 10 procent van de totaalprijs af. Als je er twee aanschaft, is dat 5 procent. Deze actie is geldig in combinatie met de andere aanbiedingen!