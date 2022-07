Samsung-aanbiedingen: profiteer van 100 euro voordeel op de Galaxy S22 en meer (ADV)

Tijdens het Samsung Festival profiteer je van te gekke kortingen op populaire producten. Wat dacht je van 100 euro voordeel bij aanschaf van de Galaxy S22 Series? We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij!

Hoge kortingen tijdens het Samsung Festival

Bij Samsung vier je de zomer in stijl! Op samsung.com profiteer je tijdelijk van veel voordeel op allerlei producten. Denk natuurlijk aan smartphones, maar ook aan smartwatches, laptops, tablets en nog veel meer. Zo houd je geld over voor je vakantie of je favoriete biertjes op het terras. Dat is natuurlijk mooi meegenomen! Hieronder lichten we de beste aanbiedingen van het Samsung Festival voor je uit.

Voordeel en gratis verzekering bij de Samsung Galaxy S22

Ga je voor het beste van het beste? In de Galaxy S22 Series vind je de snelste en meest uitgebreide smartphones die Samsung te bieden heeft. De gewone S22 is met een 6,1 inch-scherm lekker compact, terwijl de S22+ juist een groot 6,6 inch-display heeft. Beide toestellen hebben een vernieuwde 50 megapixel-camera waarmee je ook in het donker fraaie foto’s maakt. De S22 Ultra is het absolute topmodel, met maar liefst vier camera’s én een ingebouwde S Pen. Daar maak je de mooiste tekeningen mee.

Tot en met 31 juli ontvang je 100 euro voordeel op elke telefoon uit de S22-serie! Daarnaast krijg je tot en met 24 juli een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering.

Voordeel op de Samsung Galaxy A53

De Galaxy A53 is één van de populairste smartphones van Samsung. Dat is ook niet zo gek, want je krijgt veel waar voor je geld. Dankzij de rappe processor voer je elke taak snel uit, terwijl het 6,5 inch-amoled-scherm een lust voor het oog is. Dat heeft namelijk een verversingssnelheid van 120Hz, wat voor zeer vloeiende beelden zorgt. Met de drie camera’s schiet je bovendien in elke situatie de fraaiste foto’s. Uiteraard beschik je ook over 5G, zodat je toegang hebt tot het snelste mobiele netwerk van dit moment.

Het aanschaffen van een Samsung Galaxy A53 is tijdelijk éxtra aantrekkelijk. Je ontvangt tot en met 31 juli namelijk 50 euro voordeel.

Samsung Galaxy S21 FE met gratis oordopjes en verzekering

Wil je een heus vlaggenschip, maar heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen? Kijk dan eens goed naar de Samsung Galaxy S21 FE. Dankzij de razendsnelle Snapdragon 888-chip zijn zelfs de zwaarste games geen enkel probleem voor dit toestel. Het fraaie 6,4 inch-oled-scherm leent zich ook uitstekend voor een fijne Netflix-marathon. Die mag best een poosje duren, want de grote 4500 mAh-accu gaat heel lang mee. Is hij toch leeg? Dan kun je hem (ook) draadloos weer opladen. De drie camera’s hebben bovendien een groot bereik, zodat je zowel van dichtbij als veraf de mooiste kiekjes maakt.

Wil je de Galaxy S21 FE hebben? Tot en met 31 juli krijg je Buds2-oordopjes met een adviesprijs van 149 euro helemaal gratis! Tot en met 24 juli ontvang je daarnaast een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering.

Samsung Galaxy Book2 (Pro) 360 met gratis Galaxy Watch4

Als je de Samsung Galaxy Book2 360 of Galaxy Book2 Pro 360 koopt, krijg je veel meer dan een snelle laptop. Je kunt het scherm namelijk helemaal omklappen, zodat je het apparaat ook als tablet gebruikt. Deze Galaxy Books combineren productiviteit dus met entertainment. Hoe handig is dat? Met de los verkrijgbare S Pen tover je het scherm bovendien om in een canvas, waarop je de mooiste tekeningen en schilderijen maakt.

Tot en met 31 juli profiteer je van een te gekke actie. Je krijgt gratis een Galaxy Watch4 met een adviesprijs van 159 euro bij aanschaf van een Galaxy Book2 (Pro) 360!

Wil je alleen de Samsung Galaxy Watch4 kopen? Dit slimme horloge is een natuurlijk verlengstuk van je smartphone. Je leest er bijvoorbeeld gemakkelijk al je notificaties op af. En dankzij het nieuwe besturingssysteem Wear OS is het installeren van je favoriete apps en fluitje van een cent. Uiteraard beschikt het horloge over allerlei handige gezondheidsfuncties, zoals een hartslagmeter. Zo weet je precies hoe ver je moet gaan tijdens een stevige workout. ‘s Nachts monitort de Galaxy Watch4 bovendien je slaap, zodat je uitgerust wakker wordt.

Als je de Galaxy Watch4 aanschaft in de Watch Design Studio krijg je tot en met 31 juli 34,99 euro voordeel op een los horlogebandje naar keuze.

Gratis oordopjes bij de Samsung Galaxy Tab S8 Series

In de Galaxy Tab S8 Series vind je Samsung beste tablets. De gewone S8 heeft een 11 inch-scherm, terwijl de S8+ over een 12,4 inch-display beschikt. De S8 Ultra doet er nog een stevig schepje bovenop, want met 14,6 inch is dit dé ideale laptopvervanger. Alle modellen draaien op de Snapdragon 8 Gen 1-chip voor uitstekende prestaties in games of andere zware apps. De Tab S8 wordt bovendien geleverd met een S Pen, waardoor je direct al je creativiteit de vrije loop kunt geven. Hoe ziet jouw meesterwerk eruit?

Tot en met 31 juli krijg je bij aanschaf van een tablet uit de Tab S8-serie Buds Pro-oordopjes cadeau (adviesprijs 229 euro)! Tot en met 4 september ontvang je bovendien 25 procent korting op de Tab S8 als je hem tegelijk met een Galaxy S22 koopt.

Nóg meer voordeel

Naast de bovenstaande aanbiedingen heeft Samsung nog veel meer toffe deals tijdens het Samsung Festival. Bij aanschaf van een Samsung Neo QLED of OLED televisie profiteer je tot en met 31 juli van veel voordeel. Zo krijg je tot wel 400 euro voordeel én drie gratis films via Rakuten TV. Maar er is meer om te bekijken! Wat denk je van:

Nu 15 procent extra kassakorting op diverse Neo QLED TV’s (18 juli t/m 24 juli)

Nu tot 200 euro bundelvoordeel bij een TV + bijpassende Soundbar (11 juli t/m 4 sept)

Nu tot 300 euro voordeel op diverse Soundbars (t/m 31 juli)

Nu tot 150 euro voordeel op diverse (gaming) monitoren (18 juli t/m 24 juli)

Zijn je huishoudelijke apparaten aan vervanging toe? Tot en met 14 augustus ontvang je tot 150 euro voordeel als je bijvoorbeeld een wasmachine, droger of koelkast bestelt op samsung.com.