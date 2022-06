Samsung Summer Festival: voordeel op de Galaxy S22, Tab S8 en nog veel meer (ADV)

Tijdens het Samsung Summer Festival scoor je veel voordeel op smartphones, tablets en accessoires. Zo haal je de Galaxy S22, Tab S8 of Galaxy A53 in huis voor een zomerse prijs. Handig wel, want zo houd je ook nog genoeg geld over voor een heerlijke cocktail!

Samsung Summer Festival loopt tot en met 26 juni

Op zoek naar een prachtige smartphone, tablet of accessoire, zodat je echt helemaal klaar bent voor de zomer? Bij Samsung ben je dan aan het juiste adres, helemaal tijdens het Summer Festival! Van 13 juni tot en met 26 juni vind je daar namelijk allerlei aanbiedingen.

Reken dus op honderden euro’s voordeel of extra voordeel op andere producten als je een bundel aanschaft. Ook scoor je tijdens deze periode gratis accessoires zoals draadloze oordopjes of keyboardcovers bij de aanschaf van een tablet.

Samsung Galaxy S22 Series: extra inruilwaarde en voordeel op accessoires

De Samsung Galaxy S22-serie bestaat uit een drietal prachtige toestellen, waarbij de normale S22 de instapper is. Dat toestel beschikt over een kleurrijk amoled-scherm van 6,1 inch dat soepel aanvoelt door de hoge verversfrequentie. Onder de motorkap ligt de snelle en zelf ontwikkelde Exynos 2200-chip. Samen met de ruime hoeveelheid werkgeheugen is geen enkele taak een probleem voor dit toestel.

De Galaxy S22+ deelt veel met zijn kleinere broertje, maar heeft wel een flink groter display. Dat heeft een diagonaal van 6,6 inch en is daardoor nog fijner om te kijken naar een nieuwe film op jouw favoriete streamingdienst. Op de achterkant vind je een drietal goede camera’s, waarmee je in elke situatie een perfecte foto of video schiet.

Het absolute topmodel van het trio is de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het display is 6,8 inch groot en heeft een hoge resolutie van 3080 bij 1440 pixels. Keuze heb je uit meerdere kleuren en via Samsung zelf kun je ook kiezen voor exclusieve varianten die alleen daar te koop zijn. Er is plaats voor twee simkaarten en de grote accu van 5000 mAh zorgt ervoor dat je makkelijk de dag doorkomt. In het toestel zelf is ook de S Pen verborgen. Dankzij die stylus maak je altijd en overal in een handomdraai notities en aantekeningen.

Koop je in de actieperiode een Galaxy S22-toestel, dan ontvang je tot maar liefst 350 euro extra inruilwaarde. Ook interesse in de Galaxy Watch4 of Galaxy Buds? Als je die tegelijk aanschaft krijg je daarop ook nog eens 25 procent voordeel. Tot slot krijg je een jaar lang gratis Samsung Care+ verzekering voor je nieuwe smartphone.

Samsung Galaxy A33 en Galaxy A53 in prijs verlaagd

Wel op zoek naar een fijn toestel, maar hoef je niet het snelste van het snelste? Dan is een toestel uit de bekende Galaxy A-lijn de perfecte keuze. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Galaxy A33 of Galaxy A53.

Beide toestellen bieden een zeer goede verhouding tussen prijs en prestaties en zijn voorzien van een fijne combinatie van hardware en software. Zo bevatten ze kleurrijke amoled-schermen, grote accu’s en meerdere camera’s. Ze draaien op Android 12 en krijgen ook nog eens jarenlang versie-updates en beveiligingspatches, waardoor je er jaren plezier van hebt!

Zowel de Galaxy A33 en A53 zijn tijdelijk in prijs verlaagd. Zo haal je de A33 nu in huis met 70 euro voordeel. De Samsung Galaxy A53 5G is ook in prijs verlaagd en daarmee extra voordelig!

Samsung Galaxy Tab S8 Series: tot 100 euro voordeel en tot 150 euro extra inruilwaarde

Niet op zoek naar een smartphone, maar juist een tablet? Ook dan moet je bij Samsung zijn. Neem vooral eens een kijkje naar de Tab S8’s. Die bestaat ook uit drie apparaten in verschillende prijsklassen. Voor ieder wat wils dus!

De Tab S8 heeft een schermdiagonaal van 11 inch met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Er is gekozen voor de gloednieuwe en ijzersterke Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm, die we ook zien in de andere Tab S8-tablets. De accu zorgt ervoor dat je de hele dag bezig kunt zonder je zorgen te hoeven maken of er een stopcontact in de buurt is.

Met de Tab S8+ doet Samsung er een flinke stap bovenop. Dat apparaat heeft een display van 12,4 inch en het gaat het om een kleurrijk amoled-paneel. Natuurlijk zijn er verschillende camera’s aanwezig. Die gebruik je niet alleen voor het maken van een prima foto of video, maar ook tijdens videogesprekken.

Alleen op zoek naar het beste van het beste? Dan is de Galaxy Tab S8 Ultra de enige keuze. Het scherm is maar liefst 14,6 inch groot en daardoor een waar multimediamonster en werkpaard in een. Fijn is ook dat je kunt werken, tekenen of jezelf uitleven met de meegeleverde S Pen.

Schaf je tijdens het Summer Festival een Tab S8 aan, dan scoor je nu tot 100 euro extra voordeel in je winkelwagentje. Ook krijg je tot 150 euro extra inruilwaarde als je je oude tablet inlevert. Tot slot is ook een jaar gratis Samsung Care+ verzekering inbegrepen en ontvang je een gratis Keyboard Cover (adviesprijs loopt op tot 349 euro).

Ook voordeel op tablets van de vorige generatie

Ook op verschillende modellen van de Tab S7 en Tab S6 Series loopt tijdelijk een interessante actie. Zo krijg je bij de Tab S7 FE een gratis setje Galaxy Buds2 met een adviesprijs van 149,99 euro. Ook een speciale BookCover met een adviesprijs van 79,99 euro vind je in dat pakket. Bij de Tab S6 Lite ontvang je tijdelijk een Keyboard Cover met een adviesprijs van 105 euro.

Smartphonebundels en overige acties

Koop je een nieuwe telefoon, maar heb je ook interesse in een smartwatch, draadloze oordopjes of usb-stick? Tijdens Samsung Summer Festival betaal je voor die producten een stuk minder, waardoor ook dat erg interessant is. Wat denk je van 25 procent extra voordeel op de Watch4 of Galaxy Buds Live?

Bij de Samsung Galaxy S21 FE ontvang je een gratis JBL Flip5-speaker. De Samsung Z Flip3 haal je in huis met 250 euro extra voordeel en tot 75 euro extra inruilwaarde. Bij de Samsung Galaxy Z Fold3 loopt die extra inruilwaarde zelfs op tot 150 euro.

Tot slot kun je ook nog kijken naar accessoires zoals originele hoesjes, opladers of draadloze oplaadmatten. Die zijn tijdelijk in prijs verlaagd en dus ideaal om direct in je digitale winkelmandje te stoppen bij de aanschaf van een nieuw apparaat!