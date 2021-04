Scherpe prijzen en toffe deals tijdens de Supercharge Week bij Samsung (ADV)

Van 26 april tot en met 2 mei is het Supercharge Week bij Samsung! Je profiteert van scherpe prijzen en veel toffe deals. Wij zetten de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite & Tab S7

Ben je op zoek naar een krachtige en betaalbare tablet? Dan is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite een uitstekende keuze. Dankzij het lichte en dunne ontwerp neem je ‘m overal mee naartoe. Het grote 10,4 inch-scherm is perfect om je favoriete series te kijken, die dankzij de stereospeakers bovendien heel helder klinken.

Daarnaast kun je prima werken op de Galaxy Tab S6 Lite. Zeker in combinatie met de S Pen, die je van Samsung cadeau krijgt. Deze stylus stelt je in staat om fraaie illustraties te maken, maar je kunt hem ook gebruiken voor snelle aantekeningen tijdens bijvoorbeeld een college. De rappe processor zorgt er ook voor dat je in je vrije tijd lekker kunt gamen op de Galaxy Tab S6 Lite. En door de grote accu houd je dat uren vol zonder op te hoeven laden.

Wil je nóg meer power? Kijk dan eens naar de Samsung Galaxy Tab S7. Dankzij de razendsnelle Snapdragon 865-processor draaien alle apps en games als een zonnetje. De tablet is daardoor zeer geschikt voor foto- of videobewerking. Je meesterwerken zien er bovendien prachtig uit. Het 11 inch-scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat de content 120 keer per seconde wordt ververst. Je geniet dus van een zeer soepele kijkervaring. Ook bij de Galaxy Tab S7 wordt de S Pen meegeleverd. Met een los te verkrijgen toetsenbord tover je de tablet zelfs om in een echte laptop.

Actie: Nu met gratis Samsung Galaxy Buds Pro

Tijdens de Supercharge Week op Samsung.com krijg je bij aankoop van de Galaxy Tab S7 gratis een setje Galaxy Buds Pro cadeau. Deze draadloze oordopjes bieden een uitstekende geluidskwaliteit en beschikken over actieve ruisonderdrukking.

Samsung Galaxy Buds Pro & Buds Live

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn draadloze oordopjes met pro-grade-technologie. De 2-way speakers met AKG-geluid zorgen ervoor dat je muziek meeslepend en kraakhelder klinkt. De Galaxy Buds Pro beschikken daarnaast over intelligente Active Noise Cancellation. Dat is niet zomaar ruisonderdrukking, want je stelt zelf in hoeveel omgevingsgeluid je door wil laten.

Fiets je over een druk plein, dan kun je het verkeer dus gewoon blijven horen. Wel zo veilig. Zit je in een drukke bus, dan filter je hinderlijke geluiden eenvoudig helemaal weg. Dankzij Voice Detect schakelt de ruisonderdrukking zichzelf bovendien automatisch uit als je begint te praten. Je kunt dus direct deelnemen aan een gesprek.

Met de prachtig ontworpen Samsung Galaxy Buds Live mag je ook zeker gezien worden. Deze draadloze dopjes hebben een ergonomisch design, dat de natuurlijke vorm van het oor volgt. Ze zitten daardoor zeer comfortabel. De Galaxy Buds Live leveren een ruimtelijk geluid met diepe bassen, waardoor het lijkt alsof je vooraan staat bij een concert. Ook deze oordopjes beschikken over Active Noise Cancellation. Daardoor heb je minder last van hinderlijke ruis, maar blijf je belangrijke aankondigingen op het station wel horen.

Tussen 26 april en 2 mei zijn de Samsung Galaxy Buds Live extra scherp geprijsd op Samsung.com. Als je de Galaxy Buds Pro aanschaft, profiteer je zelfs van 30 euro cashback!

Samsung Galaxy S21 Series 5G

De Samsung Galaxy S21 5G is een premium smartphone in een compact jasje. Het fraaie 6,2 inch-oled-scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor al je content er zeer vloeiend uitziet. Met de camera’s maak je schitterende foto’s en film je zelfs in 8K-resolutie! Liever een groter scherm? Kies dan voor de Galaxy S21+ of Galaxy S21 Ultra.

Dankzij Samsung’s snelste chipset ooit leveren de telefoons erg goede prestaties en een grote accu betekent geen batterijstress. Is hij toch leeg? Dan laad je de smartphones zowel met een kabel als draadloos snel weer op.

Ook bij de Samsung Galaxy S21 Series 5G krijg je tijdens de Supercharge Week op Samsung.com een gratis setje Galaxy Buds Pro cadeau.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Wil je een snelle en complete smartphone zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is de Samsung Galaxy S20 FE 5G het toestel voor jou. Op het vrijwel randloze 6,5 inch OLED-scherm zien video’s, games en social media er uitstekend uit. Met de drie camera’s op de achterkant van de telefoon maak je fraaie plaatjes. Je kunt het beeld met Space Zoom zelfs 30 keer dichterbij halen.

De Galaxy S20 FE 5G beschikt daarnaast over 5G, zodat je toegang hebt tot het snelste mobiele netwerk van dit moment. Met de accu van 4500 mAh kom je bovendien makkelijk de dag door.

Bij aanschaf van de Samsung Galaxy S20 FE 5G op Samsung.com krijg je van 26 april tot en met 2 mei de Galaxy Buds+ cadeau. Geniet van glashelder AKG-geluid en een accu waarmee je wel 11 uur naar muziek, films en series kunt luisteren.

Nog veel meer spetterende deals

Tijdens de Supercharge Week op Samsung.com profiteer je van nog veel meer mooie aanbiedingen. Zo krijg je bij diverse smartwatches als de Galaxy Watch 3 en de Galaxy Watch Active 2 een gratis Wireless Charger Duo. Koop je een Samsung Galaxy Tab A7? Dan ontvang je een book cover ter waarde van 49,95 euro. Daarnaast zijn de Samsung Galaxy A32 en A42 in prijs verlaagd.

Verder ontvang je bij meerdere wasmachines een gratis Veloretti-fiets van 399 euro óf tot 200 euro retour. Verder zijn er nog veel andere aanbiedingen op bijvoorbeeld monitoren, TV’s, soundbars, wasmachines en drogers, koelkasten, Jet stofzuigers en luchtreinigers.