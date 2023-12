Samsung-aanbiedingen: Galaxy A54, S23 (Ultra) en meer met veel voordeel

Heb je een nieuwe smartphone nodig, dan zit je met een Samsung-telefoon snel goed. Fijn is ook dat populaire toestellen, zoals de Galaxy A54, S23 (Ultra) en meer, met veel voordeel in huis te halen zijn. Dit zijn de beste Samsung-aanbiedingen.

Voordelige Samsung-smartphones

Samsung is al jaren marktleider op het gebied van Android-telefoons met een fijne prijs-kwaliteitverhouding. In iedere prijsklasse is een Samsung-smartphone te vinden: van goedkope instapmodellen en fijne middenklassers tot high-end vlaggenschepen.

Voor welk toestel je ook gaat, je weet zeker dat je jaren vooruit kan. Het updatebeleid is immers één van de beste die er is. Wij hebben de beste Samsung-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy A54: bespaar tot 291 euro

De populairste smartphone van dit moment op Android Planet is de Samsung Galaxy A54. Deze middenklasser heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en heeft wat uiterlijk betreft veel weg van de high-end S23-serie. Aan de binnenkant zien we echter een iets minder krachtigere processor en de camera’s zijn niet zo goed, maar voor de gemiddelde gebruiker is dit alles meer dan prima.

Het scherm is een prachtig amoled-display dat soepel oogt. Daardoor kijkt het 6,4 inch-scherm lekker weg. Ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken; het einde van de dag haal je met een enkele acculading met gemak. Momenteel is de middenklasser als los toestel het goedkoopst te verkrijgen bij Bol: voor 339 euro.

Hij is echter in combinatie met een abonnement nog voordeliger. Het beste koop je de Samsung Galaxy A54 via GSMweb, want daar is een goede aanbieding te scoren. In totaal betaal je 48 euro voor het toestel met een Odido-abonnement en loopt je korting op tot 291 euro.

Samsung Galaxy S23: bespaar tot 616 euro

Heb je de high-end Samsung Galaxy S23 op het oog, maar zoek je nog de juiste aanbiedingen? Geen nood, wij hebben ze voor je uitgezocht. Hij is het voordeligst met een abonnement van Odido bij GSMweb. Je betaalt voor het toestel 336 euro en krijgt er ook nog eens een Galaxy Watch 4 LTE (t.w.v. 269 euro) bij. Het voordeel loopt daarmee op tot wel 616 euro.

Zit je liever nergens aan vast? Dan koop je het losse toestel voor 683 euro bij PhoneMarket. Voor die prijs krijg de krachtigste chip van dit moment en een uitstekende cameraset. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, maar je hebt ook de beschikking over een groothoeklens en een telelens om tot drie keer optisch in te zoomen.

Natuurlijk is hij ook uitgerust met een voorcamera voor de nodige selfies. Verder is het een compact toestel, want het scherm meet 6,1 inch. Met één hand bedienen gaat daardoor goed en het maakt multitasken een stuk makkelijker.

Samsung Galaxy S23 Ultra: bespaar tot 354 euro

De absolute topper van dit moment van Samsung is de Galaxy S23 Ultra. Hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2-chip, die ook in de reguliere S23 te vinden is. De camera is echter een stuk beter. Kiekjes maakt hij niet met maximaal 50 megapixel, maar met 200 megapixel. Bovendien is er een extra telelens, die je onderwerp tot 10 keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies.

Bij het toestel wordt de S Pen geleverd. Daarmee maak je (aan)tekeningen op je scherm, maar hij is ook te gebruiken om de sluiterknop te activeren tijdens het maken van een foto. Moet je voor werk soms een presentatie geven, dan gebruik je hem ook als presenter.

Ben je op zoek naar de beste Samsung Galaxy S23 Ultra-aanbiedingen? Dan zit je hier goed! Haal hem in huis in combinatie met een abonnement en je krijgt flinke korting. Met een Odido-abonnement krijg je tot 354 euro voordeel bij GSMweb. Voor het toestel betaal je 864 euro én je krijgt de Galaxy Watch 4 LTE (t.w.v. 269 euro) cadeau Een losse S23 Ultra is nu het goedkoopst bij Bol. Daar kost ‘ie 949 euro.

Samsung Galaxy S22: bespaar tot 241 euro

Wil jij een high-end smartphone, maar dan niet de prijs die er vaak bij hoort? De S22 levert goede prestaties, maar doordat hij al een jaartje ouder is ligt de prijs lager. Je maakt heldere foto’s met één van de vier lenzen en animaties flitsen over het snelle 6,1 inch-scherm.

Haal het toestel in huis bij PhoneMarket voor 553 euro als los toestel, maar de Samsung Galaxy S22 is ook met fijne aanbiedingen te scoren. Het beste klop je ook voor deze Samsung-telefoon aan bij GSMweb, want met een Odido-abonnement betaal je tot 241 euro minder. Daar leg je een bedrag van 312 euro neer voor de S22.

Samsung Galaxy A14: bespaar tot 145 euro

Laat jouw budget geen dure high-end smartphone toe? Dan heeft Samsung ook prima budgettoestellen voor je in de aanbieding. De meest recente van deze serie is de Samsung Galaxy A14. Hij heeft een groot 6,6 inch-scherm met vier lenzen voor de nodige foto’s en een batterij die het prima een dag volhoudt.

Voor de A14 leg je als los toestel momenteel een bedrag van 145 euro neer bij Amazon. Het toestel is ook met abonnement te verkrijgen, waardoor je ‘m nog goedkoper in handen krijgt. Bij Belsimpel betaal je zelfs niets voor het toestel bij een onbeperkt internet-abonnement van KPN.