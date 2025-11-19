Deze Samsung-telefoons zijn nu fors in prijs verlaagd: de beste Black Friday-acties

Deze Samsung-telefoons zijn nu fors in prijs verlaagd: de beste Black Friday-acties

Black Friday is hét moment om jouw nieuwe telefoon in huis te halen en natuurlijk zijn er weer veel goede acties te vinden voor Samsung-smartphones. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.

Met Black Friday vliegen de koopjes je om de oren. Ook op de populaire smartphones van Samsung zijn goede aanbiedingen te vinden. Er zijn veel verschillende soorten, dus er is altijd wel eentje die bij je past.

Hieronder lees je alles over de allerbeste acties, waarbij we ze verdelen in vier verschillende prijsklassen. Er zijn budgettelefoons gratis te krijgen, maar ook de duurdere high-end telefoons hebben een mooi prijsje.

Samsung Black Friday-aanbiedingen

200 euro: Samsung Galaxy A17 300 euro: Samsung Galaxy A56 600 euro: Samsung Galaxy S25 Het beste van het beste: Samsung Galaxy S25 Ultra Meer Samsung-telefoon acties

Rond de 200 euro: Samsung Galaxy A17

de Samsung Galaxy A17 in het donkerblauw.

De Galaxy A17 is Samsungs budgettelefoon, maar dat wil niet zeggen dat je hiermee een slechte smartphone in huis haalt. Hij heeft een fraai 6,7 inch-amoled-scherm, dat bij andere merken vaak voor de duurdere modellen weggelegd is. De chip die alle processen uitvoert, is niet de vlotste maar prima voor dagelijkse taken.

Achterop zijn drie camera’s te vinden: een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrosensor. Daarnaast profiteer je van het uitstekende updatebeleid van Samsung, waardoor je kan rekenen op maar liefst zes jaar aan Android-versies en beveiligingspatches.

Voor de Black Friday-periode zat een losse A17 rond de 170 euro. Momenteel is die prijs enkele tientjes lager, maar in combinatie met een abonnement bespaar je nóg meer. Zo haal je de A17 zelfs gratis in huis in combinatie met een abonnement van Lebara vanaf 10GB bij Belsimpel. Bovendien krijg je het eerste jaar 50 procent korting op je abonnement, waardoor je voor 10GB slechts 6 euro per maand betaalt.

Ontdek de gratis A17 met 10GB van Lebara

Ontdek de gratis A17 met 20GB van Budget Mobiel

Ontdek de A17 als los toestel voor 147 euro bij Phonemarket

Ontdek de A17 als los toestel voor 149 euro bij Belsimpel

Ontdek de A17 als los toestel voor 159 euro

Rond de 300 euro: Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

Dan een toestel dat het hele jaar door ontzettend populair is op Android Planet: de Samsung Galaxy A56. Dit is een midrange-telefoon, met een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een fraai scherm, prima camera’s, maakt gebruik van de Galaxy AI-functies en een vlotte processor. Ook de A56 krijgt minimaal zes jaar Android- en beveiligingsupdates.

Voor de Black Friday-periode schommelde de prijs rond de 300 euro, maar er zijn nu enkele tientjes vanaf. In combinatie met een abonnement bespaar je meer. Ook deze Samsung-telefoon scoor je tijdelijk gratis. Dat kan in combinatie met een Vodafone-abonnement bij zowel Belsimpel als Mobiel.nl.

Ontdek de gratis A56 met Vodafone vanaf 50GB bij Belsimpel

Ontdek de gratis A56 met Vodafone vanaf onbeperkt

Ontdek de A56 voor 192 euro

Ontdek de A56 voor 240 euro

Ontdek de A56 voor 264 euro

A56 als los toestel bij MediaMarkt voor 269 euro

Rond de 600 euro: Samsung Galaxy S25

Heb je liever een compact toestel, dan kies je voor de S25. Het vlaggenschip heeft een scherm van 6,2 inch, waardoor het relatief goed met één hand te bedienen is. Bovendien draait hij op de snelste chip van dit moment en heb je de beschikking over goede camera’s. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera, heeft hij een 12 megapixel-groothoeklens en een telelens waarmee je tot drie keer optisch inzoomt.

Voor Black Friday lag de prijs rond de 600 euro voor een los toestel en daar is helaas niet veel verandering in gekomen. Wel bespaar je op de toestelprijs door je aankoop te combineren met een abonnement. De laagste toestelprijs betaal je door voor het grootste Unlimited-abonnement te kiezen van Odido: 259 euro. Heb je nou aan minder data ook genoeg? Kies dan voor Lebara en je bent voor de S25 460 euro kwijt en maandelijks voor je abonnement 6 euro per maand.

Bestel je bij één van de providers, dan ontvang je er een leuke gadget bij. Bij KPN is dat een Galaxy Watch 8, Odido geeft je een Galaxy Watch 7 en bij Vodafone is dat een Galaxy Tab A11.

Ontdek de S25 met Odido vanaf 259 euro

Ontdek de S25 met 10GB van Lebara voor 460 euro

Ontdek de S25 voor 528 euro met gratis Galaxy Watch 7

Ontdek de S25 voor 528 euro met gratis Galaxy Tab A11

Ontdek de S25 voor 552 euro met gratis Galaxy Watch 7

Ontdek de S25 voor 576 euro met gratis Galaxy Watch 8

Het beste van het beste: Samsung Galaxy S25 Ultra

samsung-galaxy-s25-ultra-gray-tip

Wil je gewoon het beste dat Samsung momenteel te bieden heeft? Ga dan voor de S25 Ultra. Hij heeft een groot display van 6,9 inch en daarop maak je aantekeningen met de S Pen. Die zit netjes weggewerkt in de behuizing. Daarnaast profiteer je van de beste camera’s met een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een periscopische zoomcamera. Laatstgenoemde gebruik je om tot vijf keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Een losse S25 Ultra kocht je voor Black Friday voor ongeveer 910 euro. Hoewel er ten opzichte daarvan slechts een paar tientjes af zijn, is de S25 Ultra nu even duur als de S25 Plus. Het goedkoopste is ‘ie bij Bol, waar hij 889 euro kost. Met een abonnement is hij dan weer wel honderden euro’s goedkoper.

Ontdek de S25 met Odido vanaf 552 euro

Ontdek de S25 Ultra voor 936 euro met gratis Galaxy Watch 8

Ontdek de S25 Ultra voor 1015 euro met gratis Galaxy Watch 7

Ontdek de S25 Ultra voor 1056 euro met gratis Galaxy Tab A11

Ontdek de S25 Ultra als los toestel voor 889 euro

Meer goede Samsung Black Friday-aanbiedingen

Ontdek de S25 FE met gratis Galaxy Watch 8

Ontdek de A36 bij Bol voor 229 euro

