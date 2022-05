Ontvang bij Samsung tot 25% voordeel op de Samsung A53, Galaxy S22, S21 FE en nog veel meer (ADV)

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Bij Samsung is dat extra veel waard! Je profiteert nu bij meer dan 200 producten voordeel tot 25 procent. We zetten de beste smartphone-aanbiedingen op een rij.

Haal meer uit je vakantiegeld

Bestemming bereikt! Bij Samsung haal je het meeste uit je vakantiegeld. Je krijgt tot wel 25 procent korting op meer dan 200 producten. Ook ontvang je bij aanschaf van de Samsung Galaxy S22, Galaxy Buds Pro-oordopjes. Koop je de Galaxy S21 FE? Dan krijg je de draagbare JBL Flip5-speaker cadeau.

Bovendien ga je met een gerust hart op reis deze zomer. Samsung geeft je bij de meeste uitgelichte smartphones hieronder namelijk een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering. Dit zijn de beste smartphone-aanbiedingen.

Galaxy Buds Pro bij de Samsung Galaxy S22 (adviesprijs 229 euro)

De Samsung Galaxy S22-serie bestaat uit drie high-end smartphones met elk hun eigen doelgroep. Als je een compacte krachtpatser wil, ga je voor de gewone S22, met zijn 6,1 inch-oled-scherm. Dankzij de hoge verversingssnelheid ziet scrollen voor je sociale media er soepeler uit dan ooit. En met de nieuwe 50 megapixel-camera schiet je zelfs ‘s nachts scherpe foto’s.

De Galaxy S22 Plus is met 6,6 inch een maatje groter en biedt alle voordelen van het kleinere model. Wil je de absolute top? Dan is de Samsung S22 Ultra jouw toestel. Hij heeft een enorm 6,8 inch-display, maar liefst vijf camera’s én een ingebouwde S Pen. Daarmee maak je aantekeningen en creëer je de mooiste kunstwerken.

Het is nu wel heel aantrekkelijk om een smartphone uit de S22-serie aan te schaffen. Van 16 mei tot en met 6 juni krijg je namelijk Galaxy Buds Pro-oordopjes cadeau met een adviesprijs van 229 euro! Bestel je direct een Smartphone Cover mee? Dan krijg je daar 25 procent korting op. Tot slot ontvang je een jaar gratis Samsung Care+ verzekering en kun je vier maanden Youtube Premium uitproberen.

50 euro voordeel op de Samsung Galaxy A53 en A52s

De Samsung Galaxy A53 en A52s zijn fraaie smartphones met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het grote 6,5 inch-scherm van beide telefoons leent zich uitstekend voor het kijken van je favoriete series. Met de drie camera’s achterop maak je bovendien in alle omstandigheden fraaie foto’s. Ben jij een intensieve smartphonegebruiker? De A52s beschikt al over een prima accuduur, maar de A53 heeft een nóg langere adem. Zo geniet je meer van je telefoon en hoef je minder vaak op te laden.

Tijdelijk zijn deze smartphones extra voordelig. Van 16 tot en met 29 mei ontvang je bij aanschaf van de Samsung Galaxy A53 of A52s direct 50 euro voordeel!

Samsung Galaxy S21 FE met JBL Flip5-speaker (adviesprijs 139 euro)

Wil je topspecificaties voor een lage prijs? Dan is de Samsung Galaxy S21 FE jouw smartphone. Hij draait op een razendsnelle Snapdragon 888-processor, waardoor je zelfs de zwaarste games zonder problemen speelt. Het 6,4 inch-oled-scherm heeft bovendien een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Ook beschik je over drie camera’s waarmee je in elke situatie, van dichtbij tot veraf, de scherpste plaatjes schiet. Toch is de S21 FE een stuk voordeliger dan veel andere high-end smartphones!

Zie jij jezelf al met dit toestel rondlopen? Dan is dit het uitgelezen moment om de Samsung S21 FE te kopen. Van 16 mei tot en met 3 juli krijg je namelijk een JBL Flip5-luidspreker cadeau met een adviesprijs van 139 euro. Deze waterdichte bluetooth-speaker is ideaal voor lange zomeravonden in het park.

Samsung Galaxy Z Fold3 en Flip3 met 250 euro cashback

De innovatieve Samsung Galaxy Z Fold3 is een smartphone die je openvouwt tot een volwaardige tablet. Je hebt dus een flink scherm op zak, terwijl hij niet groter is dan een normaal toestel. Ook beschikt de Z Fold3 over razendsnelle hardware en uitstekende camera’s.

Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Z Flip3. Deze zogenaamde klaptelefoon neemt amper ruimte in, maar heeft toch een groot 6,7 inch-display. Aan de buitenkant bevindt zich nog een extra schermpje waarop je je notificaties en de tijd afleest. Bij Samsung is deze smartphone bovendien verkrijgbaar in drie exclusieve kleuren. Meer informatie hierover vind je in ons artikel over de #YouMake-campagne.

Van 16 mei tot en met 3 juli bespaar je flink op deze vouwbare smartphones. Je krijgt van Samsung namelijk maar liefst 250 euro cashback!

Ook voordeel op diverse tablets, oordopjes en watches

Samsung geeft niet alleen vakantiegeld-voordeel op veel smartphones, maar ook op tablets, oordopjes en smartwatches. Van 9 tot en met 29 mei krijg je bijvoorbeeld 34,99 euro korting op een los horlogebandje bij aanschaf van de Samsung Galaxy Watch4 via de Watch Design Studio.

Aas je op een high-end tablet? Kijk dan eens naar één van de drie modellen uit de Samsung Galaxy Tab S8-serie met hun razendsnelle hardware en fraaie schermen. Van 9 mei tot en met 3 juli ontvang je bij aanschaf gratis een bijpassende Keyboard Cover ter waarde van maximaal 349 euro.

Ook meerdere modellen uit de Tab S7 en S6-serie zijn tijdelijk in prijs verlaagd. Daarnaast ontvang je van 16 mei tot en met 5 juni korting op veel oordopjes van Samsung.