Tot 200 euro voordeel en gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Galaxy S23 Series (ADV)

Heb jij al een bestemming voor je vakantiegeld? Je profiteert nu van veel voordeel op Samsung-producten. Wij zetten de beste smartphone-aanbiedingen voor je op een rij.

Vakantiegeld-aanbiedingen bij Samsung

Wil jij voor de zomer je smartphone nog snel upgraden? Zo weet je zeker dat jij met de beste vakantiekiekjes thuiskomt. Je krijgt bij Samsung tot 500 euro voordeel op meer dan 200 producten. Zo ontvang bij je Galaxy S23 Ultra bijvoorbeeld 200 euro voordeel én gratis Galaxy Buds2 Pro.

Ook als je al voorzien bent van een goede smartphone, ben je bij Samsung aan het goede adres. Naast voordeel op telefoons, zijn er ook goede aanbiedingen te vinden voor andere producten. Zo haal je nu de Galaxy Book3 Series in huis met 300 euro voordeel.

100 euro voordeel op de Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is het instapmodel van de serie en kijkt door zijn 6,1 inch-amoled-scherm lekker weg. De kleuren spatten namelijk van het scherm. De krachtigste chip van dit moment zorgt ervoor dat ‘ie alle taken die je hem toewijst met gemak uitvoert.

Die chip is overigens ook energiezuinig, waardoor je samen met de accu van 3900 mAh sowieso het einde van de dag haalt. Verder is de smartphone uitgerust met drie camera’s, zodat de thuisblijvers kunnen genieten van je vakantiekiekjes boordevol details.

Je haalt de Samsung Galaxy S23 nu via Samsung in huis met 100 euro voordeel en scoort daarbij ook nog eens een setje Galaxy Buds2 Pro cadeau. De aanbiedingen gelden tot en met 2 juli en verschijnen direct in je winkelwagen.

Gratis Galaxy Buds2 Pro bij de Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra

Als intensieve smartphone-gebruiker heb je soms baat bij een groter scherm. Met dat idee in het achterhoofd is de Samsung Galaxy S23+ ontworpen. Dit toestel heeft dezelfde krachtige hardware en camera als de reguliere Galaxy S23, maar in een iets groter jasje. Het scherm meet namelijk 6,6 inch.

Met een toestel uit de S23 Series ben je je toekomst zeker, want Samsung is voorloper op het gebied van updatebeleid. Vanuit de doos draait het toestel op Android 13, maar zal de komende jaren geüpdatet worden tot en met Android 17. Verder is je toestel vijf jaar beveiligd tegen potentiële kwaadwillenden.

De Galaxy S23+ is verkrijgbaar bij Samsung vanaf 1199 euro, maar je haalt ‘m nu tijdelijk met 150 euro voordeel in huis. Bij die aankoop doet het merk je ook een setje Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 189 euro cadeau. Zo geniet je op het strand van je favoriete muziek. Deze acties zijn geldig tot en met 2 juli.

De krachtpatser van de Galaxy S23 Series is de Galaxy S23 Ultra. Met dit toestel haal je het beste van het beste in huis, want door de uitgebreide set aan camera’s krijgen de thuisblijvers het gevoel mee te zijn op vakantie. De hoofdcamera heeft namelijk een resolutie van maximaal 200 megapixel en je hebt de beschikking over een extra telelens om te zoomen.

Bij de Galaxy S23 Ultra wordt natuurlijk ook weer de S Pen meegeleverd. Hiermee maak je tekeningen of een snelle notitie op je scherm. Dankzij deze handige stylus zet je de hele groep, inclusief jezelf, op de foto. En is de vakantie weer voorbij, dan zet je hem tijdens presentaties ook in als presenter.

Het toestel is verkrijgbaar vanaf 1399 euro bij Samsung. Daarbij ontvang je – net als bij de Galaxy S23+ – een setje Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 189 euro cadeau. Verder profiteer je van 200 euro voordeel bij aankoop van een Samsung Galaxy S23 Ultra.

Dit moet je weten over de Galaxy Buds2 Pro

Je verbindt de Galaxy Buds2 Pro met je nieuwe Galaxy S23-smartphone. Vervolgens bedien je de Buds door de zijkanten van je oortjes aan te raken. Op het strand sluit je je volledig af van je omgeving dankzij de noise cancelling, zodat je optimaal kunt genieten van je vakantie.

Vervolgens geniet je van je favoriete muziek met hoge geluidskwaliteit. En komt er op een ander Samsung-product een melding binnen? Dan schakelen de oortjes automatisch over naar dat apparaat. En het leuke is dat je de Buds tot en met 2 juli bij aankoop je Galaxy S23+ of Galaxy S23 Ultra cadeau krijgt.

Voordeel op nog veel meer Samsung-producten

Is een smartphone niet wat je zoekt? Er zijn nog veel meer aanbiedingen tijdens de vakantiegeld-periode bij Samsung. Denk aan een laptop of tablet met veel voordeel. Zo ontvang je nu bij aankoop van een tablet uit de Samsung Galaxy Tab S8 Series een Keyboard Cover cadeau. Bekijk via de knop alle Samsung-deals en vind jouw vakantiegeldbestemming.