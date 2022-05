Haal de Samsung Galaxy Watch4 en Tab S8-serie extra voordelig in huis met Samsung vakantiegeld-aanbiedingen (ADV)

Je vakantiegeld is bij Samsung extra veel waard! Je profiteert tijdelijk van aantrekkelijke kortingen tot wel 25 procent op meer dan 200 producten. Dit zijn de beste aanbiedingen.

Haal meer uit je vakantiegeld

Samsung is dit jaar de ideale bestemming voor je vakantiegeld. Op meer dan 200 producten krijg je momenteel tot wel 25 procent korting. Denk hierbij aan smartwatches, tablets, oordopjes, soundbars en huishoudelijke producten. Natuurlijk scoor je ook de mooiste smartphones tijdelijk met extra veel voordeel.

Bovendien ga je deze zomer met een gerust hart op vakantie. Bij veel producten ontvang je namelijk een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering. Dat betekent dat een ongelukje geen enkel probleem meer is. We zetten de drie beste smartwatch- en tablet-aanbiedingen voor je op een rijtje.

Galaxy Watch4 nu met 60 dagen gratis proeflidschap bij Strava

De Samsung Galaxy Watch4 Series bestaat uit twee modellen. De gewone Galaxy Watch4 heeft een horlogekast van 40 of 44 millimeter en bedien je via het aanraakscherm of de gevoelige rand rond het display. De Galaxy Watch4 Classic heeft daarnaast een fysiek draaibare rand en komt in kasten van 42 of 46 millimeter.

Welk variant je ook kiest, de Galaxy Watch4 vormt een natuurlijk verlengstuk van je smartphone. Op de oled-schermen lees je eenvoudig je notificaties af en dankzij het Wear OS 3-besturingsysteem download je je favoriete apps rechtstreeks uit de Play Store. Uiteraard beschikken de smartwatches ook over diverse sensoren die jouw gezondheid scherp in de gaten houden.

Tijdelijk ontvang je 60 dagen een gratis proeflidschap bij Strava. Dit is een app waarmee jij je sportprestaties optimaal kunt bijhouden. Verder kun je ook onbezorgd op vakantie. Je krijgt namelijk tijdelijk een gratis Samsung Care+ verzekering van één jaar.

Tab S8-Serie: tot 100 euro voordeel en met gratis Keyboard Cover

Ben je op zoek naar een tablet die je niet alleen kunt gebruiken om te Netflixen, maar ook voor serieus werk? Kijk dan eens naar de Samsung Galaxy Tab S8 Series. Die bestaat uit drie modellen: de gewone Tab S8 heeft een 11 inch-scherm, terwijl de Tab S8+ over een 12,4 inch-display beschikt. Wil je nóg groter? Dan is de Tab S8 Ultra de tablet voor jou. Dit nieuwe model heeft een gigantisch 14,6 inch-scherm dat zeer geschikt is voor multitasking.

De razendsnelle hardware maakt de Tab S8 ideaal als laptopvervanger. Met de meegeleverde S Pen creëer je bovendien de mooiste kunstwerken. En dankzij Samsung DeX veranderen de tablets in heuse desktops als je ze aansluit op een extern beeldscherm.

Het is nu extra aantrekkelijk om een Tab S8 aan te schaffen. Van 16 mei t/m 6 juni krijg je 50 euro voordeel als de Tab S8 of Tab S8+ koopt. Bij de Tab S8 Ultra is dat zelfs 100 euro. Daarnaast ontvang je bij alle modellen gratis een bijpassende Keyboard Cover ter waarde van maximaal 349 euro!

Heb je iets minder te besteden? Ook de oudere Tab S7 Series en Tab S6 Series zijn tijdelijk extra voordelig. Zo koop je voor weinig geld toch een high-end tablet.

Tab A8 en A7 met Book Cover (adviesprijs tot 49,99 euro)

Als je alleen een tablet zoekt om mee te surfen, te mailen en je favoriete series op te kijken zijn de Tab A8 en A7 zeer geschikt. Deze modellen hebben een erg goed prijs-kwaliteitverhouding en zijn verkrijgbaar rond de 200 euro. Daarvoor krijg je een vlotte tablet met een mooi scherm en goed geluid.

Bij aanschaf van de Tab A8 of A7 krijg je tot en met 12 juni een Book Cover cadeau ter waarde van respectievelijk 49,99 of 29,99 euro.

Ook voordeel op diverse smartphones

Naast de bovenstaande aanbiedingen krijg je bij Samsung ook voordeel op diverse smartphones. Zo ontvang je bij aanschaf van een toestel uit de Galaxy S22 Series gratis Galaxy Buds Pro-oordopjes met een adviesprijs van 229 euro!

Als je de Samsung Galaxy S21 FE koopt, krijgt je een JBL Flip5 bluetooth-speaker cadeau ter waarde van 139 euro. Check voor alle acties ons artikel over de smartphone-aanbiedingen van Samsung.

Smartphonebundels: tijdelijk tot 25% korting

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone én een tablet? Dan heeft Samsung nog een extra aanbieding voor je. Als je de Samsung Galaxy S22 en de Galaxy Tab S8 gelijktijdig koopt, ontvang je namelijk 25 procent korting op de totaalprijs!