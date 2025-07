Samsung Galaxy Watch 8 komt eraan: scoor de Watch 7 (en Flip 6) fors goedkoper

Binnenkort komen de Galaxy Watch 8 en Flip en Fold 7 eraan, waardoor de voorgangers nu flink in prijs dalen. We vertellen je er alles over.

Haal Samsung Galaxy Watch 7, Flip 6 en Fold 6 nu goedkoper in huis

Binnenkort staat weer een evenement van Samsung op de planning. Tijdens Galaxy Unpacked worden altijd nieuwe apparaten aangekondigd. In juli is het meestal de beurt aan de foldables en smartwatches van het populaire merk. Naar verluidt komen 9 juli de Galaxy Watch 8 (Pro), de Flip 7 en Fold 7 op de markt. Dit jaar zou ook voor het eerste de Flip 7 FE uitgebracht worden.

We zien bijvoorbeeld dat de bandjes van de Watch 7 bij Samsung zelf al niet meer in verschillende kleuren beschikbaar is en de Watch Ultra is er zelfs helemaal niet meer. Ook zijn bij KPN, Odido en Vodafone de Fold 6 en Flip 6 uitverkocht. Bij webwinkels zijn ze nog wel verkrijgbaar, maar tegen een lagere prijs. We zetten de beste deals op een rijtje.

Samsung Galaxy Watch 7: vanaf 159 euro

De Samsung Galaxy Watch 7 is een goede smartwatch voor jou als je op zoek bent naar eentje voor dagelijks gebruik. Hij beschikt over uitgebreide gezondheids- en sportfuncties, waardoor je altijd op de hoogte bent. Daarnaast bedien je jouw muziek, lees je binnenkomende WhatsApp-berichten en betaal je een boodschap. Door middel van AI stel je snel berichten op en bedien je hem met handgebaren.

Toen het slimme klokje gepresenteerd werd, kreeg hij een adviesprijs vanaf 319 euro. Momenteel is hij het goedkoopste bij Proshop (159 euro) of Samsung zelf (168 euro). Wil je hem met mobiel internet, dan heb je hem voor 198 euro bij Belsimpel.

Samsung Galaxy Watch Ultra: vanaf 343 euro

Ben jij een fanatieke sporter en ben je veel in de buitenlucht te vinden, bijvoorbeeld om te klimmen of duiken? Dan kies je voor de Galaxy Watch Ultra. Deze is voorzien van geavanceerde functies en extra bescherming tegen de elementen. Zo ligt over het scherm een laagje saffierglas, wat beter tegen krassen en stoten kan.

Bij introductie betaalde je 699 euro, maar is nu al voor 343 euro te verkrijgen bij Phonemarket, of betaal 349,95 euro bij Mobiel.nl of Belsimpel.

Samsung Galaxy Z Flip 6: vanaf 564 euro

Met de verwachte komst van de nieuwe vouwtelefoons, is de Flip 6 flink in prijs gedaald en op sommige plekken zelfs al helemaal verdwenen. Bij de providers is hij niet meer te verkrijgen, waardoor je hem als los toestel zal moeten kopen of via één van de webwinkels.

Toen hij vorig jaar juli op de markt verscheen, kostte de Flip 6 1199 euro. Ondertussen ben je slechts 769 euro kwijt bij Belsimpel en kan je nog meer besparen als je daar direct een abonnement bij afsluit. Kies voor Odido bij Belsimpel en je hebt de Flip 6 in handen vanaf 564 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 6: vanaf 1028 euro

Ga jij voor de luxe Fold 6? Deze is ideaal voor de creatievelingen onder ons, want op het grote scherm maak jij met de S Pen aantekeningen. Ook is hij ideaal voor multitasken. Hij kreeg een flink prijskaartje van 1999 euro, maar nu we bijna de Fold 7 gaan zien is dat fors lager: 1195 euro bij Belsimpel. Dit is overigens wel de roze variant, de andere kleuren zijn wat duurder of lastiger verkrijgbaar.

Combineer hem met een abonnement en je bent nog goedkoper uit. Kies bijvoorbeeld voor Odido of KPN bij Belsimpel en je hebt hem in huis vanaf 1028 euro.