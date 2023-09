Samsung Watch: de beste aanbiedingen op een rij

De Samsung Galaxy Watch 6 is vorige maand uitgebracht en dit betekent dat oudere Samsung-horloges vaak flink in prijs dalen. Dit zijn de beste Samsung Galaxy Watch-aanbiedingen van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor een Samsung Galaxy Watch met deze deals

De Samsung Galaxy Watch 6 is pas net uit en zit boordevol handige features. Zijn voorgangers, de Watch 4 en 5, zijn echter ook nog altijd fijne smartwatches. Daarom hebben wij de beste Samsung Watch-aanbiedingen van dit moment voor je op een rijtje gezet. Ontdek snel welke het beste voor jou is.

1. Samsung Galaxy Watch 4: bespaar tot 125 euro

Ben jij op zoek naar een veelzijdige en betaalbare smartwatch? De Watch 4 heeft een kleurrijk amoled-scherm waarvan je de wijzerplaat natuurlijk zelf uitkiest. Zo past de Watch altijd bij jouw outfit. Het slimme horloge draait op Wear OS van Google en dat heeft veel voordelen. Apps als Spotify en Google Maps bedien je nu vanaf je pols.

Natuurlijk houd je met de slimme sensoren je gezondheid nauwlettend in de gaten. Het klokje is in twee formaten verkrijgbaar. De kleine variant met een horlogekast van 40 mm kreeg bij de release een adviesprijs van 269 euro mee en het 44 mm-model 299 euro. Inmiddels zijn we twee generaties verder, waardoor de prijs flink is gezakt. De beste Watch 4 aanbiedingen vind je hieronder:

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: luxe variant met voordeel

De luxere uitvoering is de Watch 4 Classic en ook die is nu goedkoper te verkrijgen. Je hebt de keuze uit een horlogekast van 42 mm of 46 mm en twee kleuren: zilver en zwart. Om het horloge nog soepeler te bedienen, heeft Samsung een draairing toegevoegd waarmee je snel door menu’s scrolt. De Watch 4 Classic 42mm en 46mm hebben een adviesprijs van respectievelijk 369 euro en 399 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Samsung Galaxy Watch 5: bespaar tot 97 euro

Twijfel je of je met een smartwatch van een aantal jaren oud nog steeds goed zit voor de toekomst? Dan is de Watch 5 een optie om te overwegen. Aan het design is niet veel veranderd, al ligt er nu wel een laagje saffierglas over het scherm. Dat is 60 procent sterker dan het glas dat op de Watch 4 ligt.

Verder beschikt het horloge over een grotere batterij, betere sensoren en hij gaat een jaartje langer mee. Tot en met 2027 ontvangt de Watch 5 updates, terwijl dat bij de Watch 4 tot 2026 is.

De adviesprijs die Samsung dit slimme horloge meegaf is 299 euro, maar ondertussen haal je hem met 78 euro voordeel in huis. De grotere variant scoor je zelfs met 97 euro voordeel.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: robuust en uitgebreid

Als je veel actief bent, dan is het fijn om een uitgebreidere Watch om je pols te hebben. Ook is hij een stuk robuuster en dat komt door de behuizing van titanium. De fysieke draairing die we op de Watch 4 zagen is er niet meer. Het enige formaat dat er van de Watch 5 Pro is, is 46 mm en je hebt de keuze uit een zwarte of donkergrijze horlogekast.

3. Samsung Galaxy Watch 6: bespaar tot 69 euro

Het nieuwste van het nieuwste dat Samsung wat betreft hun smartwatches te bieden heeft, krijg je met de Watch 6. Het merk borduurt voort op het design van de horloges die we al kennen. Wel heeft hij dunnere randen gekregen en daardoor een groter scherm.

Bovendien is er een nieuwe chip en zijn er een aantal features uitgebreid, waaronder de mogelijkheden om je slaapgedrag bij te houden. De Watch 6 is in dezelfde afmetingen verkrijgbaar als zijn oudere broers en heeft een adviesprijs meegekregen vanaf 319 euro en is ondertussen al wat in prijs gedaald.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: fysieke draairing is terug

Met de zesde generatie brengt Samsung ‘Classic’ weer terug in de naam en ook de fysieke draairing is weer van de partij. Daarmee scrol je snel door menu’s, maar de Watch 6 Classic is natuurlijk ook met je stem te bedienen. Er moet weer een beslissing gemaakt worden in kleur – zwart of zilver – en grootte. Je scoort de 43 mm-variant nu met een voordeel van 90 euro ten opzichte van de adviesprijs.