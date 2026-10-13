De beste telefoons van Samsung nu met honderden euro’s extra korting

Ben je toe aan een nieuwe smartphone, dan is dit een gunstig moment om de opties te vergelijken. Tijdens Samsung Week lopen de kortingen namelijk flink op via extra inruilbonussen en een speciale game op de website. We zetten de scherpste deals op een rijtje.

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Tijdelijk voordeel tijdens de Samsung Weeks

Tot en met 25 oktober profiteer je van acties op een wisselende selectie van smartphones, tablets, wearables en tv’s bij Samsung. Bij het afrekenen kies je uit twee verschillende voordeelopties. Je ruilt een oud apparaat in voor een extra inruilbonus met de kortingscode UPGRADE2, wat boven op de werkelijke dagwaarde van je oude toestel komt.

Speel je liever voor direct voordeel zonder iets in te ruilen? Boven aan de Samsung-website vind je in de zwarte balk een korte game, waarmee je een persoonlijke kortingscode tot 25 procent vrijspeelt.

Houd er wel rekening mee dat je de code uit de game en de code UPGRADE2 niet samen gebruikt op telefoons. Het is dus verstandig om vooraf uit te rekenen welke keuze voor jouw toestel de hoogste korting oplevert.

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Tot 300 euro extra inruilwaarde op de Samsung Galaxy S26 ultra

Voor wie op zoek is naar een nieuwe telefoon uit de Samsung Galaxy S26-serie valt er tijdens de actieperiode flink te besparen. Op de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra ontvang je met de gamecode standaard 10 procent direct voordeel in je winkelmandje. Wie een oud toestel wil inleveren, kan echter beter kiezen voor de actiecode UPGRADE2. Daarmee pak je bijvoorbeeld 100 euro extra inruilbonus op de reguliere S26 en 200 euro op de S26 Plus.

Bij het échte vlaggenschip, de Galaxy S26 Ultra, hangt het extra inruilvoordeel af van de gekozen opslagcapaciteit. Kies je voor de variant met 256GB geheugen, dan ontvang je 200 euro extra korting boven op de dagwaarde van je oude telefoon.

Bij het model met 512GB opslag tikt het voordeel aan tot 250 euro, en bij de 1TB-uitvoering loopt de extra inruilwaarde zelfs op tot 300 euro. Heb je geen oud toestel om in te ruilen, dan is de gamecode de eenvoudigste manier om meteen korting te pakken.

De beste deal voor Galaxy Z-foldables en de A-serie

Bij de topmodellen uit de opvouwbare Galaxy Z-serie levert inruilen het meeste voordeel op. Voor de uitgebreide Galaxy Z Fold 8 loopt de inruilbonus met de kortingscode UPGRADE2 op tot 200 euro. Omdat dit vaste bedrag hoger uitvalt dan de 10 procent korting uit de game op de website, ben je met het inleveren van een oud toestel bij dit model vrijwel altijd het voordeligst uit.

Zoek je een betaalbare telefoon, dan is de populaire Galaxy A-serie de moeite waard. Bij modellen zoals de Galaxy A57 en A37 levert de inruilcode UPGRADE2 standaard 50 euro extra op boven op de inruilwaarde van je oude toestel. Omdat 10 procent gamekorting bij een goedkoper toestel vaak maar een paar tientjes scheelt, pak je met een oude inruiltelefoon onder aan de streep de beste deal. Heb je niks in te leveren, dan is de gamecode uiteraard het beste alternatief.

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Extra korting op wearables, tv’s en huishouding

Naast telefoons zijn ook accessoires zoals de Galaxy Watch 8 en Galaxy Buds in de aanbieding. Vooral de gamecode is hier interessant, omdat deze tot 25 procent directe korting geeft.

Wil je de huiskamer of keuken vernieuwen? Bij tv’s, audio en huishoudelijke apparatuur heb je het geluk dat acties vaak wel te combineren zijn. Zo kun je de gamecode combineren met inruilvoordeel en pak je bijvoorbeeld tot 15 procent extra bundelkorting als je een tv samen met een soundbar aanschaft.

Galaxy S26 Ultra los kopen of met abonnement?

Hoewel Samsung Week aantrekkelijke inruilbonussen en kortingscodes biedt, is de officiële webshop niet voor iedereen de goedkoopste optie. Zeker wanneer je een telefoon aanschaft in combinatie met een mobiel abonnement, ben je onder aan de streep vaak voordeliger uit bij een provider.

Providers bieden toestellen daarnaast regelmatig aan met gratis extra’s, en als bestaande klant ontvang je vaak extra maandkorting of gratis tv-pakketten. Het is daarom verstandig om de actuele providerdeals goed met elkaar te vergelijken.