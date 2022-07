Ontdek de beste Samsung-deals en kies je eigen stijl #YouMake (ADV)

Samsung geeft je de mogelijkheid om jouw favoriete producten een heel eigen stijl te geven met #YouMake. Bovendien profiteer je tijdelijk van te gekke deals. We zetten de beste voor je op een rijtje.

Ontdek de beste #YouMake deals van Samsung

Met #YouMake van Samsung zit je zelf achter de ontwerptafel en voorzie je jouw favoriete producten van een persoonlijk uiterlijk. Tijdelijk profiteer je ook nog eens van toffe deals! Wat dacht je bijvoorbeeld van 100 euro voordeel op de Samsung S22 Series? Bij aanschaf van geselecteerde televisies en soundbars ontvang je daarnaast aantrekkelijk bundelvoordeel. We nemen de beste deals hieronder met je door.

Kies je eigen stijl

Sinds kort heb je bij Samsung de mogelijkheid om je favoriete producten aan te passen aan jouw stijl. Zo kies je uit exclusieve kleuren bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip 3 of Smart Monitor M8. Daarnaast ontwerp je eenvoudig jouw perfecte smartwatch en personaliseer je je nieuwe koelkast met de tofste tinten.

Wil je meer weten over deze producten en alle aanpassingsmogelijkheden? Check dan ons eerdere verhaal over #YouMake.

The Freestyle

Met The Freestyle tover je elke ruimte om in een bioscoop. Deze draagbare beamer stelt automatisch scherp en zorgt dat het beeld er altijd goed uitziet, in welke hoek je ook projecteert. Zo geniet je eenvoudig van een scherm tot wel 100 inch.

Bovendien zijn apps als Netflix en Videoland ingebouwd, zodat je geen aparte mediaspeler nodig hebt. Ook aan de oren is gedacht, want dankzij het 360 graden-geluid ga je helemaal op in je favoriete series.

Het toffe design van The Freestyle doet denken aan een filmspot. Bovendien kies je bij Samsung uit de exclusieve kleuren bloesem roze, bosgroen en Coyote Beige. Er zit er altijd wel eentje tussen die perfect bij jouw interieur past.

Actie: Van 30 mei 2022 tot en met 31 juli 2022 ontvang je een Freestyle powerbank en skin in kleur naar keuze.

#YouMake-deals die je niet wil missen

Dankzij Samsung maak je jouw gadgets dus écht persoonlijk. Het is nu bovendien wel erg aantrekkelijk om toe te slaan, want dankzij de #YouMake-deals geniet je van veel voordeel op de populairste producten. Dit zijn onze favorieten.

1. Samsung Galaxy Watch4 nu met extra voordeel op een horlogebandje

Met de Galaxy Watch4 om je pols kun je je smartphone gewoon in je broek laten zitten. Op deze smartwatch lees je al je notificaties namelijk eenvoudig af. Daarnaast houdt het horloge je gezondheid scherp in de gaten met de vele fitnessfuncties. Dankzij het besturingssysteem Wear OS is het bovendien een fluitje van een cent om je favoriete apps te installeren.

In de Watch Design Studio kies je uit meer dan 250 verschillende combinaties van horlogekast en bandje, zodat je altijd met een unieke smartwatch rondloopt!

Actie: Tot en met 31 juli krijg je 34,99 euro voordeel op een horlogebandje naar keuze.

2. Samsung S22 Series: tijdelijk 100 euro voordeel

In de S22 Series vind je de beste en snelste smartphones die Samsung te bieden heeft. De gewone S22 is met 6,1 inch lekker compact, terwijl de S22+ met 6,6 inch juist een groot scherm biedt voor het betere bingewatchen. Deze toestellen hebben daarnaast een nieuwe 50 megapixel-camera die ook in het donker de mooiste foto’s maakt.

De S22 Ultra bevat het neusje van de zalm. Hij heeft een scherm van 6,8 inch en met maar liefst vier camera’s schiet je in elke situatie het perfecte plaatje. Dankzij de ingebouwde S Pen maak je bovendien de mooiste kunstwerken.

Actie: Tot en met 31 juli krijg je 100 euro voordeel op elk toestel uit de Samsung S22 Series.

3. TV + soundbar: nu tot 200 euro bundelvoordeel

Een soundbar is de perfecte manier om het geluid van je televisie een stevige upgrade te geven. En als je ze tegelijk koopt, profiteer je bij Samsung tijdelijk van veel bundelvoordeel!

Kies bijvoorbeeld voor The Frame 32” QLED 4K. Op deze televisie kun je overdag kunstwerken of fotocollages weergeven, zodat het net lijkt alsof je een schilderij aan de wand hebt hangen. Bovendien krijg je een verwisselbare lijst naar keuze cadeau ter waarde van 149 euro. Zo stem je het ontwerp van The Frame helemaal af op jouw interieur.

Bij gelijktijdige aankoop van de All-in-One S-Series soundbar HW-S60B profiteer je ook nog eens van 100 euro bundelvoordeel. Deze compacte soundbar staat garant voor kamervullend geluid en zorgt voor een draadloze Dolby Atmos-verbinding met je Samsung-televisie. Dat is een echte wereldprimeur. Dankzij Q-Symphony geniet je bovendien van een ongekende akoestische ervaring in jouw thuisbioscoop. De geïntegreerde centerspeaker zorgt verder voor kristalheldere dialogen.

Actie: Tot en met 4 september 2022 krijg je tot 200 euro bundelvoordeel bij aankoop van een Samsung TV met bijpassende, geselecteerde soundbar.

4. Huishoudelijke apparaten met combinatievoordeel

Samsung biedt ook diverse huishoudelijke apparaten aan, zoals de Bespoke koelkasten. Die stel je helemaal zelf samen in het formaat en de kleur van jouw keuze. Van 18 juli tot en met 14 augustus ontvang je tijdelijk tot 150 euro voordeel op de Bespoke koelkast.

Of wat dacht je van de Bespoke Jet? Deze steelstofzuiger kun je gemakkelijk opladen en legen met het All-in-one Clean Station, dat 99,999 procent van alle fijne stofdeeltjes opvangt.

Actie: Als je drie huishoudelijke apparaten tegelijk koopt, profiteer je van 20 procent combinatievoordeel. Ben jij maar op zoek naar twee apparaten, dan krijg je 15 procent voordeel. Let wel op dat accessoires hiervan zijn uitgezonderd.