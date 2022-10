5 redenen waarom je de nieuwe Samsung Galaxy Watch5 nu in huis wil halen (ADV)

Samsung introduceerde onlangs de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro. Deze nieuwe smartwatches zijn weer flink verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. We geven vijf redenen waarom jij deze horloges om je pols wil hebben!

Ontvang een extra sportstrap naar keuze cadeau bij de Galaxy Watch5 (Pro)

Met de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro legt Samsung de lat voor smartwatches weer een stuk hoger. De horloges hebben onder meer een grotere batterij, waardoor ze langer meegaan. Ook zijn ze nóg steviger gebouwd dan hun voorgangers.

Het is nu extra aantrekkelijk om de Galaxy Watch5 of Watch5 Pro aan te schaffen. Tijdelijk ontvang je bij Samsung nu 39,99 euro voordeel op een sport strap naar keuze. Ook krijg je een voucher ter waarde van 50 euro bij Adidas. Wij leggen uit waarom jij deze smartwatches nu in huis wil halen.

1. Creëer je eigen horloge in de Bespoke Studio

In de Bespoke Studio op Samsung.com creëer je eenvoudig je unieke Galaxy Watch5 of Watch5 Pro. Zo stem je het horloge helemaal af op jouw stijl. Heb je een smalle pols? Dan is de Galaxy Watch5 40mm erg geschikt. Dit compacte model is verkrijgbaar in de kleuren Pink Gold, Graphite en Zilver. Je combineert hem met vele verschillen soorten bandjes voor een heel eigen look. Natuurlijk kun je ook meerdere bandjes aanschaffen, zodat je de uitstraling van je horloge dagelijks kunt aanpassen.

De grotere Galaxy Watch5 44mm is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw of zilver. Wil je het beste van het beste? Kies dan voor de Galaxy Watch5 Pro met zijn 45mm-kast in het grijs of zwart. Ook deze horloges stel je in de Bespoke Studio helemaal naar jouw wensen samen.

2. Grotere batterij

Je wil jouw smartwatch natuurlijk liever om je pols dragen dan aan de oplader hangen. Daarom heeft Samsung een grotere batterij in de Galaxy Watch5 gebouwd. Het horloge gaat nu tot wel 50 uur mee op een acculading. Bij de Galaxy Watch5 Pro is dat zelfs 80 uur. Als je een weekend gaat kamperen kun je de lader dus gewoon thuislaten!

3. Extra sterk saffierglas

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat kan bij normaal glas al snel voor krasjes op je mooie smartwatch zorgen. Gelukkig beschikken de Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro over een laagje saffierglas. Dit premium materiaal maakt de horloges een stuk steviger en veel krasbestendiger. Daardoor blijft jouw smartwatch langer als nieuw. Natuurlijk zijn beide modellen ook waterdicht.

4. Betere sensoren

Eén van de belangrijkste redenen om een smartwatch te dragen is het monitoren van je gezondheid. Uiteraard houden de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro je hartslag bij, lees je je stressniveau af en bekijk je de resultaten van je workouts. De BIA-sensor is zelfs helemaal vernieuwd. BIA staat voor ‘Bioelectrical Impedance Analysis’ en checkt de staat van je lichaam. Deze sensor zit nu nog dichter op je huid, waardoor de metingen extra nauwkeurig zijn.

5. Tijdelijk een extra sportstrap t.w.v. 39,99 euro cadeau

Als je nu een Samsung Galaxy Watch5 of Watch5 Pro koopt op samsung.com kun je direct aan de slag met het ontdekken van jouw stijl. Je krijgt tijdelijk namelijk gratis een extra horlogebandje cadeau. Zo wordt het wel heel voordelig om te spelen met het uiterlijk van je smartwatch.

Creëer je eigen producten met #YouMake

De Samsung Galaxy Watch5 en Watch5 Pro zijn uitstekende smartwatches. Ze hebben een langere accuduur, zijn extra stevig gebouwd en houden je gezondheid scherp in de gaten. Bovendien kun je ze in de Bespoke Studio helemaal afstemmen op jouw eigen stijl. Tijdelijk ontvang je 10 procent voordeel bij aankoop van drie home entertainment en office producten van Samsung. Heb jij er maar twee nodig? Dan ontvang je ook extra voordeel.

Dat geldt overigens voor nog veel meer producten van Samsung. Zo stel je jouw Galaxy Z Flip4-klaptelefoon dankzij #YouMake zelf samen. Je kiest namelijk uit allerlei opvallende kleuren voor het boven- en onderpaneel. Ook Samsungs The Frame-televisie kun je personaliseren met verschillende lijsten.