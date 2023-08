Samsung Z Flip 5 en Z Fold 5: de beste originele hoesjes en accessoires (ADV)

Heb jij je Samsung Galaxy Z Flip 5 of Z Fold 5 al besteld? Dan wil je natuurlijk ook de beste bescherming voor je nieuwe speeltje. Wij hebben de beste originele hoesjes en accessoires voor je op een rijtje gezet.

De beste originele accessoires voor je Z Flip 5 of Z Fold 5

Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 5 als Z Fold 5 zijn unieke smartphones om te zien. Je klapt ze open om het volledige scherm te gebruiken. Om op te vallen moet je dan ook diep in de buidel tasten. Het is natuurlijk zonde als je nieuwste aankoop beschadigd raakt.

Wees daarom zuinig op je vouwtelefoon en bescherm ‘m goed. Wij hebben de beste originele hoesjes, screenprotectors en andere accessoires voor je op een rijtje gezet. En met een goede oplader en powerbank haal je nóg meer uit je smartphone.

Bescherming voor Samsung Galaxy Z Flip 5

1. FlipSuit Case

De FlipSuit Case is een transparant hoesje dat je Samsung Galaxy Z Flip 5 beschermt tegen krasjes en andere slijtage die ontstaat. Je klapt de vouwtelefoon nog altijd eenvoudig open en dicht, zodat je ‘m zonder belemmeringen blijft gebruiken. Bij de FlipSuit Case worden bovendien twee plaatjes meegeleverd, zodat je je Z Flip 5 een eigen stijl meegeeft. Als je het plaatje in het hoesje plaatst, krijgt de interface een bijpassend thema. Je koopt de case voor 49,95 euro.

2. Silicone Case met ring

Met dit siliconen hoesje zorg jij ervoor dat je Samsung Galaxy Z Flip 5 beschermd blijft, want het lichte materiaal absorbeert alle schokken en stoten. Dankzij de ring heb je meer grip als je je telefoon vasthoudt. Dit siliconen hoesje met ring is in vijf kleuren beschikbaar (blauw, lavendel, crème, groen en abrikoos) en verkrijgbaar voor 49,95 euro.

3. Samsung Galaxy Z Flip 5 screenprotector

Om het zachte scherm van de Samsung Galaxy Z Flip 5 te beschermen tegen krassen en vuil, gebruik je deze originele screenprotector. De folie weert krassen, maar is dun genoeg om de vingerafdrukscanner optimaal te laten functioneren. In de verpakking zit alles wat je nodig hebt om de folie perfect en zonder luchtbellen op je scherm te plakken. De screenprotector is verkrijgbaar voor 19,95 euro.

Bescherming voor Samsung Galaxy Z Fold 5

4. Slim S-Pen Case

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een smartphone die dankzij zijn grote scherm met uitstek geschikt is om je creatieve kant te laten zien. Dit originele Samsung-hoesje wordt geleverd met een S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt. Gebruik je de stylus even niet, dan klik je het pennetje vast in het hoesje. Handig zijn ook de snelle shortcuts op het hoesje, zodat je meteen met de S Pen aan de slag kunt. Hij is verkrijgbaar in donkergrijs, crème en blauw voor 99,95 euro.

5. Samsung Galaxy Z Fold 5 screenprotector

Bescherm het scherm van je Z Fold 5 met een geschikte screenprotector. Deze originele beschermende folie weert krassen, terwijl de aanraakgevoeligheid behouden blijft. Je vingerafdrukscanner werkt daardoor net zo goed als voorheen en ook is er geen vertraging in de werking van het touchscreen. Je schaft de Samsung-screenprotector aan voor 19,95 euro.

6. Samsung Galaxy Z Fold 5 Starter Pack (Slim S-Pen Case en USB-C adapter)

In deze starterpack vind je het hoesje met S Pen dat we hierboven al beschreven, maar ook een usb-c-adapter. Daarmee laad jij de Samsung Galaxy Z Fold 5 razendsnel op. Hij heeft een vermogen van maximaal 25 Watt, wat ook de maximale oplaadsnelheid van je Z Fold 5 is. Binnen een half uurtje zit je vouwtelefoon weer voor 50 procent vol. De starterpack koop je bij GSMpunt voor 109,95 euro.



Genoeg power voor je Z Flip 5 en Z Fold 5

7. Samsung Fast Charge Powerbank 10.000 mAh

Als je altijd zeker wil zijn dat je bereikbaar bent, is een powerbank onmisbaar. Deze Fast Charge Powerbank van Samsung heeft genoeg stroom om je smartphone nog een of twee keer volledig op te laden. En dat doet ‘ie met een maximale vermogen van 25 Watt extra snel. De powerbank is verkrijgbaar voor 27,95 euro bij GSMpunt.

8. Samsung Power Adapter

Tegenwoordig zit er geen adapter meer in het doosje bij je nieuwe smartphone en moet je daar zelf voor zorgen. Deze originele Samsung-adapter zorgt ervoor dat je Galaxy Z Flip 5 of Z Fold 5 weer razendsnel volledig opgeladen is. Bij GSMpunt betaal je 16,95 euro voor de Power Adapter.

9. Wireless Charger Duo Pad & Adapter

Laad twee apparaten tegelijk op met deze draadloze oplader. Tegelijk met je Galaxy Z Flip 5 voorzie je de Samsung Galaxy Watch 6 van stroom. De Wireless Charger Duo Pad is uitgerust met een maximaal vermogen van 15 Watt. In de verpakking zit ook de Power Adapter voor de draadloze oplader. Je schaft de lader aan voor 59,95 euro.

Andere accessoires bij GSMpunt

Nog niet helemaal gevonden wat je zocht voor je Samsung Galaxy Flip 5 of Fold 5? Gelukkig heeft GSMpunt nog veel meer hoesjes of andere accessoires voor je nieuwe smartphone. Ontdek ze snel!