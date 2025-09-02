Scoor tijdelijk een gratis Sennheiser Accentum Wireless koptelefoon t.w.v. 179,90 euro

Belsimpel heeft een fijne aanbieding voor je, waardoor je tijdelijk een gratis Sennheiser Accentum Wireless-koptelefoon bij je abonnement krijgt.

Zo krijg je een gratis Sennheiser-koptelefoon

Belsimpel ken je waarschijnlijk van het grote aanbod smartphones, maar ook sim only-abonnementen zijn bij de webwinkel te vinden. Ga je voor een sim only bij provider Budget Mobiel, dan krijg je tijdelijk een tof cadeau. Het gaat om de Sennheiser Accentum Wireless-koptelefoon, met een waarde van 179,90 euro.

Je krijgt een gratis koptelefoon als je een sim only-abonnement met minstens 15GB aan data neemt. Maar, ook als je meer MB’s nodig hebt krijg je de Accentum Wireless gratis. De actie is overigens alleen geldig voor nieuwe klanten van Budget Mobiel.

Ook fijn: je krijgt de eerste zes maanden maar liefst 50 procent korting op je abonnement. Zo betaal je bijvoorbeeld niet 10 euro per maand voor 15GB data en 200 belminuten/sms’jes, maar 5 euro. Ook de aansluitkosten hoef je niet te betalen.

Let op: deze actie loopt nog tot en met 7 september 2025. Wacht dus niet te lang!

Over de Sennheiser Accentum Wireless

Sennheiser staat bekend om de fijne koptelefoons, waar je bovendien niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen. De Accentum Wireless is daar een goed voorbeeld van. De koptelefoon biedt goed design, een strak maar simplistisch design en een erg goede accuduur.

Je kan volgens Sennheiser tot wel 50 uur lang muziek luisteren, zelfs als je de noise cancelling hebt ingeschakeld. Je hoort dan geen omgevingsgeluid, zodat je je goed kan focussen op het werk of je studie. Ideaal voor bijvoorbeeld op een druk kantoor.

Gebruik je de ruisonderdrukking niet, dan gaat de Accentum Wireless zelfs nog iets langer mee. Is de koptelefoon eenmaal leeg, dan heb je ook binnen no time weer genoeg batterij om uren verder te luisteren. Tien minuten opladen is genoeg voor vijf uur luisterplezier.

Vind de beste sim only-aanbiedingen

Past Budget Mobiel niet helemaal bij je of heb je andere wensen? Gebruik onze sim only-prijsvergelijker! Hier vul je met de filteropties in hoeveel data en belminuten je wil, of je klantvoordeel krijgt bij een bepaalde provider en meer. Vervolgens staan de beste aanbiedingen voor je op een rijtje!