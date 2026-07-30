Deze premium koptelefoon van Sennheiser (of Sony) krijg je nu voor niks

De Prijsbrekers zijn terug bij Belsimpel, waardoor er veel goede aanbiedingen te scoren zijn. Zo krijg je nu een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon ter waarde van 369 euro of een Sony WH-1000XM5 als je een Odido-sim only afsluit.

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Gratis Sennheiser Momentum 4 (of Sony WH-1000XM5)

Ben jij op zoek naar een nieuw abonnement bij je telefoon, dan is een sim only waarschijnlijk een voordelige keuze. Daar zijn regelmatig goede acties voor te vinden, bijvoorbeeld nu de Prijsbrekers weer bij Belsimpel zijn begonnen.

Kies je voor Odido, dan ontvang je een gratis koptelefoon. Welke dit wordt, hangt af van de bundel die je kiest. Bij 2GB tot en met 20GB is dit de Sennheiser Momentum 4. Ga je voor onbeperkt internet, dan krijg je de Sony WH-1000XM5 opgestuurd.

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Dit zijn de bundels met gratis koptelefoon

Bij Odido heb je een ruime keuze aan bundels: van 2GB tot onbeperkt data. Alle bundels hebben overigens een internetsnelheid van 300 Mbit/s, met uitzondering van onbeperkt internet. Hier kies je zelf welke snelheid het beste bij je past.

Welke bundel het ook wordt, je krijgt er momenteel sowieso een gratis koptelefoon bij. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij:

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Sennheiser Momentum 4 Sony WH-1000XM5

Dit zijn de verschillen tussen de Sennheiser Momentum 4 en Sony WH-1000XM5

Hoewel beide koptelefoons ondertussen een opvolger hebben, zijn zowel de Sennheiser Momentum 4 als de Sony WH-1000XM5 nog steeds fijne keuzes. Ze zitten in hetzelfde premium prijssegment en beschikken over uitstekende ruisonderdrukking. Toch is die van Sony hier iets beter in, maar de Sennheiser Momentum 4 doet er niet veel voor onder.

Vind jij de batterij een belangrijk onderdeel van je bluetooth-hoofdtelefoon, dan is Sennheiser de duidelijke winnaar. Met de Momentum 4 kan je dubbel zo lang naar je favoriete muziek luisteren dan de Sony WH-1000XM5: tot wel 60 uur.

Zowel de Sennheiser als Sony hebben krachtig en diep geluid. Wat dat betreft liggen ze aardig dicht bij elkaar, waardoor ze allebei een goede keuze zijn.

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