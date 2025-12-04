Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

4 december 2025
Zo scoor je een sim only met héél veel data voor 1 euro per maand

Als je een nieuwe sim only zoekt, moet je nu bij 50+ Mobiel zijn. Met een simpel trucje kun je ieder abonnement afsluiten waarbij je het eerste jaar maar 1 euro per maand betaalt.

Sim only met veel data voor 1 euro

We lichten op Android Planet vaker sim only-aanbiedingen uit, maar nu hebben we wel een heel goede deal voor je. Bij 50+ Mobiel kun je nu een sim only-abonnement afsluiten, waarbij je voor het eerste jaar maar 1 euro per maand betaalt. Je gebruikt hiervoor de kortingscode BF25. We weten niet tot wanneer de kortingscode nog werkt, dus we raden aan om niet te lang te wachten met het afsluiten van een sim only.

Dat geldt voor alle abonnementen, dus ook als je een sim only neemt met 60GB (!) aan data. Na het eerste jaar betaal je weer de normale prijs. Bij de grootste sim only met 60GB is dat 14 euro per maand. Gemiddeld betaal je bij een tweejarig abonnement maar 7,50 euro per maand.

Het werkt als volgt. Bij 50+ Mobiel betaal je de eerste drie maanden sowieso maar 1 euro per maand, maar met de kortingscode BF25 kun je dit ‘verlengen’ naar een heel jaar. Doe dit zoals gezegd wel snel, want het is onduidelijk tot wanneer de code nog werkt bij de provider.

BundelGemiddelde prijs per maandReguliere prijs per maand
4GB3,50 euro6 euro
10GB4,25 euro7,50 euro
18GB5 euro9 euro
30GB5,50 euro10 euro
40GB6 euro11 euro
60GB7,50 euro14 euro

Hierboven zie je een overzicht met wat je normaliter kwijt bent per maand voor een sim only-abonnement van 50+ Mobiel, met in het midden de prijs als je de kortingscode BF25 gebruikt. Verder kun je bij de provider altijd onbeperkt bellen en sms’en en je hebt toegang tot het 5G-netwerk van Vodafone.

Sim only voor maar 1 euro per maand

