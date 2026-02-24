Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Dit is hoe je een sim only met héél veel data krijgt voor slechts 1 euro

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
24 februari 2026, 13:01
2 min leestijd
Dit is hoe je een sim only met héél veel data krijgt voor slechts 1 euro

Hij is er weer: de aanbieding bij Belsimpel voor 50+ Mobiel, waarbij je slechts 1 euro per maand betaalt. Ongeacht de databundel die je kiest én bellen doe je altijd onbeperkt.

1 euro per maand voor sim only tot 70GB data

Ben jij op zoek naar een voordelig sim only-abonnement? Dan zit je momenteel goed bij Belsimpel, want er zijn meerdere goede aanbiedingen te vinden. Zo krijg je cashback, gratis oordopjes óf kies voor deze actie van 50+ Mobiel. Je betaalt het eerste jaar slechts 1 euro per maand, of je nu kiest voor 4GB of 70GB.

Dat betekent dat je de meeste voordeel krijgt als je kiest voor 70GB, maar de meeste mensen zullen aan 10GB genoeg hebben. Het eerste jaar ben je hiervoor dus maandelijks 1 euro kwijt, waarna je het tweede jaar de normale prijs van 7,50 euro per maand betaalt. Gemiddeld kom je hierdoor op 4,25 euro per maand. Onbeperkt bellen zit er bij 50+ Mobiel altijd standaard bij.

Dit zijn de prijzen die je betaalt

Bij 50+ Mobiel heb je een ruime keuze aan bundels. Of je nu kiest voor slechts 4GB of 70GB: er is altijd een abonnement dat bij je past. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rijtje.

Aantal GB’sGemiddelde € p/mNormale € p/m
4GB€3,50 p/m€6,- p/m
10GB€4,25 p/m€7,50 p/m
18GB€5,- p/m€9,- p/m
40GB€5,50 p/m€10,- p/m
50GB€6,- p/m€11,- p/m
70GB€7,50 p/m€14,- p/m
50+ Mobiel: niet alleen voor 50-plussers

Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan je ook gewoon een sim only van 50+ Mobiel afsluiten wanneer je nog niet de leeftijd van 50 bereikt hebt. De provider maakt gebruik van het netwerk van Vodafone en heeft een maximale internetsnelheid van 200 Mbit/s. Daardoor weet je zeker dat je betrouwbaar en razendsnel internet hebt.

Heb je nog een ander abonnement van 50+ Mobiel op je adres? Dan ontvang je 2GB extra data.

Vergelijk alle sim only-prijzen

Wil je zeker weten dat je de beste aanbieding voor jou te pakken hebt? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Met behulp van de filters geef je aan wat je wensen zijn, maar ook wat de provider van je vaste internet is. Wie weet kom je in aanmerking voor klantvoordeel. De laagste prijs staat vervolgens bovenaan de pagina.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

