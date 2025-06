Sim only met 40GB data alleen vandaag voor 1 euro

Elke maandag is het tijd voor een uitstekende actie van Belsimpel. Vandaag scoor je een sim only-abonnement van 50+ Mobiel en je betaalt het eerste jaar slechts 1 euro per maand, welke bundel je ook kiest.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag staat bij Belsimpel een Magic Monday-aanbieding voor je klaar: een uitstekende actie die slechts één dag beschikbaar is. Daarom is het goed om er zo snel mogelijk bij te zijn.

Alleen vandaag scoor je een tweejarige sim only van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 1 euro. Het maakt daarbij niet uit welke bundel je kiest: van 1GB tot maar liefst 40GB. De meeste voordeel krijg je dus als je voor de grootste bundel gaat van 40GB. Die kost je hierdoor gemiddeld 7,50 euro per maand. Maar kies uiteraard voor de bundel die het beste bij jouw smartphonegebruik past.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 30 juni 2025, geldig. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Sim only voor 1 euro per maand

50+ Mobiel heeft bundels vanaf 1GB data tot maar liefst 40GB. Bellen doe je standaard onbeperkt. Kies je bijvoorbeeld voor 40GB data, dan betaal je het eerste jaar 1 euro per maand en daarna 14 euro per maand. Gemiddeld kom je daardoor voor de gehele periode van twee jaar op 7,50 euro per maand uit. We zetten de prijzen hieronder overzichtelijk voor je op een rij.

Bundel Gemiddelde maandprijs Normale prijs 1GB €3,- p/m €5,- p/m 5GB €3,75 p/m €6,50 p/m 10GB €4,- p/m €7,- p/m 18GB €5,- p/m €9,- p/m 30GB €5,50 p/m €10,- p/m 40GB €7,50 p/m €14,- p/m

50+ Mobiel: voordelige sim only voor iedereen (ook jonger dan 50 jaar)

Je kiest dus voor een sim only-abonnement van 50+ Mobiel, maar dat wil niet zeggen dat je 50 jaar of ouder moet zijn. De abonnementen zijn voor iedereen en zijn vaak lekker voordelig. Ook handig zijn de hulpvideo’s die je verder helpen als je problemen hebt met je apparaat.

Daarnaast spaar je voor kortingen in de Voordeelwinkel van 50+ Mobiel. Dit kunnen dagjes weg zijn, uit eten in een restaurant of je laten verwennen met een heerlijke massage.

50+ Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van Vodafone. Bang voor hoge kosten als je buiten je bundel gaat? Zet dan de Buiten Bundel Buffer aan, waarmee je voorkomt dat kosten de pan uit rijzen. Als je bundel op is, wordt de toegang tot internet stopgezet en maak je dus ook geen extra kosten.

Zelf de beste sim only-prijzen vergelijken

Wil je zeker weten dat dit de beste aanbieding voor jou is? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker! Door de filteropties in te vullen, krijg je alleen de bundels te zien die passen bij jouw wensen. De laagste prijs staat direct bovenaan.