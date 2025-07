Sim only met 10GB data voor slechts 1,25 euro: alleen vandaag

Elke maandag heeft Belsimpel een erg goede aanbieding voor je. Vandaag sluit je er een sim only-abonnement af en krijg je 150 euro cashback. Daardoor betaal je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Op maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit houdt in dat er een aanbieding is die zo goed is, dat hij slechts één dag geldig is. De ene keer is het een korting op een populaire smartphone, de andere keer krijg je een gratis koptelefoon bij je sim only-abonnement.

Vandaag ontvang je maar liefst 150 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement van Lebara afsluit met minstens 10GB data. Bovendien krijg je de eerste drie maanden 50 procent korting, waardoor je voor 10GB maar 1,25 euro per maand betaalt.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 21 juli 2025.

Sim only met 150 euro cashback

Alleen vandaag sluit je dus een abonnement van Lebara af en krijg je 150 euro cashback vanaf 10GB data én de eerste drie maanden 50 procent korting. Kies je voor 20GB, dan krijg je zelfs de eerste zes maanden 50 procent korting. Je komt door deze actie uit op de volgende prijzen:

Bundel Gemiddelde maandprijs Normale prijs 10GB €1,25 p/m €8,- p/m 15GB €3,13 p/m €10,- p/m 20GB €3,38 p/m €11,- p/m 25GB €6,88 p/m €15,- p/m 35GB €11,25 p/m €20,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is Lebara

Lebara is één van de voordeligste providers, vooral als je profiteert van deze aanbieding. Voor 1 euro extra kies je voor onbeperkt bellen en nog eens 50 cent geeft je een hogere internetsnelheid van 150 Mbit/s. Standaard is dit 75 Mbit/s. Je maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, waardoor je zeker bent van een goede dekking.

Vergelijk zelf de laagste prijzen

Wil je zeker zijn dat je de laagste prijs betaalt? Maak dan gebruik van onze sim only-prijsvergelijker. Met behulp van de filteropties geef je precies aan waarnaar je op zoek bent. Denk hierbij aan de minimale hoeveelheid data, aantal belminuten, maar ook de provider van je vaste internet voor klantvoordeel. De laagste prijs komt vervolgens bovenaan te staan.