Gratis koptelefoons, hoge korting en meer: dit zijn de beste sim only-acties van Black Friday 2025

Tijdens Black Friday haal je veel tech voor een mooi prijsje in huis, maar wist je dat je ook abonnementen met een goede actie kan scoren? We zetten de beste sim only-aanbiedingen op een rijtje.

De beste sim only Black Friday-aanbiedingen

Een sim only-abonnement is vaak de goedkoopste optie als je telefoon het nog goed doet. Je hebt de keuze uit veel verschillende prijsvechters, waardoor de prijs voor een abonnement lekker laag blijft.

Ook tijdens Black Friday scoor je jouw nieuwe sim only met een goede aanbieding. Zo krijg je momenteel bijvoorbeeld een gratis koptelefoon of hoge korting. We zetten de beste acties hieronder voor je op een rijtje.

1. Sim only voor 1 euro

We beginnen met een uitstekende deal: het eerste jaar betaal je bij verschillende providers slechts 1 euro per maand. Dit is bij zowel Hollandsnieuwe als 50+ Mobiel.

De voordeligste keuze is hier 50+ Mobiel. Je ontvangt extra data en kan nu kiezen voor bundels tot maar liefst 70GB. Hiervoor zou je daardoor gemiddeld slechts 7,50 euro per maand betalen, maar ook de kleinere bundels zijn door de aanbieding heel voordelig. Zo betaal je voor 10GB over de gehele looptijd gemiddeld 4,25 euro per maand. Daarnaast krijg je een gratis Corendon-voucher ter waarde van 100 euro.

Heb je liever Hollandsnieuwe, dan bestel je jouw sim only het beste via Belsimpel. De bundels gaan hier tot 20GB, die je voor gemiddeld 6,50 euro per maand afsluit. Onbeperkt bellen is overigens gratis, maar hiervoor moet je wel de juiste optie kiezen in het dropdown-menu. Tot en met woensdag 26 november ontvang je er een setje Sennheiser-oordopjes bij.

2. Gratis koptelefoon bij je sim only

Dan is het ook mogelijk om een gratis koptelefoon bij je sim only te krijgen. Hierbij heb je de keuze uit een Sennheiser Momentum 4 die je momenteel voor € 177,- in huis haalt bij Art & Craft, een Sony WH-1000XM5 die het goedkoopste is bij Amazon voor € 232,85 of de Sony Ult Wear. Die kost je nu € 112,87 bij Bol.com.

De beste actie is de Sennheiser-hoofdtelefoon, die ontvang je bij een Lebara-abonnement vanaf 10GB. Voor het abonnement betaal je de eerste twaalf maanden 4 euro per maand en daarna 8 euro per maand. Gemiddeld komt het daardoor neer op 6 euro per maand. In totaal is dit dus 144 euro, waardoor je goedkoper uit bent dan wanneer je hem zelf zou kopen.

Daarnaast ontvang je de Sony WH-1000XM5 als je een abonnement van Odido afsluit via Belsimpel met minstens 10GB. Liever de Sony Ult Wear? Die krijg je bij een KPN sim only via Belsimpel vanaf 8GB.

3. Tot 125 euro cashback bij je sim only

Tijdelijk ontvang je ook bij een Simyo, Ben en Lebara sim only-abonnement cashback. Het meeste ontvang je met Simyo via Belsimpel: 125 euro cashback. Hiervoor kies je op zijn minst voor 10GB data. Dit abonnement kost je tijdelijk ook de eerste twaalf maanden 7 euro per maand in plaats van 8 euro. Neem je de cashback ook mee in deze prijs, dan kom je uit op slechts 2,29 euro per maand voor 10GB.

We rekenen dit als volgt uit:

7 euro x 12 maanden = 84 euro

8 euro x 12 maanden = 96 euro

Totaal betaal je over twee jaar 84 + 96 = 180 euro

180 euro – 125 euro cashback = 55 euro

55 euro / 24 maanden = 2,29 euro per maand

Heb je liever een abonnement van Ben, dan krijg je 100 euro cashback vanaf 20GB data. Rekenen we dit op de manier zoals hierboven uit, dan kom je op gemiddeld 3,83 euro per maand uit voor 20GB.

Ook bij je Lebara-sim only via Mobiel.nl ontvang je 100 euro cashback. Dit is wederom vanaf 10GB en komt bovenop de al geldende kortingsactie van 50 procent gedurende twaalf maanden. Daardoor betaal je gemiddeld 1,83 euro per maand.

4. Onbeperkt internet van Odido vanaf 16,62 euro

Wil jij je internetbundel niet in de gaten hoeven houden, dan kies je voor onbeperkt internet. Dit is vaak redelijk prijzig, maar niet tijdens Black Friday. Momenteel ontvang je via Mobiel.nl 200 euro cashback op het moment dat je voor een onbeperkt internetabonnement van Odido kiest.

Hierbij heb je keuze uit verschillende internetsnelheden. De goedkoopste kost je hierdoor slechts 16,62 euro per maand, maar geeft je slechts 20 Mbit/s. De meeste mensen zullen voor eentje duurder kiezen, die door de Black Friday-actie 24,17 euro per maand kost in plaats van 32,50 euro.

Heb je thuis internet van Odido op je adres? Dan profiteer je van klantvoordeel en krijg je nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement én 5 euro korting per maand op je internetabonnement.

