Beste sim only-aanbiedingen van december 2023

Ben je op zoek naar een nieuw abonnement? Als jouw telefoon nog prima een aantal jaren mee kan, is het voordeliger om voor een sim only te kiezen. Dit zijn de beste sim only-aanbiedingen van dit moment.

Beste sim only-aanbiedingen

Sim only-abonnementen zijn vaak een stuk voordeliger dan een abonnement waar een smartphone bij hoort. Je betaalt immers alleen voor het gebruik van het netwerk. Het afsluiten van zo’n sim only wordt nog voordeliger met goede deals. Die hebben we hieronder overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Iedereen gaat anders om met zijn of haar telefoon. De één belt het liefste, terwijl de ander altijd online te vinden is. Of misschien heb je je telefoon alleen bij de hand voor noodgevallen. Daarom zijn er ook veel verschillende bundels te verkrijgen en hebben wij de beste deal voor onbeperkt bellen, onbeperkt internetten, de állergoedkoopste en het goedkoopste esim-abonnement op een rij gezet.

Goedkoopste sim only-abonnement

Het goedkoopste abonnement dat je af kunt sluiten is van Simpel. Hier krijg je voor 3,50 euro per maand een abonnement met 500MB aan data. Dit is genoeg als je je telefoon voornamelijk gebruikt via wifi en data alleen buitenshuis aan zet om af en toe een WhatsApp-berichtje te verzenden of wat nieuws te lezen.

Simpel maakt gebruik van het betrouwbare 4G-netwerk van Odido. Verder stel je gemakkelijk een dataplafond in, zodat je niet per ongeluk buiten je bundel komt. Dit kan vaak dure kosten met zich meebrengen. Verwacht je wat meer MB’s te gebruiken komende maand, dan pas je je bundel eenvoudig aan.

Goedkoopste sim only met onbeperkt data

Ben je juist veel online te vinden, dan wil je niet constant je bundel in de gaten moeten houden. Kies dan voor een sim only-abonnement met onbeperkt data. De beste sim only-aanbieding voor onbeperkt data is van Budget Mobiel. Het is hier voordeliger om te kiezen voor een eenjarig-abonnement.

De eerste zes maanden betaal je hiervoor 10,50 euro, waarna je de andere zes maanden van de looptijd 21 euro betaalt. Gemiddeld genomen kost je abonnement door deze sim only-aanbieding dus 15,75 euro per maand. Vervolgens maak je gebruik van het KPN-netwerk.

Goedkoopste sim only met onbeperkt bellen

Is bellen juist jouw grootste hobby of hang je voor je werk veel aan de telefoon? Dan is het handig om te gaan voor een bundel waarmee je onbeperkt kunt bellen. Bij de meeste providers is dit een aparte optie die je bij elke gewenste bundel kiest.

Op het moment is de 500MB-bundel van Youfone de voordeligste optie om onbeperkt te bellen. Die kost je 5 euro per maand inclusief de optie voor onbeperkt bellen. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN, daarnaast spaar je direct voor leuke extra’s. Denk aan gratis MB’s en toffe kortingen.

Goedkoopste esim-abonnement

Een esim wordt niet door elke provider aangeboden. In Nederland zijn er maar 4 aanbieders: KPN, Odido, Vodafone en Simyo. Daarvan is Simyo de goedkoopste optie en heb je de keuze uit veel verschillende bundels. Van helemaal geen MB’s tot 15GB aan data.

De goedkoopste bundel kost je 7 euro per maand en bevat 2GB data. Tijdelijk worden de aansluitkosten achterwege gelaten. Heb je thuis internet van KPN Thuis? Dan ontvang je dubbel zoveel MB’s!

Overige sim only-aanbiedingen

Natuurlijk zijn dit wel de uitersten en zijn er nog veel meer bundels te verkrijgen. Past de allergoedkoopste of onbeperkt internet niet bij jou, maar zoek je wel de beste sim only-deal? Wij hebben hieronder de overige sim only-aanbiedingen voor je op een rij gezet. Alle sim only-abonnementen vergelijken doe je met onze prijsvergelijker.