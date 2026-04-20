Hier scoor je een sim only met 10GB data voor slechts 75 cent (met 150 euro cashback)

Het is weer maandag en bij Belsimpel is een uitstekende aanbieding te vinden. Alleen vandaag krijg je 150 euro cashback bij een Lebara sim only, waardoor je voor 10GB slechts 0,75 euro per maand betaalt.
Magic Monday bij Belsimpel
Iedere maandag begint Belsimpel de week goed met de Magic Monday-actie. Dat is een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie maar één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon, de andere keer een hoge korting op een populaire smartphone.
Vandaag ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only van Lebara afsluit met minstens 10GB data. Bovendien krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Zou je voor 10GB kiezen en de 150 euro verdelen over de maanden, betaal je maar 75 cent per maand. Dat is slechts 18 euro voor twee jaar aan data!
Let op: deze aanbieding is er alleen vandaag, op maandag 20 april 2026. Vergeet ook niet de cashback aan te vragen nadat je jouw bestelling hebt geplaatst! Hoe dit moet, vind je in de actievoorwaarden op de bestelpagina.
Deze prijzen betaal je dankzij 150 euro cashback
Je ontvangt dus 150 euro cashback bij alle nieuwe tweejarige sim only-abonnementen van Lebara vanaf 10GB. Zou je dit meenemen in de maandprijs, dan betaal je slechts 0,75 euro. Dit berekenen we zo:
- 4 euro x 6 maanden = 24 euro
- 8 euro x 18 maanden = 144 euro
- 24 euro + 144 euro = 168 euro
- 168 euro – 150 euro cashback = 18 euro
- 18 euro / 24 maanden = 0,75 euro per maand
|Hoeveelheid data
|Magic Monday-prijs (incl. cashback)
|Normale maandprijs
|10GB
|€0,75 p/m
|€8,- p/m
|15GB
|€2,50 p/m
|€10,- p/m
|40GB (20GB + 20GB gratis)
|€3,38 p/m
|€11,- p/m
|45GB
|€15,63 p/m
|€25,- p/m
Lebara in top 3 Consumentenbond
Houd er rekening mee dat je bij bovenstaande bedragen een internetsnelheid van 75 Mbit/s krijgt en 250 belminuten en sms’jes. Wil je die snelheid nou verhogen naar 150 Mbit/s, dan betaal 50 cent extra. Onbeperkt bellen kost je 1 euro per maand extra.
Lebara is een prima provider, die gebruik maakt van het netwerk van KPN. Zelf heb ik ook een Lebara sim only en de internetsnelheid van 75 Mbit/s voldoet prima aan mijn internetgebruik. Ik heb nauwelijks last van traag internet, behalve op wat drukkere plekken. De Consumentenbond zet de provider op een derde plek, na Simyo en Hollandsnieuwe.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.