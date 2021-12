Op zoek naar de beste sim only-aanbieding van december? Android Planet zet de beste deals voor je op een rij. Daarbij heb je natuurlijk keuze uit verschillende providers en aanbieders.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is sim only?

We publiceerden eerder al een uitgebreid artikel waarin we uitleggen wat sim only precies is. Schaf je zo’n abonnement aan, dan krijg je simpelweg alleen een simkaart met abonnement, maar geen toestel. Een telefoon moet je dus zelf nog los aanschaffen. Natuurlijk kun je ook een oudere smartphone pakken en gebruiken met het sim only-abonnement. Werkt je huidige telefoon nog goed? Dan kun je ‘m natuurlijk gewoon blijven gebruiken.

Een sim only kent verschillende voor- en nadelen. Zo is een sim only-abonnement een stuk flexibeler en vaak ook goedkoper. Een nadeel is dat je dus zelf een telefoon moet regelen om te gebruiken. Soms kan het toch voordeliger zijn om een abonnement met toestel af te sluiten, vanwege speciale acties die bij providers of webwinkels lopen.

Ons advies is dan ook om altijd de totale maandkosten te berekenen en tegenover elkaar te zetten. Zo weet je altijd of het loont om een toestel met abonnement aan te schaffen of toch te kiezen voor een sim only en daarbij zelf een losse smartphone te regelen.

De 5 beste sim only deals van december 2021

1. Budget Mobiel: cadeaus ter waarde van maximaal 149 euro

Kies je voor een één- of tweejarig abonnement bij Budget Mobiel? Dan heb je keuze uit drie cadeaus met een waarde tot 149 euro. Tot en met 31 december kies je bijvoorbeeld voor de Happy Plugs Air 1 ANC-oordopjes ter waarde van 149 euro.

Ook kun je kiezen voor een voucher van fabrikant Oppo. Daarmee kun je voor maar liefst 100 euro aan apparatuur uitkiezen. De derde keuze heeft een waarde van 69 euro en is de nieuwe Oppo Band. Met die wearable houd je niet alleen je stappen bij, maar ook je slaapgedrag, hartslag en check je binnenkomende notificaties vanaf je pols.

2. Lebara: draadloze oordopjes ter waarde van 128,95 euro

Interesse in een sim only-abonnement van de virtuele provider Lebara? Bij verschillende geselecteerde één- en tweejarige bundels ontvang je nu een setje fijne LG-oordopjes. Deze actie loopt tot en met 9 januari 2022, maar er geldt ook op = op.

3. Mobiel.nl: Slimme keuze weken

Tot en met 2 januari is het tijd voor de ‘Slimme keuze’-weken bij Mobiel.nl. Zo betaal je bij verschillende providers tijdelijk geen aansluitkosten als je een sim only afsluit. Gebruik je kortingscode ‘SKW35’ in het winkelmandje tijdens het betaalproces, dan ontvang je ook nog eens 35 euro retour. Let wel op: uitgesloten van deze actie zijn providers: T-Mobile, Ben en Tele2.

4. Simyo: Waanzinnige Winter Deals

Ook bij provider Simyo scoor je nu interessante deals. Tot en met 16 januari 2022 krijg zo gratis GB’s bij je sim only abonnement. Ook betaal je tijdelijk geen aansluitkosten van 14,99 euro. De beste deals check je natuurlijk via onderstaande knop.

5. Simpel: Double Deals

Ook bij virtuele provider Simpel heb je nog even de tijd om een goede sim only-aanbieding af te sluiten. Tijdelijk krijg je namelijk dubbele data, waardoor je nog meer kunt WhatsAppen, Netflixen of rondhangen op social media. Je hebt tot 31 december om te profiteren van deze deal.

Andere sim only-deals