Scoor nu een sim only van hollandsnieuwe met 20GB data voor 4,50 euro

Op zoek naar een voordelig sim only-abonnement zonder hoge maandkosten? Goed nieuws: bij hollandsnieuwe scoor je tijdelijk een scherpe deal op je nieuwe abonnement.

Zo scoor je heel voordelig een nieuwe sim only

Bij hollandsnieuwe profiteer je nu tijdelijk van een mooie actie: alle tweejarige sim only-abonnementen kosten de eerste 12 maanden slechts 4,50 euro per maand, ongeacht de grootte van je bundel. Ga je liever voor een eenjarig abonnement? Dat kan natuurlijk ook! Dan betaal je de eerste 6 maanden slechts 4,50 euro per maand.

Daarmee wordt een grote databundel de eerste paar maanden ineens net zo goedkoop als een klein abonnement en is dit daarom hét moment om over te stappen of je huidige sim only te vernieuwen.

Dit is hoe de actie werkt

Tijdens deze actie betaal je voor alle tweejarige hollandsnieuwe-bundels maar 4,50 euro per maand gedurende het eerste jaar van je contract. Dat geldt zowel voor kleinere bundels als voor grotere bundels met veel data, belminuten en sms’jes, waardoor je voor een vast laag bedrag per maand kunt kiezen wat het beste bij jouw gebruik past.

Na de eerste 12 maanden ga je automatisch het normale maandtarief van de gekozen bundel betalen. De korting wordt direct verrekend in het maandbedrag, je hoeft dus geen aparte kortingscode in te voeren. We hebben de bundels hieronder overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Bundelnaam Tegoed (eenheden: MB/min/sms) Regulier tarief/maand 1e 12 mnd Gem. per maand Sim Only 5000 5000 8 euro​ 4,50 euro​ 6,25 euro Sim Only 10.000 10.000 9 euro 4,50 euro​ 6,75 euro Sim Only 20.000 20.000 10 euro​ 4,50 euro​ 7,25 euro Sim Only 30.000 30.000 11 euro 4,50 euro​ 7,75 euro Sim Only 40.000 40.000 13 euro 4,50 euro​ 8,75 euro

Rekenvoorbeeld bij een tweejarig abonnement met 20GB

Neem een tweejarig abonnement met 20 GB data, 20.000 minuten en sms’jes: de eerste 12 maanden betaal je maar 4,50 euro per maand, terwijl het reguliere tarief daarna 9 euro per maand is.

Over het eerste jaar (12 maanden) kom je op een totaal van slechts 54 euro (12 x 4,50 euro). In het tweede jaar betaal je 12 maanden x 9 euro = 108 euro, waardoor je over twee jaar in totaal 162 euro uitgeeft. Zonder de actie zou je continu 9 euro per maand betalen, dus 24 maanden x 9 euro = 216 euro. Een besparing van 54 euro op deze bundel.

Rekenvoorbeeld bij een eenjarig abonnement met 20GB

Stel, je kiest een eenjarig abonnement met 20 GB data, 20.000 minuten en sms’jes: de eerste zes maanden betaal je dan 4,50 euro per maand, daarna zes maanden 10 euro per maand.

Over de eerste zes maanden kom je op een totaal van 27 euro (6 x 4,50 euro). Voor de tweede helft van het jaar betaal je 6 x 10 euro = 60 euro, waardoor je over het hele jaar precies 87 euro uitgeeft. Zonder actie zou je continu 10 euro per maand betalen (12 x 10 euro = 120 euro), dus je bespaart maar liefst 33 euro in totaal.

Dit wil je weten over hollandsnieuwe als provider

Hollandsnieuwe is een provider die bekendstaat om zijn eenvoudige, overzichtelijke abonnementen met scherpe tarieven.

Je maakt gebruik van het Vodafone-netwerk met standaard 5G-dekking, zodat je vrijwel overal in Nederland profiteert van een snelle en stabiele verbinding. Daarnaast kun je je bundel elke maand kosteloos omhoog of omlaag zetten, zodat je niet vastzit aan een te grote of te kleine bundel.

Profiteer van extra voordelen bij je abonnement

Heb je Ziggo-internet op hetzelfde adres als je hollandsnieuwe-abonnement? Dan krijg je automatisch dubbel tegoed op je bundel, plus een gratis extra Ziggo-tv-pakket naar keuze zoals Ziggo Sport Totaal of Movies & Series L.