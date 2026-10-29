Slimme zet bij Belsimpel: pak 40GB data via KPN-netwerk voor de prijs van een klein datapakket

Wie slim wil besparen op mobiele data, kan op dit moment terecht bij Belsimpel. Bij geselecteerde Lebara-bundels combineer je een maandelijks verlaagd tarief met 100 euro cashback, waardoor de netto maandprijs flink daalt.

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Dubbel voordeel bij een Lebara sim only via Belsimpel

Bij een sim only van Lebara via Belsimpel ben je op dit moment extra voordelig uit. Je ontvangt namelijk 100 euro cashback na het afsluiten van je contract, terwijl de maandprijs voor de eerste 6 tot 12 maanden ook nog eens sterk verlaagd is. Door deze twee acties te combineren duikt de effectieve maandprijs onder aan de streep flink omlaag.

Het is wel belangrijk om op de voorwaarden te letten. Je ontvangt de 100 euro cashback namelijk pas vanaf een databundel van 10GB. Kies je voor een kleiner datapakket van 5GB, dan ontvang je weliswaar korting op je maandbedrag, maar mis je de cashback van 100 euro.

Onder aan de streep is het daardoor vaak slimmer om voor 10GB of meer te kiezen, door de cashback ben je per maand netto vrijwel evenveel kwijt voor het dubbele aantal gigabytes.

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De beste Lebara sim only-deals

Om inzichtelijk te krijgen welke bundel bij jou past en hoeveel je er uiteindelijk aan kwijt bent, hebben wij de normale prijs gepakt, de actiekorting én de 100 euro cashback verrekend en dit doorgerekend naar de gemiddelde prijs per maand over twee jaar. Elke bundel is inclusief 250 minuten bellen en 250 sms’jes.

Je bent uiteindelijk het voordeligst uit per maand als je voor de 10GB-optie gaat. Dit is een prima keuze als je niet zo heel veel data verbruikt. Kijk je echter wat verder, dan is de 40GB-optie (waarbij je vier keer zoveel data krijgt) slechts 15 cent per maand duurder, doordat de actieprijs bij deze bundel maar liefst 12 maanden geldt in plaats van 6. Wij raden daarom aan om voor de 40GB-bundel te gaan, ook als je die data niet altijd opmaakt.

Datapakket Actieprijs Cashback van toepassing Gem. prijs p/m (2-jarig) Normale prijs p/m 5GB 5G

4,00 euro p/m (eerste 6 mnd) Geen 6,63 euro p/m 7,50 euro 10GB 5G 4,50 euro p/m (eerste 6 mnd) 100 euro 3,33 euro p/m 8,50 euro 15GB 5G 5,50 euro p/m (eerste 6 mnd) 100 euro 5,08 euro p/m 10,50 euro 40GB 5G 3,80 euro p/m (eerste 12 mnd) 100 euro 3,48 euro p/m 11,50 euro 45GB 5G 13,00 euro p/m (eerste 6 mnd) 100 euro 18,21 euro p/m 25,50 euro

Wat je moet weten over Lebara via Belsimpel

Lebara maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN, waardoor je profiteert van een stabiel en landelijk dekkend 5G-netwerk. Standaard bevatten deze bundels internetsnelheden tot 150 Mbps.

Houd er bij het aanvragen van de cashback wel rekening mee dat het bedrag niet automatisch in mindering wordt gebracht op je factuur. Je dient het bedrag van 100 euro na het afsluiten van je contract zelf te claimen via de actiepagina van Belsimpel. Vergeet dit niet direct na activatie te regelen, zodat je dit voordeel niet misloopt.