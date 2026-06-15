Sim only met 40GB data voor minder dan 1 euro: Alleen vandaag

Elke maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Daarom scoor je alleen vandaag 150 euro casback, waardoor je een sim only met maar liefst 40GB data voor maar 0,90 euro per maand afsluit. We vertellen je er alles over.

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Magic Monday bij Belsimpel

Maandagen is het steevast Magic Monday bij Belsimpel. Dit is een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie maar één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een sim only van Lebara afsluit met minstens 10GB aan data. De beste deal hier is nu de bundel met 40GB data. Dit is de enige bundel waarop je de eerste twaalf maanden maar liefst 70 procent korting krijgt. De overige bundels ontvangen de eerste zes maanden 50 procent korting. Combineer je dit met de cashback, dan kom je op slechts 0,90 euro per maand uit voor 40GB data.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 15 juni 2026. Wees er dus snel bij!

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Dit zijn de prijzen die je betaalt voor een Lebara sim only

Alleen vandaag krijg je dus 150 euro cashback als je een sim only afsluit met minimaal 10GB data van Lebara. Zou je voor 40GB kiezen, dan betaal je gemiddeld slechts 0,90 euro per maand. Dat berekenen we als volgt:

12 maanden x 3,30 euro = 39,60 euro

12 maanden x 11 euro = 132 euro

39,60 euro + 132 euro = 171,60 euro

171,60 euro – 150 euro = 21,60 euro in totaal voor twee jaar

21,60 euro / 24 maanden = 0,90 euro per maand

Hieronder vind je per bundel de gemiddelde prijs:

Bundel Gem. € p/m Normale € p/m 10GB €0,75 p/m €8,- 15GB €2,50 p/m €10,- 40GB €0,90 p/m €11,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

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Standaard hebben de bundels een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Dit is genoeg als je gewoon toegang tot internet wil. Op het moment dat je op drukke plekken komt, zoals festivals of andere evenementen, merk je dat de snelheid wat tegenvalt. Kom je regelmatig op deze drukke events, dan kan je de snelheid voor 0,50 euro per maand verhogen naar 150 Mbit/s. Die 40GB-bundel kost je dan 1,40 euro per maand, wat nog steeds een uitstekende aanbieding is.

Ook bel je 250 minuten lang per maand en krijg je 250 sms’jes. Onbeperkt kan ook: daar betaal je 1 euro per maand meer voor.