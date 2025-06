Sim only met 40GB (of minder): vandaag slechts 2,50 euro per maand

Wil je je huidige mobiele abonnement vervangen door een voordelige sim only? Dan is dit je kans! Vandaag sluit je een tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel af voor slechts 2,50 euro per maand in het eerste jaar.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag pakt Belsimpel uit met een scherpe aanbieding. Vandaag profiteer je van flinke korting op een tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel. Daarbij heb je keuze uit verschillende databundels: van 1GB tot 40GB.

Kies je voor 40GB, dan profiteer je van de meeste korting. Zo betaal je gemiddeld 8,25 euro per maand over de gehele looptijd, in plaats van 14 euro per maand.

Houd er rekening mee dat deze sim only-actie er echt alleen vandaag is, op maandag 16 juni. Wees er dus snel bij!

Sim only voor slechts 2,50 euro per maand

Eerste jaar: €2,50 per maand

€2,50 per maand Daarna: standaardprijs

standaardprijs Altijd onbeperkt bellen

Maximaal 40GB data

Extra 2GB data bij meerdere abonnementen op één adres

Dit komt neer op de volgende prijzen per bundel:

Hoeveel data Magic Monday-prijs Normale prijs 1GB €3,75 p/m €5,- p/m 5GB €4,50 p/m €6,50 p/m 10GB €4,75 p/m €7,- p/m 18GB €5,75 p/m €9,- p/m 30GB €6,25 p/m €10,- p/m 40GB €8,25 p/m €14,- p/m

50+ Mobiel: voordelige sim only voor iedereen (ongeacht leeftijd)

50+ Mobiel heeft altijd goede acties voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Bovendien bel je altijd onbeperkt. De provider maakt gebruik van het netwerk van Vodafone, dus je geniet van een stabiele verbinding. Je surft daarnaast met een maximale snelheid van 350 Mbit/s. Heb je iemand in huis die ook bij 50+ Mobiel zit? Dan krijg je extra 2GB data cadeau!

Bij 50+ Mobiel hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Met de Buiten Bundel Buffer wordt je data automatisch geblokkeerd als je bundel op is. Zo blijf je altijd binnen je budget.

Vergelijk zelf de beste prijzen met de prijsvergelijker

Heb je onze prijsvergelijker al ontdekt? Deze hebben we voor alle telefoons, maar ook voor sim only-abonnementen. Zo weet je zeker dat je de beste aanbieding te pakken hebt. Met de filters geef je aan wat jouw wensen en eisen zijn, zoals hoeveelheid data, belminuten en je provider van je vaste internet voor klantvoordelen.