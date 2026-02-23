Alleen vandaag: scoor sim only van Simyo voor minder dan 3 euro

Elke maandag staat er bij Belsimpel een goede aanbieding voor je klaar, die slechts één dag geldig is. Vandaag scoor je 125 euro cashback vanaf 10GB, waardoor je minder dan 3 euro per maand kwijt bent.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is bij Belsimpel Magic Monday. Dat betekent dat er een uitstekende aanbieding voor je klaarstaat, die slechts één dag geldt. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer krijg je hoge korting op een populaire smartphone.

Vandaag ontvang je 125 euro cashback op het moment dat je kiest voor een sim only van Simyo met minstens 10GB data. Neem je die cashback mee in je maandelijkse prijs, dan betaal je slechts 2,79 euro per maand.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 23 februari 2026, geldig. Vergeet na je bestelling de cashback niet aan te vragen.

125 euro cashback bij sim only vanaf 10GB van Simyo

Alleen vandaag ontvang je 125 euro cashback als je een sim only van Simyo afsluit vanaf 10GB data. Neem je dit mee in de maandprijs, dan kom je uit op 2,79 euro per maand. We berekenen dit zo:

24 maanden x 8 euro = 192 euro

192 euro – 125 euro cashback = 67 euro in totaal

67 euro / 24 maanden = 2,79 euro per maand

Liever wat meer data? Dan kan dat natuurlijk ook. Simyo heeft bundels tot 30GB, zodat je bijna niet op je dataverbruik hoeft te letten. Vanaf 15GB betaal je de eerste maanden ook nog eens bij alle bundels 7 euro per maand. Heb je thuis internet van KPN, dan ontvang je extra data.

Wil je onbeperkt bellen? Dan betaal je 1 euro per maand extra. Standaard ligt de internetsnelheid op 300 Mbit/s, dus je kan ervanuit gaan dat je razendsnel en stabiel internet hebt. Hieronder zie je de prijzen per bundel op een rij.

Data Magic Monday prijs incl. 125 euro cashback Normale maandprijs 10GB €2,79 p/m €8,- p/m 15GB €3,29 p/m €9,- p/m 20GB €4,79 p/m €11,- p/m 30GB €6,29 p/m €13,- p/m