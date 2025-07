Sim only met 10GB data tijdelijk voor slechts 2,71 euro: alleen vandaag

Het is weer maandag en dat betekent dat er weer een hele goede deal voor je klaar staat bij Belsimpel. Vandaag scoor je een sim only van Youfone met de eerste 12 maanden 50 procent korting én 70 euro cashback.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

70 euro cashback bij Youfone

Elke maandag viert Belsimpel met de Magic Monday-aanbieding. Dit betekent een steengoede deal die alleen die dag geldig is.

Vandaag scoor je een sim only vanaf 10GB voor wel heel weinig. Youfone heeft al de actie dat je het eerste jaar 50 procent korting krijgt, maar alleen vandaag krijg je ook nog eens 70 euro cashback. Hierdoor betaal je voor die 10GB gemiddeld slechts 2,71 euro per maand. Meer data is natuurlijk ook mogelijk.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 7 juli 2025. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

50% korting én cashback

Youfone heeft bundels van 1GB tot en met 30GB. Op al deze bundels geldt de 50 procent korting, maar vanaf 10GB data kom je in aanmerking voor de 70 euro cashback.

Kies je dus voor 10GB, dan betaal je de eerste twaalf maanden 3,75 euro per maand. De overige twaalf maanden betaal je 7,50 euro per maand, maar je krijgt dus ook nog eens 70 euro cashback. Hierdoor kom je gemiddeld op slechts 2,71 euro per maand uit en daarmee is de 10GB-bundel de voordeligste die je kan kopen. Wil je ook graag onbeperkt bellen? Dan betaal je 50 cent extra.

Bundel Gemiddelde maandprijs Normale prijs 1GB €3,75 p/m €5,- p/m 5GB €4,88 p/m €6,50 p/m 10GB €2,71 p/m €7,50 p/m 20GB €4,58 p/m €10,- p/m 30GB €7,21 p/m €13,50 p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Youfone: voordelige sim only op het KPN-netwerk

Kies je voor een sim only van Youfone, dan profiteer je van scherpe prijzen en regelmatig goede aanbiedingen. Deze provider maakt gebruik van het KPN-netwerk en, mits je smartphone dit ondersteunt, 5G-snelheden.

Standaard ligt die snelheid op 200 Mbit/s. Daarnaast spaar je met Youfone voor leuke kortingen en andere extra’s in de app. Hier stel je ook een dataplafond in om hoge kosten te voorkomen.

Zelf de beste prijzen vergelijken

Wil je zeker weten dat je de beste deal hebt of is deze aanbieding voorbij? Met onze prijsvergelijker ontdek je zelf de voordeligste sim only-abonnementen. Geef met de filters jouw wensen aan en de laagste prijs komt direct bovenaan te staan.