1 euro per maand voor je volgende sim only van Simpel (tot 60GB data)

Sanne Rosendaal
21 april 2026, 13:01
Ben je op zoek naar een sim only-abonnement met een flinke korting? Simpel biedt nu alle bundels aan voor slechts 1 euro per maand. Deze actie geldt voor abonnementen van 5GB tot 60GB.

1 euro voor alle sim only’s van Simpel

Simpel biedt momenteel via Belsimpel een opvallende actie aan. Het eerste jaar betaal je voor elke tweejarige sim only slechts 1 euro per maand, ongeacht welke bundel je kiest. Dit geldt voor alle databundels: van 5GB tot en met 60GB.

De actie is ook geldig voor bestaande klanten die hun contract willen verlengen. Vanaf het tweede jaar geldt de normale maandprijs van het gekozen pakket.

Deze prijzen betaal je gemiddeld voor twee jaar

Door de forse korting in het eerste jaar dalen de gemiddelde maandkosten over de volledige contractperiode aanzienlijk. Voor een 10GB-abonnement betaal je gemiddeld 4,25 euro per maand over twee jaar, terwijl de normale prijs 7,50 euro per maand bedraagt.

De berekening werkt als volgt:

  • 1 euro x 12 maanden = 12 euro
  • 7,50 euro x 12 maanden = 90 euro
  • 12 euro + 90 euro = 102 euro
  • 102 euro / 24 maanden = 4,25 euro

Hieronder vind je het complete overzicht van alle beschikbare bundels met de gemiddelde prijzen:

Aantal GB’s Actieprijs p/mNormale prijs p/m
5GB€3,75 p/m€6,50 p/m
10GB€4,25 p/m€7,50 p/m
18GB€5,- p/m€9,- p/m
30GB€5,50 p/m€10,- p/m
40GB€6,- p/m€11,- p/m
60GB€7,50 p/m€14,- p/m
Simpel: eenvoudige abonnementen zonder poespas

Simpel positioneert zich als transparante provider zonder verborgen kosten. Alle abonnementen bieden een internetsnelheid tot 150 Mbit/s, wat voldoende is voor de meeste gebruikers. De standaardpakketten bevatten 250 belminuten en 500 sms’jes.

Voor onbeperkt bellen betaal je 1,50 euro extra per maand, behalve bij de 40GB- en 60GB-bundels waar dit al is inbegrepen. Het nadeel van deze actie is de verplichte tweejarige contractduur, maar de besparingen in het eerste jaar maken dit grotendeels goed. Voor gebruikers die zekerheid willen over de maandkosten en geen bezwaar hebben tegen een langere binding, is dit een zeer aantrekkelijke deal.

Vergelijk zelf de laagste prijzen

Wil je zeker weten dat dit de beste actie voor jou is, pak dan onze prijsvergelijker erbij! Daarin geef je met de filters aan wat jouw wensen en eisen zijn. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

