2,50 euro voor sim only tot 60GB data

Heb jij nog een goede telefoon en heb je alleen een nieuw abonnement nodig? Dan heeft Simpel momenteel een goede actie voor je. De eerste twaalf maanden betaal je namelijk slechts 2,50 euro per maand, ongeacht de bundel die je kiest.

12 maanden sim only voor 2,50 euro per maand

Op het moment is er een goede aanbieding voor sim only te vinden bij Simpel. De provider geeft je de eerste maanden alle bundels voor 2,50 euro per maand. Daarbij heb je de keuze uit 5GB, maar ook het grootste abonnement van 60GB.

Zou je voor de meest gekozen 10GB gaan, dan betaal je hierdoor over de hele periode gemiddeld 5 euro per maand. Ga je voor het grootste abonnement met 60GB, dan is het slechts 8,25 euro per maand in plaats van 14 euro. Dat berekenen we als volgt:

12 x 2,50 euro per maand = 30 euro

12 x 7,50 euro per maand = 90 euro

30 euro + 90 euro = 120 euro in totaal voor twee jaar

120 euro / 24 maanden = 5 euro per maand

Een sim only voor deze prijs sluit je af bij Belsimpel en Mobiel.nl, maar kan natuurlijk ook direct bij Simpel.

Dit betaal je voor je bundel

Bij Simpel heb je een ruim aanbod aan bundels, zodat er altijd eentje tussen zit die past bij jouw smartphonegebruik. Voor diegene die alleen zo nu en dan wat opzoekt op Google en bereikbaar wil zijn, is een kleine bundel van 5GB of 10GB genoeg. Ben jij constant online en maak je voornamelijk gebruik van je mobiele internet, dan ga je voor één van de grotere bundels.

Kies je voor 40GB of 60GB, dan bel je standaard onbeperkt. Hieronder zetten we de prijzen per bundel overzichtelijk voor je op een rijtje, zodat je precies weet wat je kwijt bent.

Aantal GB’s Gemiddelde prijs per maand Normale prijs per maand 5GB €4,50 p/m €6,50 p/m 10GB €5,- p/m €7,50 p/m 18GB €5,75 p/m €9,- p/m 30GB €6,25 p/m €10,- p/m 40GB €6,75 p/m €11,- p/m 60GB €8,25 p/m €14,- p/m

Simpel: sim only’s zonder poespas

Simpel houdt het eenvoudig en goedkoop. Daarom zijn er vaak goede acties te vinden. De provider heeft geen eigen netwerk, maar gebruikt van die van Odido. Standaard ligt de internetsnelheid op maximaal 150Mbit/s en is dus razendsnel.

Daarnaast krijg je 250 belminuten en 500 sms’jes om te versturen. Wil je onbeperkt bellen, dan kost je dit 1,50 euro per maand extra. Alleen bij 30GB en 60GB zit onbeperkt bellen inbegrepen.