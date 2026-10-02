Simpel biedt nu glasvezel aan: zo krijg je 250 euro terug op je thuisinternet

Zoek je goedkoop internet voor thuis? Bij Simpel pakt iedereen die kiest voor glasvezel nu tijdelijk 250 euro cashback. Of je betaalt de eerste maanden slechts 1 euro per maand.

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Krijg nu 250 euro cashback op glasvezel

Simpel staat bij de meeste mensen bekend als voordelige mobiele aanbieder, maar de provider levert sinds kort ook glasvezel voor thuis. Daarbij maken zij gebruik van het betrouwbare netwerk én de apparatuur van Odido. Zoals je van glasvezel mag verwachten, is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Dat is ideaal voor thuiswerken, beeldbellen, online gamen en het razendsnel versturen van grote bestanden.

Wie kiest voor glasvezel van Simpel, kan gebruikmaken van een tijdelijke cashback van 250 euro. Door deze actie zakken je maandelijkse kosten aanzienlijk. Zo betaal je voor het instappakket met een snelheid van 100 Mbit/s omgerekend nog maar 24,58 euro per maand. Dit levert je over de gehele contractperiode een vaste maandelijkse besparing van 10,42 euro op ten opzichte van het normale tarief.

Hieronder zie je de gemiddelde maandprijzen van de verschillende snelheden op een rij:

Glasvezel Pakket Internetsnelheid Gemiddelde prijs p/m (incl. cashback) Glasvezel 100 100 Mbit/s € 24,58 p/m Glasvezel 500 500 Mbit/s € 29,58 p/m Glasvezel 1000 1 Gbit/s € 33,58 p/m

Let op: Deze cashback van 250 euro ontvang je pas na afloop van de contractduur van twee jaar. Het bedrag wordt dan automatisch door Simpel op je bankrekening gestort. Je hoeft hier zelf niets voor te doen, behalve te controleren of je bankrekeningnummer nog klopt als je tussentijds veranderd bent van bank.

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Geen zin om te wachten op een cashback? Kies er dan voor om tijdelijk maar 1 euro in de maand te betalen!

Wil je liever niet twee jaar wachten op een cashback, of zoek je simpelweg een kortere contractduur? Dan biedt Simpel een aantrekkelijk alternatief waarbij je kosten direct omlaaggaan. Bij deze actie betaal je tijdens de eerste periode van je contract slechts 1 euro per maand voor thuisinternet.

Kies je voor een contract van één jaar, dan betaal je de eerste 3 maanden slechts 1 euro per maand. Dit is de ideale optie als je nergens lang aan vast wil zitten en na twaalf maanden weer flexibel wil zijn. Je bespaart hiermee in de eerste drie maanden direct tot wel 44 euro per maand op de reguliere kosten.

Zoek je nog meer direct voordeel, dan kun je kiezen voor een contract van twee jaar met 6 maanden voor 1 euro per maand. Hierbij ontvang je een half jaar lang glasvezelinternet voor een euro per maand. De totale korting op dit pakket loopt op van 204 euro bij het basispakket tot maar liefst 258 euro bij de hoogste snelheid.

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Welke optie levert het meeste voordeel op?

Als je kiest voor een contract van twee jaar op de populairste snelheden (100 Mbit/s en 500 Mbit/s), dan levert de cashback van 250 euro onderaan de streep nét wat meer voordeel op dan de 6 maanden voor 1 euro per maand.

Ga je echter voor het allersnelste pakket van 1000 Mbit/s, dan is de 6 maanden voor 1 euro actie juist voordeliger met 258 euro totale korting. Het belangrijkste verschil blijft wel het moment van uitkeren: bij de 1 euro actie zie je het voordeel direct terug op je maandelijkse factuur, terwijl je bij de cashback zoals gezegd moet wachten tot het einde van de twee jaar.