Ook bij Simpel zijn de Black Friday-deals inmiddels losgebarsten. Nieuwe klanten betalen de eerste maanden slechts 1 euro per maand voor glasvezelinternet, ongeacht welke snelheid ze kiezen.

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Glasvezelinternet voor 1 euro per maand

Voor wie er deze Black Friday-periode nog op zoek is naar een nieuw internetabonnement, kan deze actie bij Simpel wel een goede optie zijn. Je ontvangt hier nu namelijk de eerste periode van je contract maar voor 1 euro. Het gaat hier over een glasvezelverbinding waarbij je de keuze hebt tussen drie verschillende opties, zodat er altijd voor elk huishouden wat tussen zit.

De actieperiode van 1 euro geldt bij een 2-jarig contract voor de eerste acht maanden en bij een 1-jarig contract voor de eerste drie maanden. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat het hierbij alleen over internet zelf gaat. Er zit dus geen tv-pakket bij inbegrepen, waardoor dit vooral een geschikte optie is voor iedereen die externe bronnen gebruikt voor tv of streamingdiensten.

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Welke snelheid past bij jou en wat ben je kwijt?

Voor welke internetpakket je uiteindelijk gaat, hangt af van wat je nodig hebt. Glasvezel 100 is een prima optie als je alleen of samen met zijn tweeën woont. Woon je met drie of vier personen, dan is Glasvezel 500 een geschikte optie. Wil je er van verzekerd zijn dat je altijd een goede verbinding houdt terwijl iedereen online is en het internet snel blijft werken, dan is Glasvezel 1000 de beste optie, hiermee behoud je de hoogste snelheid.

Als we de kortingsperiode van acht maanden doorrekenen over een looptijd van twee jaar, zie je wat je per maand gemiddeld kwijt bent:

Internetpakket Gemiddelde prijs (over 2 jaar) Actieprijs (mnd 1-8) Normale prijs (mnd 9-24) Glasvezel 100 € 23,67 p/m € 1 p/m € 35 p/m Glasvezel 500 € 27 p/m € 1 p/m € 40 p/m Glasvezel 1000 € 29,67 p/m € 1 p/m € 44 p/m

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Liever een 1-jarig contract afsluiten?

Heb je liever een minder lang contract, dan biedt Simpel ook een 1-jarig abonnement aan. Toch ben je met een 2-jarig contract onder aan de streep een stuk voordeliger uit. Bij een 1-jarig contract betaal je namelijk maar drie maanden 1 euro per maand in plaats van acht maanden.

Hierdoor pak je bij een 2-jarig contract vijf maanden extra korting mee, wat je afhankelijk van je pakket tussen de 170 en 215 euro extra voordeel oplevert.

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Ook een jaar lang sim only voor 1 euro per maand

Naast vast internet voor thuis heeft Simpel tijdens Black Friday ook een actie lopen op sim only-abonnementen. Hierbij betaal je bij een 2-jarig contract de eerste twaalf maanden maar 1 euro per maand, ongeacht welke bundel je kiest, en betaal je geen administratiekosten. De voordeligste optie is momenteel de kleinste bundel van 10GB (5GB + 5GB extra) met 250 belminuten en 500 sms’jes, waarbij je na het eerste jaar 6,50 euro per maand betaalt en over twee jaar uitkomt op gemiddeld 3,75 euro per maand.