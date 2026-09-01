Déze provider biedt nu ook glasvezel internet (en is nog spotgoedkoop ook)

Hollandsnieuwe kwam een tijdje geleden met het nieuws dat het aanbod uitgebreid werd met vast internet en nu is er nóg een provider die het gaat opnemen tegen Ziggo, KPN en de andere bestaande namen. Het goede nieuws is dat deze aanbieder flink goedkoper is.

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Nieuw bij Simpel: vast internet via glasvezel

Internet en tv-providers krijgen er weer een concurrent bij. Simpel heeft nu namelijk ook glasvezel internet in het aanbod. Simpel is onderdeel van Odido, waardoor het lijkt alsof hiermee dezelfde keuze wordt gemaakt als Ziggo een paar maanden geleden deed met Hollandsnieuwe.

Net als bij de sim only-abonnementen van Simpel geldt de slogan “meer voor minder”. Om de start te vieren is er een uitstekende aanbieding te vinden. Het eerste jaar betaal je nu maar 1 euro per maand. Extra’s worden wel achterwege gelaten, want je kan hierbij geen tv-abonnement afsluiten. Ideaal dus voor jou als je toch weinig tv kijkt of meestal een streamingdienst gebruikt.

Wees er wel snel bij, want de aanbieding is er nog maar tot en met 13 september!

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Glasvezel voor 1 euro per maand

Tijdelijk sluit je een abonnement op glasvezel van Simpel af en betaal je het eerste jaar maar 1 euro per maand. Dat is dus maar 12 euro voor een heel jaar! Je hebt bij deze provider de keuze uit drie verschillende internetsnelheden. Ga voor 100 Mbit/s als je alleen woont. 500 Mbit/s is doorgaans het meest gekozen pakket en past vooral bij gezinnen.

Ga voor 1 Gbit/s als je veel thuiswerkt of een gamer bent. Zo weet je zeker dat je altijd een razendsnelle verbinding hebt. Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rijtje.

Internetsnelheid Prijs eerste 12 mnd Prijs na 12 mnd Gem. prijs voor 2 jaar 100 Mbit/s €1,- p/m €35,- p/m €18,- p/m 500 Mbit/s €1,- p/m €40,- p/m €20,50 p/m 1 Gbit/s €1,- p/m €44,- p/m €22,50 p/m

Het prijsniveau van Simpel komt hierdoor vooral overeen met Odido Klik & Klaar dat 26 euro per maand kost en via 5G werkt. Bij Simpel krijg je echter ‘normaal’ glasvezel internet vanaf slechts 18 euro per maand. Ter vergelijking; dit zijn de prijzen voor 1 Gbit/s glasvezel bij andere providers:

Odido: €32,50 p/m (eerste 12 maanden voor €20.-)

Hollandsnieuwe: €35,- p/m (eerste 12 maanden voor €25,-)

KPN: €39,38 p/m (eerste 12 maanden 50% korting)

Ziggo: €44,95 p/m (eerste 12 maanden voor €34,95 p/m)

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Liever een éénjarig abonnement?

Wil je liever niet zo lang vastzitten aan een abonnement? Kies dan voor een eenjarig contract. Maandelijks ben je nu iets duurder uit en betaal je de eerste drie maanden maar 1 euro per maand.

Gemiddeld kom je hierdoor op 34 euro per maand uit voor 1 Gbit/s, dus een flinke stijging. Daarom raden we je aan om alsnog voor een tweejarig abonnement te kiezen.