Bezoek uit het buitenland? Direct mobiele data zonder Nederlands abonnement (ADV)

Komt er bezoek vanuit het buitenland? Dan is het wel zo handig dat diegene direct toegang heeft tot internet. Je regelt het met SimWallet van Odido.

SimWallet van Odido: ook als je geen klant bent

Odido heeft iets nieuws: SimWallet. Hiermee koop je een data only-esim per dag of maand. Ideaal dus als er iemand op bezoek komt in Nederland en voor enkele dagen mobiel internet nodig heeft.

Je maakt gebruik van het snelle en betrouwbare 5G-netwerk van Odido, zonder vast te zitten aan een abonnement. Je betaalt gewoon per dag of per maand, helemaal flexibel. Iedereen kan er gebruik van maken, dus ook als je geen mobiel abonnement bij Odido hebt. Al vanaf 2,50 euro per dag ben je online. Per maand betaal je 20 euro of 25 euro, afhankelijk van de internetsnelheid die je kiest.

Bezoek vanuit het buitenland is direct online

Je haalt die ene tante of verre vriend van het vliegveld, maar weet niet waar diegene staat. Dan is het wel zo handig dat hij of zij direct met mobiel internet verbonden is en niet eerst op zoek moet naar een werkende openbare wifi-verbinding.

Nog een voordeel: mobiel internet is ook nog eens veiliger dan openbare wifi. Jouw bundel delen via een hotspot is ook onhandig gedurende de trip.

SimWallet van Odido biedt uitkomst, want de vriend(in) zit niet aan een lang en duur abonnement vast. Daarnaast is die lekker flexibel en kan hij of zij gaan en staan waar die wil.

Op vakantie in eigen land: SimWallet

Heb je een vakantie in eigen land gepland? Ook dan maak je gebruik van SimWallet. Meestal vliegt de data erdoorheen op het moment dat je enkele dagen op pad bent en niet overal is een werkende wifi-verbinding beschikbaar. Voor die tijden is het ideaal om voor enkele dagen een prepaid esim te kunnen gebruiken met alleen internet.

Hiervoor gebruik je SimWallet nog meer

SimWallet biedt in nog veel meer situaties een uitkomst. Je entertaint eenvoudig de kinderen op de achterbank door een film of serie op de tablet aan te zetten. Heb je tijdens een dagje uit meer data nodig dan je bundel toelaat? Met SimWallet regel je zonder vast contract direct toegang voor een dag (of meerdere dagen).

Ook maak je in de trein die belangrijke opdracht nog even af en bovendien komt tijdens de festivalzomer SimWallet van pas. Zo weet je zeker dat je voldoende data hebt om al je video’s en foto’s met vrienden te delen vanaf de festivalcamping.

Dit zijn de mogelijkheden van SimWallet

Je zit met SimWallet niet vast aan een abonnement, maar koopt een pas per dag of maand. Na afloop wordt het automatisch stopgezet. Je installeert de esim eenvoudig op je apparaat: van je telefoon tot je smartwatch of tablet (met LTE-ondersteuning). Dit werkt door de pas te kopen via de SimWallet-app. Vanuit de app is het mogelijk om de esim direct op je apparaat te installeren.

Is het voor een ander apparaat, dan krijg je een qr-code om te scannen. Binnen drie minuten ben je (of de vriend vanuit het buitenland) al online. Ook als diegene geen Nederlands spreekt, is het in een mum van tijd geïnstalleerd. De app is namelijk ook beschikbaar in het Engels.

Je hebt de keuze uit drie opties:

24 uur Snelst : Eén dag onbeperkt internet met een snelheid tot 100 Mbit/s voor 2,50 euro

: Eén dag onbeperkt internet met een snelheid tot 100 Mbit/s voor 2,50 euro 30 dagen Snelst : Een maand onbeperkt internet met 100 Mbit/s voor 25 euro

: Een maand onbeperkt internet met 100 Mbit/s voor 25 euro 30 dagen Snel: Een maand onbeperkt internet met 20 Mbit/s voor 20 euro

Op SimWallet is de Fair Use Policy van Odido van toepassing. Dit wil zeggen dat je per dag maximaal 20GB aan data krijgt. Ga je hier overheen, dan kan je nog wel gebruik maken van internet, maar wordt de snelheid verlaagd.