SimWallet: prepaid esim op al je apparaten (ook voor niet-Odido klanten) (ADV)

Odido heeft iets nieuws: SimWallet. Dit is een losse, prepaid esim: zonder abonnement, voor dagen dat je verwacht veel data te verbruiken, ook voor niet-Odido-klanten.

Odido SimWallet: prepaid esim voor iedereen

Er zijn van die dagen dat je ergens heen gaat en je meer data gaat verbruiken dan je normaal doet. Dan is het natuurlijk zonde om direct voor een hele maand je bundel naar boven aan te passen. Of misschien ga je een weekendje weg en wil je onderweg in de auto een serie kijken.

Speciaal voor die dagen heeft Odido SimWallet: een prepaid esim-bundel met onbeperkt internet. Standaard krijg je onbeperkt internet en het kost je slechts 2,50 euro voor een dag. Wil je toch een wat langere periode gebruik maken van de esim? Kies dan voor meerdere dagen, maar het is ook mogelijk om per maand af te sluiten.

Het mooie is dat je niet vastzit aan een abonnement, want je betaalt per dag (of een maand) en daarna wordt het automatisch stopgezet. Ben je geen klant van Odido? Geen probleem, want iedereen kan SimWallet gebruiken.

Gebruik SimWallet op ieder apparaat

SimWallet is op ieder apparaat te gebruiken dat esim ondersteunt. Denk hierbij dus aan je telefoon, maar ook je tablet, laptop of smartwatch! Gaat die tablet mee op vakantie, dan vermaak je dus de kids op de achterbank met een film. Binnen drie minuten heb je het geregeld en ben je in de lucht.

Ook voor die ene vriend die je vanuit het buitenland een paar dagen komt opzoeken is Odido SimWallet een uitkomst. Diegene heeft direct toegang tot internet, zonder vast te zitten aan een abonnement. Handig, toch?

Onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag

Odido staat bekend om de verschillende internetsnelheden die je kan kiezen voor je gewone Unlimited-abonnement. Ook bij SimWallet is dit weer het geval als je voor SimWallet per maand gaat. Nu geeft de provider je twee opties: Snelst met een snelheid van maximaal 100 Mbit/s of ga voor het goedkopere met 20 Mbit/s. Dit zijn de mogelijkheden die je hebt:

24 uur Snelst: 1 dag onbeperkt data en 100 Mbit/s voor 2,50 euro

30 dagen Snelst: een maand onbeperkt data en 100 Mbit/s voor 25 euro

30 dagen Snel: een maand onbeperkt data en 20 Mbit/s voor 20 euro

Maar welke kies je dan? 20 Mbit/s is prima voor jou als je gewoon een serietje wil kijken of een beetje gaat browsen. Voor een weekendje weg is dit dus een goede keuze. Ben jij van plan om te gamen of ga jij vooral veel werken via de data? Kies dan voor Snelst met 100 Mbit/s.

Zo gebruik je een (prepaid) esim en SimWallet

Het proces is heel simpel: via de SimWallet-app koop je de prepaid esim van jouw keuze. Meestal voeg je een esim toe via het kopje ‘Mobiele Netwerken’.

Vervolgens richt je de camera op de qr-code die je hebt gekregen (op een ander scherm, maar kan natuurlijk ook uitgeprint) of vul de gevraagde gegevens in. Daarna worden de gegevens op je apparaat geladen. Dat is ‘m al, dus het is zo gepiept!

Probeer SimWallet zelf: vanaf 2,50 euro per dag

Ideaal toch? Probeer het zelf eens uit. Let wel op: Odido SimWallet is alleen in Nederland te gebruiken. Je hebt dus al een dag onbeperkt internet zonder abonnement voor 2,50 euro per dag, zelfs als je geen klant bent van Odido.

Op SimWallet is de Fair Use Policy van Odido van toepassing. Dit wil zeggen dat je per dag maximaal 20GB aan data krijgt. Ga je hier overheen, dan kan je nog wel gebruik maken van internet, maar wordt de snelheid verlaagd.