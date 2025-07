10GB sim only van Simyo voor slechts 2,79 euro per maand: zo krijg je het voor elkaar

Regelmatig zijn er goede aanbiedingen te vinden voor sim only-abonnementen. Tijdelijk scoor je voor slechts 2,79 euro per maand een 10GB-bundel van Simyo, want je krijgt maar liefst 125 euro cashback. We vertellen je er alles over.

Zomerdeals bij Belsimpel: 125 euro cashback bij Simyo

Als je abonnement bijna afloopt, maar je telefoon nog prima een aantal jaartjes meegaat, is het vaak een voordeligere keuze om voor een sim only-abonnement te kiezen. Daar zijn vaak goede aanbiedingen voor te vinden.

Belsimpel viert momenteel bijvoorbeeld de warme temperaturen met de Zomerdeals, waardoor jij heel voordelig een abonnement van Simyo kan afsluiten. Je ontvangt maar liefst 125 euro cashback vanaf 10GB. Neem je dit mee in de maandprijs, dan ben je slechts 2,79 euro per maand kwijt voor die 10GB-bundel.

Liever wat meer data, dan kan dat natuurlijk ook. Kies je voor minder data, dan komt de 125 euro cashback te vervallen en ben je duurder uit. Wil je niet zo lang ergens aan vastzitten en ga je voor een jaarabonnement, dan ontvang je vanaf 10GB-data 60 euro cashback. Deze aanbieding is er nog tot en met 3 augustus.

Simyo sim only met 125 euro cashback

Tot en met 3 augustus profiteer je van de Simyo cashback-actie. Bij een jaarabonnement ontvang je 60 euro en bij een tweejarig abonnement zelfs 125 euro. Alle bundels vanaf 10GB doen mee. We zetten de bedragen die je betaalt hieronder voor je op een rij.

Tweejarig abonnement Eenjarig abonnement Bundel Prijs met €125 cashback Normale € p/m Prijs met €60 cashback Normale € p/m 10GB €2,79 p/m €8,- p/m €4,- p/m €9,- p/m 15GB €3,29 p/m €8,50 p/m €4,50 p/m €9,50 p/m 20GB €4,79 p/m €10,- p/m €6,- p/m €11,- p/m

Simyo: voordelige bundels op het KPN-netwerk

Simyo is meerdere keren door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider en klanten zijn over zowel de kwaliteit van het mobiele internet en bellen als de klantenservice tevreden. De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN en daardoor kan je rekenen op een stabiele en snelle verbinding. De internetsnelheid ligt standaard op 400 Mbit/s.

Bovendien profiteer je van extra klantvoordeel als je thuis internet van KPN hebt. Je krijgt in dat geval tot 10GB extra data bij je bundel. De bundels zijn vaak lekker voordelig, vooral dus met de cashback-actie bij Belsimpel!

Nog veel meer goede Zomerdeals

Tijdens de Zomerdeals zijn er nog veel meer goede aanbiedingen te vinden. Zo krijg je ook 125 euro cashback bij sim only-abonnementen van Lebara en gratis JBL-oordopjes bij een sim only van KPN. Of krijg de Samsung Galaxy A16 helemaal gratis bij je abonnement van Lebara!

Vergelijk de beste sim only-deals

Wil je zeker weten dat dit de laagste prijs is of is de aanbieding al verlopen? Check dan onze sim only-prijsvergelijker! Hier geef je met de filteropties jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan de pagina komt te staan.